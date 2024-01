Repetido: El legado de las comunidades latinas en Grand Rapids en los últimos cien años

Un gran número de inmigrantes Latinos empezaron a llegar a Grand Rapids en los años 50. Muchos de ellos se unieron a una pequeña pero consolidada comunidad hispanohablante de tejanos, mexicanos y puertorriqueños. Hoy les contamos el legado de esta comunidad.

Transcripción del Episodio

Michelle Jokisch Polo: Un gran número de inmigrantes Latinos empezaron a llegar a Grand Rapids en los años 50. Muchos de ellos se unieron a una pequeña pero consolidada comunidad hispanohablante de tejanos, mexicanos y puertorriqueños. Hoy les contamos el legado de esta comunidad.

Jokisch Polo: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Jokisch Polo: Este año las bibliotecas de Capital Area District Libraries están trabajando con los distritos escolares en el condado de Ingham para proporcionar a más de 20,00 estudiantes con tarjetas de biblioteca y acceso a recursos educativos incluyendo tutor.com, Transparent Language Online, LinkedIn Learning, libros, revistas, música y mucho más completamente gratis. Para saber si el distrito escolar de tu hijo participa en la Iniciativa de Éxito Estudiantil de CADL visita c-a-d-L punto org barra success

Jokisch Polo: Delia Fernández-Jones creció en la ciudad de Grand Rapids, en el oeste de Michigan. Desde pequeña le ha fascinado cómo las comunidades latinas fomentan un sentimiento de comunidad y pertenencia. Estos intereses la han llevado a escribir un libro que documenta las experiencias de las comunidades latinas de Grand Rapids de los últimos cien años.

Delia Fernandez Jones: Yo nací en Michigan, también mis padres nacieron en Michigan y una de mis abuelas nació en Michigan. Entonces, mi familia, yo soy mexicana y puertorriqueña, soy mexirican, es como yo digo, y mi familia puertorriqueña, ellos vinieron a Lake Odessa primeramente en 1955 y después salieron por Grand Rapids, pero trabajaban en los campos de Lake Odessa, afuera de Grand Rapids y mis abuelos mexicanos o mi abuela, ella nació en Saginaw, mis bisabuelos ellos salieron de México en los 20, en los 20 ellos vivieron en Texas por un rato y después llegaron a Saginaw en 1925, 26, 27, algo así. Y nació mi abuela allá. Y mi abuelo mexicano, él vino de Zacatecas en 1947. Entonces, yo soy la tercera generación. Tenemos tres generaciones aquí en Michigan.

Jokisch Polo: Igual que la familia de Delia, la comunidad latina de Grand Rapids tiene más de cien años viviendo en el área. Muchas de las primeras personas latinas que llegaron lo hicieron como trabajadores agrícolas, reclutados desde Texas, Puerto Rico o México.

Fernandez Jones: Descubrí que mucha gente, por el maltrato en las fincas y en los campos, ellos se fueron para la ciudad para buscar trabajos que pagaran más. Y también descubrí que en Grand Rapids, por ejemplo, la comunidad era muy fuerte. Es que había mucho racismo en Grand Rapids y en Michigan, mucha xenofobia, temor de los inmigrantes. Entonces, los mexicanos, los puertorriqueños, los tejanos, ellos no podían encontrar alojamiento como casas o apartamentos, nadie quería rentarles a ellos. También fue difícil encontrar una educación sin racismo, sin discriminación contra los niños, las niñas, niñas de los latinos en Grand Rapids. También fue difícil encontrar trabajos que pagaran lo que merecían esta gente.

Jokisch Polo: Delia dice que cuando estos trabajadores agrícolas llegaron, muchos de ellos hicieron sus hogares en el suroeste y el sureste de la ciudad de Grand Rapids. En ese entonces, esos vecindarios eran predominantemente inmigrantes, latinos y afroamericanos.

Fernandez Jones: Entonces, cuando ellos salieron de los campos fue difícil porque este gobierno, estos programas que ayudaran a ir a Michigan, no ayudaron a ir afuera de los campos. Entonces, tuvieron que hacer todo a sí mismos o con la comunidad que estaba formando en estos tiempos. Entonces, había mucha gente en el sureste y suroeste de Grand Rapids. Ellos vivieron en unas vecindades muy diversas. Había muchas diferentes comunidades de gente. Entonces, en las primeras vecindades, en las 20 y en las 30, mexicanos vivieron al lado de afroamericanos del sur de los Estados Unidos. También a unos inmigrantes de europeo, también en una comunidad juntos. Pero después de los 40s, 50s, los europeos, ellos podían ir a vecindades que eran exclusivas para la gente blanco americano, anglosajones. Entonces, mexicanos, puertorriqueños y afroamericanos compartían vecindades en Grand Rapids por muchos años.

Jokisch Polo: Eventualmente, dice Delia, las personas blancas estadounidenses empezaron a abandonar estos vecindarios, ya que muchos tenían la posibilidad de comprar viviendas en otras áreas de la ciudad.

Fernandez Jones: Habían áreas que fueron solo para los blancos y las demás fueron una mezcla de latinos, de afroamericanos y los blancos, los anglosajones, muy pobres. Entonces, los afro latinos, ellos no podían encontrar casas, no podían encontrar casas menos de lo que los otros latinos, los otros latinos ellos ya sabían que estaba disponible. Una familia rentaba una casa y después, cuando ellos se mudaron a otra, otra familia puertorriqueña, otra latina, se mudaban a la primera casa. Esto tiene sentido que ayudaron a encontrar casas, porque ellos sabían cuál eran los landlords que van a rentar a esta comunidad. Entonces fue muy difícil y a veces lo que podían encontrar casas fue de la comunidad, fue del poder de la comunidad.

Jokisch Polo: Este poder comunitario es lo que llevó a las comunidades afroamericanas y latinas de la zona a decidir trabajar juntas para combatir el abuso policial. Aunque no hay mucha documentación sobre el abuso que estas comunidades sufrieron a manos de la policía, Delia dice que, a través de entrevistas, logró enterarse de cómo se manifestaba este abuso en aquel entonces.

Fernandez Jones: En los años 70 en Grand Rapids, que había muchas quejas de brutalidad policial, pero también en los archivos no había muchos documentos. En el archivo de la ciudad, yo quería ver una caja de quejas o algo así, pero no existe, porque la ciudad no mantiene estos documentos o no mantenía estos documentos de este tiempo. Entonces, muchas de las quejas que yo encontré fueron de las entrevistas con miembros de la comunidad y también a veces en los periódicos. Sí, había un incidente muy famoso, muy popular o algo así. Pero en esos tiempos, los latinos y también los afroamericanos trabajaron juntos contra esta brutalidad, porque los dos tienen la misma queja del departamento policial del police department. Y por qué Grand Rapids es tan conservador, ellos ya sabían que no podían luchar por quitar el departamento, para terminar el departamento de Policía, como abolition. No sé cómo se llama abolition, pero a veces en otras ciudades estaban luchando por abolition. En Grand Rapids, por el clima allá, por las normas sociales allá, ellos solo querían que el departamento contratará más gente latino y afroamericano, porque pensaron que la gente latina, la gente afroamericana no iba a darle tanto daño si fueran police officers.

Jokisch Polo: Y aunque los afroamericanos y latinos vivían lado a lado, muchos afrolatinos se enfrentaban a la xenofobia y al racismo dentro y fuera de sus propias comunidades.

Fernandez Jones: Los afro latinos y por ellos que llegaron a Grand Rapids fue una situación muy difícil, porque ellos encontraron discriminación y racismo contra la negritudr de parte de los blancoamericanos, por los angostajones, pero también en la comunidad latina. Porque por la colonización y el imperialismo de los españoles y también de los americanos en los países latinoamericanos, hay actitud negativa contra la negritud, porque se asocian con la esclavitud. Entonces, la gente en los Estados Unidos, también en Latinoamérica, se ponía una estigma contra la negritud. Pues cuando vinieron latinos a Michigan, trajeron sus propios prejuicios contra la gente afrodescendiente. Y en Michigan, la gente ya aquí ya tenían sus prejuicios también contra la negritud. Entonces, todo esto ha resultado en una experiencia muy desolada por los afro latinos, porque encontraron racismo contra la negritud desde la comunidad blanco, anglosajones y también la xenofobia, y también el racismo contra la negritud entre latinos. También. Y tampoco los afro americanos no podían ayudar a los afro latinos mucho también porque no hablaban español. Entonces, fueron muy aislados los afro latinos a veces.

Jokisch Polo:En los últimos cuarenta años, mucho ha cambiado en estascomunidades latinas.

Fernandez Jones: Yo hablo mucho de la formación de la comunidad. Y con la gentrificación en Grandville, en el sureste, yo siempre estoy pensando en que sí, ¿qué ganamos con este desarrollo, pero también qué perdimos con este desarrollo? ¿Quién pierde con este desarrollo? Yo estoy preocupada con la gente en Grandville, que posiblemente ellos tienen que moverse, tienen que mudarse a otras partes porque no pueden pagar las rentas o algo que están creciendo, que están... Por la gentrificación. Entonces sí hay muchas más cosas que hacer, hay muchos más recursos, pero si la gente no puede vivir allá por las rentas, entonces toda esta formación de comunidad, ellos no pueden utilizar.

Jokisch Polo:Otros cambios han incluido el tipo de recursos que están disponibles para estas comunidades. En ese entonces, dice Delia, el gobierno de la ciudad de Grand Rapids poseía el mayor número de recursos y ellos eran los encargados de brindarlos a la comunidad. Pero ahora, las organizaciones sin fines de lucro son las que brindan la ayuda y los recursos. Esto ha causado un poco de tensión en las comunidades latinas.

Fernandez Jones: Ellos quieren ayudar a la comunidad, pero a veces no preguntan la comunidad qué quieren. Ellos quieren tener el poder para decidir qué van a hacer por la comunidad. Y ahora nuestros líderes tienen que luchar con estas organizaciones. En los tiempos que yo estudio, los líderes tuvieron que luchar con la ciudad de Grand Rapids, porque la ciudad en esos tiempos tiene ni el dinero para los fondos para ayudar a la comunidad. Ahora en nuestras ciudades no tenemos mucho dinero, pero ¿quién tiene el dinero? Estas organizaciones. Entonces tiene el poder de cambiar la ciudad, impactar la ciudad. Entonces yo tengo un poco de miedo de qué está pasando con estas relaciones entre estas organizaciones y la comunidad y los líderes. Los líderes tienen que luchar para que las organizaciones escuchen la voz de la comunidad.

Jokisch Polo: Viendo hacia el futuro, Delia espera poder continuar documentando las historias de su comunidad para que estas nunca sean olvidadas y las futuras generaciones puedan asegurarse de no volver a repetir los errores de sus antepasados.

Jokisch Polo: Este episodio fue producido por mi, Michelle Jokisch Polo. Lo editaron Pablo Castro y Karel Vega. Escucha ¿Qué Onda Michigan? en todas tus plataformas favoritas de podcasts.

Jokisch Polo : ¿Qué Onda Michigan? Es una producción de WKAR. Asegurate de seguirnos en Facebook buscando Que Onda Michigan.

Jokisch Polo: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9:45am y los domingos a las 8am sintonizando la estación 102.3FM o la 870 AM. Soy Michelle Jokisch Polo. Hasta la próxima.