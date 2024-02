Violación de la Ley de Derechos de Voto: la controversia de los mapas electorales en Michigan y sus implicaciones futuras

Con menos de un año para las elecciones de 2024, 13 de los distritos electorales de la Cámara y el Senado de Michigan, todos actualmente controlados por los demócratas, deben ser redibujados. Esa fue la decisión emitida a finales del año pasado por un panel de tres jueces federales en una demanda. El tribunal ha dicho que los mapas electorales anteriores han debilitado el poder de voto de la comunidad afroamericana en Detroit.

Jon Eguia, profesor de ciencias políticas y economía en la Michigan State University, ha estado de acuerdo con los residentes de Detroit que lelvaron el caso a la corte.

Eguia habló con Michelle Jokisch Polo de WKAR sobre el estado actual de los mapas y los posibles cambios a seguir.

Transcripción del Episodio

Michelle Jokisch Polo: Con menos de un año para las elecciones del 2024, 13 de los distritos electorales de la Cámara y el Senado de Michigan, todos actualmente controlados por los Demócratas, deben ser dibujados otra vez.

Jokisch Polo: Esa fue la decisión emitida a finales del año pasado jueves pasado por un panel de tres jueces federales en una demanda. El tribunal ha dicho que los mapas electorales anteriores han debilitado el poder de voto de la comunidad Afroamericana en Detroit.

Jokisch Polo: A medida que los votantes se dirigen a las urnas a lo largo del 2024, los funcionarios en Michigan se apresuran a redibujar los mapas legislativos del estado. Esto ocurre después de que un tribunal federal declaró que los mapas anteriores violaban la Ley de Derechos de Votación.

Jokisch Polo: Jon Eguia es profesor de ciencias políticas y economía en la Michigan State University y también colabora con el Instituto de Políticas Públicas e Investigación Social en MSU. Cuando los mapas electorales fueron finalizades en el 2021, Eguia argumentó en un análisis que estos debilitan el poder del voto de la comunidad Afroamericana en Detroit.

Jokisch Polo: Ahora él está con nosotros para explicarnos cual es el estado de los mapas y los posibles cambios a seguir.

Hola Jon. Gracias por estar con nosotros.

Primero, explícanos por qué se dibujan mapas electorales en Michigan y cómo funcionaba ese proceso anteriormente (antes de MIRC).

Jon Eguia: Aquí en Estados Unidos elegimos representantes por distrito y todos los distritos tienen que tener la misma población para que todos tengamos el mismo poder. Si nadie se mueve, nadie se muere, nadie nace pues dibujas una vez y ya vale para siempre. Pero si tú dibujas distritos que tienen todos exactamente la misma población y luego esos distritos duran diez años, son cada vez con el censo. Diez años después miras a los distritos de hace diez años y algunos han perdido mucha población, otros han ganado mucha población.Eguia: Entonces los distritos antiguos ya no valen porque ya no tienen la misma población. Ahora hay que volver a dibujarlos para que vuelvan a tener la misma población y cada diez años los dibujamos otra vez. En las áreas en las que va creciendo mucho la población, pues hay más distritos que antes y en las áreas que van perdiendo población o que no crecen tanto como otros, pues hay menos distritos que antes. Entonces cada diez años hay que volver a dibujar y eso es lo que pasó hace dos años, en 2021.

Jokisch Polo: Volviendo a 2018, ese año, los votantes de Michigan aprobaron la selección de 13 residentes responsables de dibujar nuevos mapas para la legislatura estatal y el Congreso. Este grupo de personas se llama Comisión Independiente de Redistribución de Ciudadanos de Michigan. ¿Qué proceso siguió ese grupo para dibujar los nuevos mapas y en qué se diferenció de los esfuerzos anteriores?

Eguia: Antes los dibujaban el partido que gobierna en la Asamblea Legislativa de Michigan. Pero eso te crea problemas porque tienes políticos que ellos ya han ganado y ahora van dibujar los mapas.. es como que los mismos jugadores elijan las reglas del juego. Entonces, los que tenían el control de la asamblea dibujaban mapas muy a su favor, que se lo ponía todo muy fácil, muy cuesta abajo para volver a ganar. Entonces ese era el problema de antes. Hemos cambiado el método de hacerlo. Se les ha quitado el poder a los representantes que están intentando ganar representación en esos distritos. Ese poder de dibujar los distritos se les da a los ciudadanos que no tienen interés tan directo en cómo está el distrito. Y luego ya una vez que están los distritos, pues que los políticos intenten ganar su plaza, pero no que sea que los mismos que están intentando ganar la plaza aquí sean los que decidan: estos votantes los pongo aquí, estos los pongo allí. La idea era que queremos que las personas normales elijamos a los políticos y no que los políticos estén eligiendo qué votantes quieren en su distrito.

Jokisch Polo: La Comisión Independiente de Redistribución de Ciudadanos de Michigan dibujó los mapas estatales en 2021. Fue la primera vez que el proceso fue liderado por ciudadanos comunes en lugar de políticos. En su opinion que es lo que el grupo no tomó en cuenta al dibujar los mapas?

Eguia: Una cosa que fue distinta y mejor es que antes, el partido político que controlaba el proceso trataba de dibujar distritos más a su favor para ganar más ese partido. Y eso no es lo que han hecho. Ahora no tenían un objetivo de que un partido gane más o menos. Y lo que les ha salido mal es que los consejos que recibieron de la compañía legal, la asesoría legal que contrataron para garantizar que los derechos de las minorías se respetan, pues les dieron bastantes malos consejos. Entonces, siguiendo sus malos consejos, acabaron dibujando un mapa que partía a Detroit bastante mal y que el tribunal ha dicho que viola derechos fundamentales.Entonces esa fue la parte buena tanto como la parte mala.

Jokisch Polo: Algunos votantes impugnaron los nuevos mapas en el área metropolitana de Detroit, argumentando que los nuevos distritos diluían la representación afroamericana en el gobierno estatal. ¿Qué opinas sobre sus argumentos?

Eguia: La comunidad de Detroit estaba bastante cabreada tuvieron un montón de críticas. Y cómo este proceso permite a los que dibujan conocer la respuesta del público, por lo menos eran conscientes. Lo que pasa es que la asesoría legal está que le está dando tan mal asesoramiento. Les dijo que no, que tiene que ser así, Que no hagan caso a la gente de Detroit, que la gente de Trey no más o menos que no sabe lo que dice. Y entonces se fiaron más de su consejo legal, que es lo que le estaba diciendo el público de Detroit también es lo mismo que le estábamos diciendo nosotros en nuestro report y otras partes. Pero tuvieron mucha más fe en esa asesoría legal que habían contratado. Entonces, aunque había una reacción desde fuera bastante negativa, por los mismos motivos que luego ha dado el Tribunal, la Comisión tuvo más confianza en esa asesoría legal. Al final el Tribunal sí ha escuchado al público y ha escuchado nuestro report y ha escuchado a todas las demás voces que han dicho que esto no puede ser y al final no puede ser y ya lo van a cambiar. Ya ha dimitido la asesoría legal esa ya no les está asesorando. Ahora tienen otra asesoría legal que le está dando muchos mejores consejos.

Jokisch Polo: ¿Cuál es tu opinión sobre los mapas?

Eguia: Yo estaba más de acuerdo con los argumentos presentados por los ciudadanos de Detroit que llevaron este caso a la Corte que con los argumentos presentados por la Comisión. Los argumentos que presentaron se basaban en que esto violaba los derechos fundamentales de no ser tratados de manera especial, según establece la Constitución de Estados Unidos. En principio, todos debemos ser tratados de manera igualitaria, con los mismos derechos y oportunidades, y no se debe buscar segmentar o tratar a las personas de manera diferente según su raza, a menos que haya una razón muy específica y justificada por alguna necesidad. Si se va a dividir a las personas por raza, debe hacerse con mucho cuidado y con una justificación bien fundamentada.

La Comisión terminó dibujando los distritos de Detroit con el objetivo de evitar que haya demasiada población que se identifique como negra en ningún distrito, y ese no es un buen objetivo. Entonces, el argumento de que se estuvo prestando atención a la raza de las personas sin una buena razón resuena con mi opinión. En principio, hay una sentencia previa que establece que dividir a las personas por raza es odioso. "Odious" en inglés es lo que el tribunal dice si te vas a fijar en si alguien es negro, blanco, o de otra raza. Si se va a hacer eso, debe ser por una razón muy, muy, muy justificada en un caso muy especial, y no simplemente porque sí.

Lo que hizo la Comisión con Detroit no estuvo bien. No había justificación para prestar atención a la raza de las personas. Todos somos ciudadanos y no deberíamos empezar a dividirnos por raza

Jokisch Polo: Estos mapas fueron utilizados en las elecciones del 2022. ¿Cómo se vieron afectados los resultados?

Eguia:

En cuanto a qué partido se beneficia más con los nuevos mapas, ahora brindan una mejor oportunidad al Partido Demócrata en comparación con antes, ya que los mapas anteriores estaban diseñados para favorecer a los Republicanos. Entonces, ahora los mapas son más equitativos y ha favorecido más al Partido Demócrata. El problema en Detroit es que estos mapas hacen más difícil que los candidatos afroamericanos de la ciudad compitan en condiciones favorables, ya que muchos distritos están divididos entre una parte de Detroit y otra en los suburbios, donde la población es predominantemente blanca y los candidatos y equipos de campaña que van de puerta en puerta a menudo no son bien recibidos. Es una realidad social que en los barrios más ricos, como Grosse Point, si se acercan a la ciudad de Detroit, a menudo no son bien recibidos en las puertas. Aunque a veces sí, por lo general, la interacción no es muy fluida, lo que dificulta su representación y participación.

Jokisch Polo: El tribunal estuvo de acuerdo con las personas en Detroit y ha ordenado que se volvieran a dibujar los mapas. Ahora, la comisión tiene que redibujar los mapas. ¿Qué es diferente en el proceso esta vez?

Eguia: Ahora la Comisión ya no cuenta con los malos consejos de asesoría legal anteriores. Ha leído las declaraciones del Tribunal y ahora está siguiendo las directrices del mismo. Actualmente, está actuando de manera correcta. Ahora le irá mejor, porque el tribunal ha dejado claro que no se puede dividir a la gente por raza, y ellos no están haciendo eso. Están examinando y buscando por barrios, por la ciudad, y están creando distritos mucho más coherentes que no presentan las formas extrañas que tenían anteriormente. Ahora que ya no están obsesionados con tener cierta cantidad de personas de cierto grupo étnico, sino que están enfocados en los barrios y las zonas, están generando distritos mucho más razonables que antes.

Jokisch Polo: La comisión de redistribución está desafiando la decisión del tribunal. ¿Por qué lo están haciendo?

Eguia: Todavía sostienen que no han hecho nada malo y han presentado una apelación ante el Tribunal Superior. Sin embargo, mientras la apelación está pendiente, siguen cumpliendo con las normativas. Entonces, no es tanto un desafío. Un verdadero desafío sería presentar la apelación y no tomar ninguna medida. Eso es lo que no están haciendo. Están cumpliendo con las normativas, y si el tribunal les da la razón, volveríamos a los mapas anteriores. Personalmente, no creo que les den la razón y terminaremos con los mapas que están utilizando ahora, los cuales corrigen el problema anterior. En ese caso, están haciendo lo que deben.

Jokisch Polo: Con estos nuevos mapas como se podría ver afectada la representación de la comunidad Latina en Detroit?

Eguia: A la población hispana le importa el Distrito Uno, que fue un distrito donde, por primera vez, la comunidad latina o hispana en la parte sur suroeste de Detroit tuvo muchas oportunidades de elegir al candidato que quisiera, ya que comprende casi la mitad del distrito y representa las aspiraciones de esa comunidad.

Pero, como ahora se va a volver a dibujar, hay cierto peligro. Estaba revisando las propuestas que han presentado y creo que en cuatro de ellas, el distrito se mantiene unido y no se divide en dos. Si la comunidad hispana-latina no tuviera un distrito en el cual tiene grandes esperanzas de elegir al candidato de su elección, entonces este tema estará bajo comentario público durante unas semanas, y luego la Comisión decidirá qué mapa desea proponer. Después, el Tribunal tendrá que determinar si esto es válido.

Jokisch Polo: ¿Cómo se compara todo lo que está sucediendo en la redistribución en Michigan con lo que está sucediendo en otros estados? ¿Es similar o muy diferente a lo que está sucediendo en otros estados?

Eguia: Cada estado tiene su propia historia. Hay algunos estados que lo hacen como Michigan, a través de una comisión de ciudadanos. California es un buen ejemplo. Colorado es otro que ha tenido bastante éxito. Hay lugares que tienen comisiones, pero son más políticas y han sido más complicadas, como en Virginia. Y hay otros en los que todavía se sigue el antiguo modelo, donde la Asamblea se encarga y la gente no tiene voz ni voto. Entonces, cada estado es un mundo, cada uno tiene su "Míchigan". En cierto sentido, si nos va bien, podría ser un modelo para otros estados. En Ohio también hay juicios y muchos problemas. Están observando para ver si podemos hacerlo mejor aquí. Entonces, a ver si ahora solucionamos esto. La comisión que se formó en Detroit podría ser un buen ejemplo para todos.

Jokisch Polo: Gracias por estar con nosotros

Eguia: Gracias por la atención y que la gente tenga comentarios. Pues que el que los ponga tiene un portal en la página web de la comisión en la que recibe comentarios de la gente si tienen. Particularmente si tienes oyentes que tengan una afinidad con Detroit o que vivan en Detroit, pues su sus mapas de distrito se deciden ahora. Encadenada. Dios.

