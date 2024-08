Programa de amnistía inmigratoria comienza a aceptar solicitudes: todo lo que necesitas saber

El gobierno federal está aceptando oficialmente solicitudes para un nuevo programa que protege de la deportación a ciertos cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses.

A partir del 19 de agosto, muchos inmigrantes podrán solicitar su residencia gracias al nuevo programa migratorio "Parole in Place". Este programa beneficia a algunos cónyuges e hijos inmigrantes de ciudadanos estadounidenses, otorgándoles un permiso de trabajo, la posibilidad de obtener residencia y, eventualmente, una vía hacia la ciudadanía.

En este episodio, te explicamos todos los detalles y te contamos cómo puedes aplicar.

Transcripccion del Episodio:

Michelle Jokisch Polo: El gobierno federal está aceptando oficialmente solicitudes para un nuevo programa que protege de la deportación a algunos cónyuges inmigrantes e hijastros de ciudadanos estadounidenses.

Noticias 1: Desde este próximo lunes 19 de agosto, USCIS, es decir, inmigración, va a comenzar a recibir solicitudes para el nuevo programa Parole in Place.

Noticias 2: A partir de hoy muchos inmigrantes podrán solicitar su residencia, esto gracias al nuevo programa migratorio Parole in place. Los beneficiados son algunos cónyuges e hijos inmigrantes de ciudadanos estadounidenses y les proporcionarán un permiso de trabajo, una residencia y eventualmente una vía hacia la ciudadanía.

Noticias 3: Inmigración comenzará a aceptar el formulario electrónico llamado I131F para aquellas personas que califiquen parece amparo conocido como Parole in Place, que son básicamente aquellos que han estado en este país por más de 10 años sin antecedentes y ojo que estén casados legalmente con un ciudadano.

Jokisch Polo: El nuevo programa “parole in place” se aplica a inmigrantes indocumentados que han estado viviendo en el país durante al menos una década y les otorga un permiso de trabajo. Este programa alcanzaria a beneficiar a un estimado de diez mil inmigrantes viviendo en Michigan como a Jose Reyes de Battle Creek.

Jose Reyes de Battle Creek me conto que el presento su presentó su solicitud con ayuda de su abogada en el momento en que se lanzó el programa federal a principios de esta semana.

Jose Reyes: Me siento bastante emocionado, pero a la vez es como algo también complicado por el hecho de que ya en este caso ya es como esperar. Ahora sí que buenas noticias, solamente que también un poco intranquilo porque apenas está empezando esto, o sea que no puedo estar tan seguro de que todo va a salir tan bien, porque ya ve que al final de cuentas sale pasando alguna cosa u otras, o espero no que eso no sea mi caso, pero tampoco me cierro las posibilidades.

El hombre de 32 años ha estado viviendo indocumentado en los EE. UU. desde que era adolescente y ahora está casado y tiene tres hijos.

Como parte de su solicitud, Reyes debe presentar prueba de que ha vivido en los EE. UU. durante diez años, antecedentes penales limpios y evidencia de su matrimonio con su esposa, Lilia.

El dice que sin estatus legal le preocupa llegar a fin de mes porque no califica para ciertos beneficios laborales como tiempo libre remunerado y horas extras.

Reyes: No solamente los cambios, sino los beneficios, las ventajas que vamos a tener, que vamos a poder dejar de estar preocupándonos por hacer otras cosas. Todo eso no solamente a mí, a mi esposa también, nos hace sentir mucha tranquilidad de que muchas cosas se van a acabar, no vamos a tener necesidades de hacer otra vez. Pero más que nada, la mejoría que vamos a tener más posibilidades de estar más concentrados, ahora sí que es en lo que va a venir por delante. Porque ya vamos a estar más bien legalmente aquí o sea que vamos a poder, al menos en mi caso, voy a poder ejercer más todas mis capacidades y conocimientos que tengo. Eso es mucho más de lo que realmente podría pedir ya, ahora sí, que en estos momentos. Para mí, eso sería suficiente para yo estar bien. No necesito más que eso, porque lo demás ya lo tengo.

En junio, el presidente Joe Biden anunció la iniciativa Keeping Families Together mediante una orden ejecutiva. Aunque el programa está abierto para recibir solicitudes, a algunos defensores de la inmigración les preocupa que pueda enfrentar desafíos legales como los que enfrenta el programa de Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), que actualmente está siendo revisado por la corte de apelaciones del quinto circuito.

Veronica Thronson es directora de la Clínica de Derecho de Inmigración en la Facultad de Derecho de la Michigan State University.

Veronica Thronson: Yo sugeriría que las personas manden su solicitud lo más pronto que puedan, porque no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar en este año de elecciones. Y como siempre, un nuevo presidente puede suspender la ley, así como se hizo con DACA, como usted lo menciona. Entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar. Posiblemente, haya muchas demandas en las cortes y entonces todos esos casos se pueden suspender en lo que la corte decide si es algo legal o si no es legal. Entonces, si las personas ya tienen toda la evidencia que necesitan, sería bueno que lo hagan lo más pronto posible.

USCIS osea inmigración calcula que medio millón indocumentados en el estado son elegibles para el permiso.

Thronson: Ya las personas pueden empezar a solicitar porque cuando se anunció en junio todavía no había sido un proceso donde se tenía que registrar este programa para que fuera válido, pero ahora que ya está todo listo, ya sabemos cuánto va a costar y qué formulario se tiene que usar para las personas.

El programa costará alrededor de $1000 dólares para aplicar, además del costo de abogados si el solicitante decide utilizarlos. Según Verónica, esto podría ser una barrera para muchas personas.

Thronson: hay mucha gente que no tiene dinero, familias que tal vez solamente una de las parejas está trabajando, personas que tienen otros gastos y posiblemente no tengan ese dinero. Con el programa de DACA hubo muchas organizaciones que estaban dándole el dinero a los jóvenes para que solicitaran. Hubo mucha oportunidad. La gente estaba donando dinero para que no fuera un obstáculo el no tener dinero. Pero con esto nadie ha dicho que ellos van a ayudar a pagar los honorarios. Entonces, yo me imagino que ahora, puesto que se sabe desde junio, ojalá que ya la gente haya ahorrado un poquito para que pueda mandar la papelería lo más pronto posible.

Antes del programa, los inmigrantes indocumentados que ingresaban a los EE. UU. sin estatus legal tenían que abandonar el país para solicitar el estatus y potencialmente enfrentar una prohibición de diez años.

Thronson: No había ninguna oportunidad para las personas, porque hay muchísimas personas, más de 500 000 personas que están casadas con un ciudadano, pero por la forma como entraron a los Estados Unidos no pueden procesar su papelería de residencia estando en los Estados Unidos, tienen que salir y entonces los castigan con el castigo de los 10 años por haber estado aquí legalmente. Entonces, el perdón, eso es lo que mucha gente ha estado solicitando, pero para conseguir ese perdón tienen que demostrar que el ciudadano sufriría tremendamente si la persona no le permiten que regrese. Ahora, con este programa, la persona no va a correr el riesgo de tener que regresar a su país. Toda la papelería se va a poder hacer aquí, dentro de los Estados Unidos. Y si la niegan, entonces la persona ya está en los Estados Unidos. Entonces, va a favorecer a muchísima gente que no calificaba por la forma como entraron.

Una de las dificultades que enfrentan muchos inmigrantes al solicitar ciertos beneficios es demostrar que han residido en el país durante diez años.

Thronson: Porque recuerden, estas personas no tienen permiso para trabajar, entonces no tienen evidencia que han estado trabajando, muchas veces no los puede poner en el contrato de su casa porque no tienen un número de ‘social’. Entonces, es muy difícil probar que la persona ha estado aquí por los últimos 10 años. Ese es el problema que yo estoy encontrando con las personas a las que les he estado dando asesoría Y entonces, les he dicho, si tienen niños menores en la escuela, ustedes dos están como personas que tienen la tutela del niño. Posiblemente, la escuela les pueda dar algo así. Si fueron al médico por cualquier emergencia, el hospital les puede dar papelería demostrando que ustedes han estado aquí. Si van a la iglesia, el pastor o el padre les puede dar una carta diciendo que ustedes siempre van a la iglesia cada domingo.

Para ser considerado para el programa, una persona debe estar presente continuamente en el país durante al menos 10 años y ser cónyuge o hijastro de un ciudadano estadounidense al 17 de junio de 2014.

Thronson: para ser considerado hijastro, la boda entre la madre y el ciudadano, por ejemplo, si el ciudadano es el hombre, la boda tiene que haber tomado lugar antes de que este niño cumpliera 18 años. Y también el matrimonio tiene que haber pasado antes del 17 de junio del 2024. Por ejemplo, si yo tengo un niño que ya va a cumplir 18 y yo me casé con mi esposo ahora, él no calificaría, porque me estoy casando con él después del 17 de junio. Pero sí va a permitir a las personas y los niños se consideran niños si son menores de 21, no menores de 18. Pero el matrimonio entre los cónyuges tuvo que haber pasado antes que el niño cumpliera 18. Entonces, no va a ser un gran número, pero sí van a haber personas que van a calificar porque ellos llenan esos requisitos que sus padres se casaron antes de los 18 y por eso ese niño se considera ahora hijastro. Él también tiene que haber estado viviendo aquí por los 10 años que están diciendo.

Y también para poder aplicar, la persona debe demostrar tener un antecedente criminal limpio.

Thronson: Si la persona tuvo una sentencia por un delito que se conoce en inglés como ‘felony’, un delito grave, definitivamente esa persona no va a calificar. Y eso, se dan cuenta, más que todo, en cuánto tiempo la persona estuvo en la cárcel. Entonces, si el delito tenía a la persona cumpliendo un año o más en la cárcel, esa persona no va a calificar. Ahora, yo quisiera que la gente sepa que si tienen antecedentes criminales, que consulten con un abogado antes de decir: Yo no cualifico, no voy a solicitar, porque lo van a hacer caso por caso. Entonces, definitivamente cualquier delito que tenga que ver con acoso sexual, abuso sexual de menores, trata de personas, violencia doméstica, esos delitos y drogas, por supuesto, esos delitos van a hacer que las personas no califiquen.

Los grupos a favor de la inmigración advierten que el proceso de aprobación puede tardar hasta seis meses lo que podría representa un retraso significativo para miles de solicitantes que esperan con ansias esta oportunidad.

Para los residentes de Michigan, el Michigan Immigrant Rights Center ofrece asistencia con la presentación de la documentación para el programa de “Parole in Place”. También la clínica de inmigración en Michigan State University donde Veronica Thronson trabaja ofrece ayuda legal para la aplicación.

Thronson: Asegúrese que la persona tiene reputación y si ustedes no le creen, si ustedes tienen duda, consulten con alguien más. Nuestra clínica puede hacer consultas, por supuesto, yo con mucho gusto puedo asesorar a las personas o tomar sus casos si ellos necesitan, porque esa es una de las cosas que hemos visto, que les están diciendo: Si usted paga, va a ser más rápido. Y no, el honorario se tiene que pagar, pero las personas que asegurar que sí calificamos califican o si hay gente que les está diciendo: No importa cuándo se casó, no importa cuánto tiempo estuvo usted fuera de los Estados Unidos, no va a calificar, tiene que demostrar 10 años aquí desde el 2014. Entonces, esas son las cosas que yo diría aconsejar a la gente que no se deje llevar, que, si pagan más, que el proceso va a ser más rápido o que se lo garantizan, que se los van a aprobar, porque así no es cómo funciona el gobierno.

