Los Resultados Electorales y El Voto Latino en Michigan

Transcripción del Episodio

Michelle Jokisch Polo: Donald Trump ha sido elegido nuevamente como presidente de Estados Unidos. El republicano obtiene su segundo mandato, habiendo sido elegido por primera vez en 2016.

Jokisch Polo: Hoy te explicamos los resultados a nivel nacional y en Michigan, así como el impacto del voto latino en su victoria.

Jokisch Polo: Bienvenidos ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo brindándote las noticias, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan. Al oído de toda nuestra comunidad Hispana.

Jokisch Polo: Las cifras indican que en 2020 el 65% de los latinos apoyaron al candidato demócrata, en contraste con el 53% del apoyo que obtuvo Harris en esta contienda. En Estados Unidos hay 36 millones de latinos elegibles para votar. Y en Michigan hay casi 400,000 Latinos elegibles para votar.

Jokisch Polo: Según los últimos resultados, la mayoría de los votantes en Michigan apoyaron a Donald Trump, lo que representa un cambio total respecto a 2020, cuando la mayoría de los residentes en Michigan eligieron al presidente Joe Biden.

Jokisch Polo: Aquí con nosotros tenemos a Mara Cecilia Ostfeld para explicarnos un poco los resultados electores.

Jokisch Polo: Mara es profesora de ciencias políticas en la University of Michigan y también se dedica a investigar y analizar los resultados de las elecciones e identificar las motivaciones de los votantes.

Jokisch Polo: Gracias por estar aquí con nosotros.

Jokisch Polo: ¿Cual es tu análisis general sobre los resultados de las elecciones a nivel nacional?

Mara Cecilia Ostfeld: Creo que hay cinco puntos importantes para entender lo que pasó en las elecciones de este año. Trump ganó significativamente entre los votantes latinos. Según las encuestas de salida de ordena, Trump hizo mejor que cualquier presidente republicano anterior entre los votantes latinos. En 2024, él ganó como 45 % de los votantes latinos. En el pasado, el otro republicano quien ganó la mayor cantidad de votantes latinos fue Bush en 2004, y él ganó 40 % de los votantes latinos. Eso fue un cambio enorme. No está claro si eso significa que hubo un cambio de opinión entre todos los latinos, o si muchos de los latinos que usualmente votan por candidato demócrata simplemente no votarán. Y este último punto significaría un cambio en que latinos votaran más que un cambio en la opinión general de los latinos. El segundo punto importante es que Trump ganó apoyo entre los votantes jóvenes. En 2020, el 36 % de los votantes entre 18 y 29 años votaron por él. En 2024 Ÿousand el 43 % lo hizo. Esto fue un cambio de siete puntos. Estos avances entre los jóvenes fueron tanto entre hombres como mujeres. Pero los avances de Trump entre los jóvenes fueron impulsados en gran medida por los jóvenes latinos.

Ostfeld: Porque entre los jóvenes blancos, los jóvenes blancos entre 18 y 29 años, él perdió como siete puntos porcentajes. Pero entre los latinos jóvenes, él ganó como 17 puntos porcentajes. A pesar la otra cosa fue lo que mucha gente estaba hablando mucho de que Trump ganaría los votos de los hombres afroamericanos, y eso Ÿousand simplemente no pasó. A pesar de las afirmaciones de que ganaría más apoyo de hombres afroamericanos, Trump no tuvo mejor apoyo entre los hombres afroamericanos en 2024 que en 2020. Fue casi lo mismo. La otra cosa fue lo que lo que llama el gender gap, la brecha de género entre los votantes y eso entre los blancos Ÿousand la brecha de género fue casi lo mismo en 2024 que en 2020, pero entre los latinos se duplicó. Fue como de los hombres latinos votaron por Trump, pero entre las mujeres latinas, solo 37 % votaron por Trump. Eso fue un gap, un brecho de género. De género como de como 17 puntos, porcentajes. El otro punto fue la diferencia entre los votantes con título universitario y sin título universitario. Y esta brecha creció en 2024 en comparación a 2020. En 2020 y antes de esto, como en 2008, el número de votantes con un título universitario votaron por los candidatos demócratas exactamente lo mismo que los votantes sin título universitario.

Ostfeld: En ambos grupos, 50 % votaron por el candidato demócrata. En 2024, esta diferencia fue mucho más grande. 50 7 % de los votantes con un título universitario votaron por Harris, pero 44 % de los votantes sin título universitario votaron por Trump. Entonces esta diferencia fue mucho más grande en 2024 que en 2008 en el pasado. Y esta diferencia parece como está creciendo más cada año.

Jokisch Polo: ¿Qué patrones o tendencias observas en los resultados electorales de Michigan comparado con el panorama nacional?

Ostfeld: En general, lo que hemos visto lo que hemos visto es lo mismo, casi lo mismo en Michigan que en otras partes del país. Pero hay algunas cosas que son muy diferentes. En general, los votantes afroamericanos y los votantes blancos en Michigan apoyarán a Harris por márgenes más amplios que en otra parte del país. Pero otros grupos como los votantes asiáticos, los votantes latinos, los votantes árabes, una tasa más grande votaron por Harris en los EE.UU. completo que en Michigan. En Michigan, 38 % de estos otros grupos etnoraciales votaron por Harris, pero en los EE.UU. en completo, 50 % votaron por Harris. Esto fue una diferencia muy grande. La otra cosa fue entre los jóvenes blancos. En los EE.UU. había más jóvenes blancos votando por Harris en 2024 que en 2020. Pero en Michigan en 2024, había más votantes blancos jóvenes votando por Trump en 2024 que en 2020.

Jokisch Polo: ¿ Hubo alguna sorpresa en los resultados que no anticipaban los pronósticos?

Ostfeld: La sorpresa más grande para todos fue el número de votantes latinos que apoyaron a Trump. Esto fue el cambio más grande que cuando vimos todos los cambios entre todos los grupos, el cambio entre los latino fue mucho más grande que otros grupos. Lo que hemos dicho, Trump ganó más apoyo entre los latinos que algún otro presidente republicano en el pasado anteriormente. Y eso fue mayormente debido a la importancia de la economía entre los latinos. Entre otros grupos votando en la elección ÿ fue la democracia que fue lo más importante, pero entre los latinos, fue la economía. La otra cosa fue que los latinos fueron los más latinos. Dijeron que su situación financiera fue peor este año que cuatro años en el pasado que algún otro grupo. Entonces, cuando vimos todas las preguntas en las encuestas, fue la economía que estaba movilizando los latinos esta elección y más que otros grupos.

Jokisch Polo:¿Cómo interpretarías los resultados de estas elecciones en términos de cambios en la ideología política de los votantes?

Ostfeld: Esto fue muy interesante porque la proporción de votantes que se identifican como demócratas alcanzó el nivel más bajo de este siglo. Según la encuesta de salida de urnas el 32 % de los votantes se identificaron como demócratas, frente al 37 % hace cuatro años. La encuesta de salida de urnas también encontró que el nivel más alto de votantes identificándose como independientes o algo más de este siglo. La proporción de votantes que se identifican como republicanos ha cambiado menos, situándose en el 24 % este año.

Jokisch Polo: ¿Según resultados preliminares, más latinos que se esperaba votaron a favor de Trump en comparación a la última elección presidencial del 2020. Y ya nos explicaste esto un poco, pero hay una diferencia entre los latinos de Michigan versus los latinos en todo el país?

Ostfeld: De verdad no sabemos, porque no tenemos muchos latinos en la encuesta de urna en Michigan. Entonces parecía como había mucho más apoyo por Trump entre los latinos en Michigan. Pero los números de verdad parecían un poco raro a mí, porque nuestra encuesta de orna dice que y 66 % de los latinos en Michigan votaron por Trump, y eso sería un cambio de más de 20%. Eso es posible, pero a mí parecía un poco raro. Entonces tenemos que investigar eso un poco más.

Jokisch Polo: ¿Cuál es la diferencia entre esta elección de Michigan comparada con el 2016 y el 2020?

Ostfeld: Creo que la economía fue más importante a muchos latinos y a mucha gente en 2020. El aborto fue una gran parte de la estrategia de los demócratas y eso no fue tan importante esta elección porque no había tanto iniciativas, campañas políticas y debido a inflación y no, eso fue bien difícil para muchas personas. Y si está cambiando, está mejorando, pero todavía hay mucha gente que no pueden manejar los costos de vida. Y eso fue algo que vimos en la otra encuesta de Detroit Community Survey, que si el pago está creciendo, pero el costo de vida está creciendo mucho más, entonces eso fue mucho más importante a muchos votantes. Harris hizo muy bien con los votantes que estaban pensando en democracia, y eso fue bien claro en las encuestas. Pero había mucha gente que útilmente votan por las demócratas que estaban pensando en la economía. Y Trump hizo mejor entre estos votantes.

Jokisch Polo: ¿Crees que las divisiones políticas de Michigan y a nivel nacional se han profundizado o se han moderado con estos resultados?

Ostfeld: De verdad creo que la polarización política ha alcanzado su punto máximo. Y lo interesante de esto es que la mayoría de los estadounidenses se han agrupado en entornos que son relativamente homogéneos políticamente liberales y conservadores viven en comunidades, envían a sus hijos a escuelas y asisten a lugares de culto con otras personas que casi en su totalidad están situados en una posición similar en el espectro político. Hay muy poca interacción entre partidarios de diferentes partidos. Estamos casi completamente segregados políticamente en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Y no veo que esto cambie hasta que ocurra algún tipo de desastre nacional. De verdad.

Jokisch Polo: Muchas gracias por explicarnos, Mara.

Ostfeld: Muchas gracias a usted y a toda la gente en nuestras comunidades.

Jokisch Polo: Mara Cecilia Ostfeld es profesora de ciencias políticas en la Universidad de Michigan.

Jokisch Polo: Este episodio fue producido por mí, Michelle Jokisch Polo.

Escucha ¿Qué Onda Michigan? en todas tus plataformas favoritas de podcasts.

Jokisch Polo: ¿Qué Onda Michigan? Es una producción de WKAR. También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9:45am y los domingos a las 8am sintonizando la estación 102.3FM o la 870 AM. Soy Michelle Jokisch Polo. Hasta la próxima.

Esta conversación ha sido editada para mayor claridad y concisión.