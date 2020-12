COVID-19: El Proceso De Vacunación

A medida que comienza el proceso de vacunación, America Amplified recopila y organiza las respuestas de los peritos ante las preguntas de los oyentes de la radio pública de todo el país. Estas preguntas provienen de nuestras emisoras asociadas.

LO QUE DEBO SABER SOBRE LA VACUNACIÓN

Tengo 68 años y vivo en Florida de noviembre a abril. Sin embargo, mi residencia permanente está en Pensilvania. ¿Podré ponerme la vacuna en Florida cuando esté disponible para los adultos mayores?

Respuesta del Dr. William Schaffner, médico director de la National Foundation for Infectious Diseases (Fundación Nacional sobre Enfermedades Infecciosas).

La respuesta corta es “sí”. Podría ponerse la vacuna en Florida cuando esté disponible, pero tenga en cuenta que tendrá que recibir otra dosis separada a las tres semanas y que tiene que ser la misma vacuna (es decir, Pfizer o Moderna). Lo mejor sería que vaya al mismo lugar las dos veces, ya que ahí estará su historia clínica y no habrá confusiones. Si se aplica la primera vacuna en Florida, quédese allí por tres semanas para ponerse la segunda dosis ahí mismo.

Tengo 65 años y vivo en una comunidad para mayores de 55 años. Siendo realista, ¿cuándo le parece que podré recibir la vacuna?

Respuesta del Dr. William Schaffner, médico director de la National Foundation for Infectious Diseases (Fundación Nacional sobre Enfermedades Infecciosas).

El factor determinante es su edad, no el lugar donde vive. Usted estará en el segundo o tercer grupo que se vacune, posiblemente en algún momento durante la primavera. Sabemos que el personal sanitario está primero, seguido por los residentes de centros de larga estancia. Estamos esperando consejo del comité asesor del CDC (Center for Disease Control-Centro de Control de Enfermedades) sobre cuál debería ser el próximo grupo: los trabajadores esenciales o las personas mayores de 65 años.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS Y LOS EFECTOS SOBRE LA TRANSMISIÓN?

¿ [Cuáles son] los efectos secundarios [de las vacunas] para la gente con enfermedades previas? ¿Alguien lo sabe?

Respuesta del Dr. William Moss, director ejecutivo del International Vaccine Access Center (Centro Internacional de Acceso a Vacunación).

Ambas vacunas, Pfizer y Moderna, usan la tecnología de ARN mensajero, una plataforma de vacunación muy novedosa. Todavía quedan muchas preguntas por responder a medida que avanzamos. En este momento, solo sabemos de los efectos secundarios a corto plazo, pero aún tenemos que saber si hay posibles efectos secundarios infrecuentes a largo plazo. Los efectos secundarios identificados se manifiestan en entre un 5 % y un 15 % de los participantes. Estos incluyen inflamación, dolor en el lugar de la inyección, fiebre baja, dolor de cabeza, dolor muscular y fatiga, y pueden durar de 12 a 36 horas después de la vacunación.

¿Me puedo contagiar de o puedo transmitir COVID-19 si me pongo la vacuna?

Respuesta de Side Effects Public Media

No. Las dosis de vacunas contra la COVID-19 que produjeron Pfizer-BioNTech y Moderna ... han estado en desarrollo durante unas tres décadas , pero recién ahora las están usando para la COVID-19. Según el CDC , las vacunas de ARN mensajero enseñan a las células a crear una proteína, o tal vez solo una parte de una proteína, que desencadena una respuesta inmunitaria dentro del cuerpo. Esa respuesta inmunitaria,que produce anticuerpos, es lo que nos protege de las infecciones si el virus real entra en el cuerpo.

¿QUÉ OCURRE SI ESTOY INMUNODEPRIMIDO O SI TENGO OTRAS CONDICIONES PREEXISTENTES?

¿Es seguro para los pacientes con enfermedades autoinmunitarias que toman medicamentos inmunosupresores vacunarse contra la COVID? ¿La vacuna es eficaz?

Respuesta del Dr. William Moss, director ejecutivo del International Vaccine Access Center (Centro Internacional de Acceso a Vacunación).

Sin duda tendremos que considerar con mucho cuidado la información relacionada con la seguridad y la eficacia porque eso también puede variar en personas inmunodeprimidas. Las vacunas que por lo general no se recomiendan para personas inmunodeprimidas son aquellas vacunas con virus atenuados, donde tomamos el virus natural y lo debilitamos. Esta es una forma muy antigua de elaborar vacunas aunque, por ejemplo, las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubeola utilizan virus atenuados. Ninguna de las vacunas líderes contra la COVID-19 o contra el SARS-CoV-2 utilizan este proceso. Por eso no anticipo problemas con la seguridad, aunque tendremos que seguir estudiando ese tema a medida que procedamos.

Los pacientes con trasplante de órgano (hígado) que están tomando medicamentos de antirechazo (Prograf/Tacrolimus), ¿deberían vacunarse contra la COVID-19?

Respuesta del Dr. William Schaffner, médico director de la National Foundation for Infectious Diseases (Fundación Nacional sobre Enfermedades Infecciosas).

La respuesta corta es “sí”. Aunque este grupo no se ha estudiado, creemos que no hay probabilidad de causar daños. Tal vez la respuesta inmunológica resulte un poco debilitada, pero podría ser buena. El comité asesor del CDC dijo que probablemente no provoque daños y que podría ayudar.

¿Alguno de los fabricantes sabe si la vacuna es segura para personas infectadas por el VIH?

Respuesta del Dr. William Schaffner, médico director de la National Foundation for Infectious Diseases (Fundación Nacional sobre Enfermedades Infecciosas).

Probablemente no cause daños, sino que podría ayudar. La segunda vacuna en la fila, la vacuna de Moderna, incluye un pequeño estudio de personas infectadas por el VIH y esperamos ver esos datos pronto. Mientras tanto, las personas infectadas por el VIH deberían aceptar la vacuna de Pfizer si se las ofrecen.

Yo soy un profesional sanitario, cumplo 62 años el mes que viene y tengo ataques de asma intrínseca unas dos veces al año. ¿Puedo o debo prepararme para la vacuna solo con Benadryl? Me he puesto la vacuna contra la gripe sin problemas ni preparación los dos últimos años.

Respuesta del Dr. William Schaffner, médico director de la National Foundation for Infectious Diseases (Fundación Nacional sobre Enfermedades Infecciosas).

Alguien con asma no necesita ninguna preparación. Esa persona debería tener el mismo tipo de respuesta que una persona de 62 años sin asma.

¿TENDRÉ QUE PAGAR POR LA VACUNA?

Respuesta de Side Effects Public Media

R: No.

Los vacunadores podrán facturar a las compañías de seguro médico por el servicio de administración de la vacuna, pero no podrán cobrarle a usted directamente. Si el paciente no tiene seguro médico, los vacunadores pueden solicitar un reembolso del Health Resources and Services Administration’s Provider Relief Fund (Fondo de Ayuda Sanitaria y Recursos de Salud de la Administración de Servicios).

LA RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR

Cuando un empleado tiene un resultado positivo de COVID, ¿cuál es la responsabilidad del empleador para con el resto de los empleados? ¿No están obligados a informar a todos? ¡No hay forma de que un empleador pueda saber con cuántos empleados estuvo en contacto la persona infectada!

Respuesta de Zack Flood, abogado especializado en derecho laboral y de desempleo, y de Bob Simandl, presidente del Labor and Employment Group (Grupo de derecho laboral y de empleo), ambos del bufete de abogados von Briesen & Roper, de la ciudad de Milwaukee.

Zack Flood: Hay una variedad de guías locales y estatales en todo el país sobre las responsabilidades de los empleadores. Lo más importante es la regla general de crear y mantener un lugar de trabajo seguro, conforme a las leyes de la Administración Federal de Salud y Seguridad Ocupacional. La primera responsabilidad del empleador hacia los empleados cuando se determina que uno de ellos tuvo un resultado positivo es asegurarse que ese empleado no venga a trabajar porque eso va a crear una amenaza. También deben informar al resto de los empleados que ha habido un resultado positivo, pero no pueden compartir la identidad del empleado, que debe mantenerse confidencial.

Bob Simandl: El empleador ya debería tener una política sobre su papel en caso de que un empleado tenga un resultado positivo y sobre la comunicación con el resto de los trabajadores sobre los riesgos y sobre cómo mantenerse seguros. La responsabilidad dominante para el empleador es brindar un lugar de trabajo seguro y mantener a los empleados informados sobre esas políticas. El empleador debe comunicar a los empleados dónde ocurrió la exposición y cómo está trabajando con las autoridades para proteger a los empleados y sus familias. Al final, debe haber un análisis sobre cómo funcionó la política.

