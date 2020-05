Informacion En Vivo. Coronavirus En La Región De Lansing

Estar bien informado es responsabilidad de todos. Infórmese bien de lugares creíbles, profesionales, y de fuentes oficiales.

Para mas información busque información en los siguientes sitios:

5:30 pm. Lunes 4/27/20

Las oficinas de la ciudad de East Lansing permanecerán temporalmente cerradas hasta el 18 de mayo.

El jueves 30 de abril a las 9 a.m., el Ayuntamiento de East Lansing considerará extender el estado de emergencia local en la ciudad. Aquí se pueden encontrar detalles específicos sobre la reunión visual digital, incluido cómo ver o enviar comentarios públicos.

Puede encontrar más información, incluidos cierres temporales, en el sitio web de la ciudad de East Lansing.

- Amanda Barberena

1:50 p.m. Lunes 4/27/20

Las órdenes de protección individual durante la pandemia COVID-19 se han extendido.

El decreto 2020-63, firmado por la Gobernadora Whitmer el lunes, establece que la extensión está vigente hasta el 21 de julio de 2020.

Whitmer dijo que aquellos que hayan presentado órdenes de protección debido a amenazas, acoso y/o abuso podrían permanecer en su hogar sin temor adicional.

- Amanda Barberena

Colaboración de Karel Vega y Manuel Chavez

1: 02 a.m. Viernes 4/24/20

La orden Este en Casa Este Sano (Stay Home Stay Safe) se ha extendido hasta el 15 de mayo, con modificaciones. La Gobernadora Whitmer firmó el nuevo decreto el viernes.

Se requiere que las personas usen máscaras caseras, no de grado médico, en lugares públicos cerrados. Los empleadores también deben proporcionar a sus empleados máscaras de tela. Las personas pueden viajar entre residencias.

Con el distanciamiento social implementado, los siguientes trabajos pueden volver a funcionar: empresas de servicios de jardinería, viveros y paisajistas.

Las áreas previamente cerradas en las tiendas, como los centros de jardinería, pueden reabrirse.

La recogida y entrega en la acera está permitida para los minoristas que no venden los suministros esenciales.

Los parques estatales permanecerán abiertos. La gente ahora puede jugar al golf, sin carritos de golf, y se permite la navegación con motores. Puedes leer el pedido completo aquí.

- Amanda Barberena

9:50 p.m. Jueves 4/23/20

Los trabajadores de atención médica que trabajan en áreas de atención a pacientes en Michigan recibirán temporalmente un aumento salarial.

Los trabajadores que brindan servicios de salud conductual en el hogar financiados por Medicaid y los que brindan servicios de atención a largo plazo para niños y adultos recibirán un aumento salarial de $2.00 por hora. La Gobernadora Whitmer hizo el anuncio el jueves.

- Amanda Barberena

11:15 a.m. Jueves. 4/23/20

Los beneficios de desempleo en Michigan se han extendido.

La Gobernadora Whitmer firmó el decreto 2020-57 el miércoles que se basa en las expansiones pasadas.

Se ofrecen más herramientas a los empleadores para evitar despidos; los beneficios de desempleo se extienden a quienes dejan su trabajo debido a la pandemia; y se amplía el programa de trabajo compartido del estado. Las órdenes anteriores todavía están en su lugar. Se pueden leer aquí.

- Amanda Barberena

9:02 p.m. Mar. 21/04/20

Los servicios ampliados de medicinas y farmacéuticos se extienden hasta el 19 de mayo.

Los farmacéuticos se pueden emitir hasta 60 días de resurtidos los medicamentos recetados, y las compañías de seguros deben cubrir hasta 90 días de resurtidos anticipados.

Los tratamientos con COVID-19 pueden ser proporcionados por los farmacéuticos si tienen aprobación del gobierno.

Estos cambios se establecieron en un decreto anterior y la Gobernadora Whitmer los extendió el martes. Puede encontrar una lista completa de las responsabilidades del farmacéutico aquí.

- Amanda Barberena

Colaboración de Karel Vega y Manuel Chavez

2:28 p.m. Mar. 4/21/20

El Grupo de Trabajo sobre Disparidades Raciales de Michigan se formó para resolver la desproporcionalidad de las comunidades afectadas por el COVID-19.

Según los funcionarios, los afroamericanos representan el 40% de las muertes de COVID-19, sin embargo, representan el 13.6% de la población total de Michigan.

La Gobernadora Gretchen Whitmer firmó el decreto el lunes, con el vice-gobernador Gilchrist quien ladeara al grupo de trabajo. Aquí puede encontrar una lista completa de los miembros del grupo de trabajo y los detalles que planean abordar.

- Amanda Barberena

6:52 p.m. Vie. 4/17/20

Hasta el 15 de mayo, los desalojos se suspenden temporalmente y se incrementan las restricciones por aumento de precios.

Según el decreto 2020-54 firmada por la Gobernadora Whitmer, si los residentes no pueden pagar el alquiler, no pueden ser desalojados. Los propietarios no pueden exigir a un inquilino que abandone la propiedad si el alquiler no se paga.

El decreto 2020-53, también firmado por la gobernadora, declaró que las personas no pueden cobrar más del 20% del precio original de un artículo. Las excepciones son las siguientes:

Artículos que no son de emergencia y cuestan más de $ 1,000;

Los artículos se compraron con un descuento significativo a partir del 9 de marzo; y,

Si el costo de llevar el artículo al mercado aumenta, entonces el costo del artículo también puede aumentar.

- Amanda Barberena

2:43 p.m. Jueves 4/16/20

Los líderes del Medio Oeste de Estados Unidos se están asociando para reabrir de manera segura la economía regional.

La Gobernadora Whitmer se une a los siguientes gobernadores para establecer los pasos para avanzar mejor: Mike DeWine (OH), Eric Holocomb (IN), JB Pritzker (IL), Tony Evers (WI), Tim Walz (MN) y Andy Beshear (KY).

Los cuatro factores que están utilizando para determinar mas eficazmente cuándo permitir que las empresas vuelvan a abrir y que las personas salgan de sus hogares libremente son los siguientes:

· Control sostenido de la tasa de nuevas infecciones y hospitalizaciones;

· Mejor capacidad para probar y rastrear personas con infecciones;

· Suficiente capacidad de atención médica para manejar el resurgimiento; y,

· Mejores prácticas para el distanciamiento social en el trabajo.

Whitmer dijo que este consorcio no significa que todos los estados mencionados anteriormente seguirán los mismos pasos al mismo tiempo.

- Amanda Barberena

1:15 p.m. Jueves 4/16/20

La Universidad Estatal de Michigan anunció recortes financieros temporales en respuesta a la crisis COVID-19.

El Rector de MSU, Samuel L. Stanley, anunció el jueves que, con vigencia inmediata, tendrá un recorte salarial del 10%, al igual que los ejecutivos de MSU; los recortes serán entre 2% y 7%. Dijo que anticipa que durará hasta mayo o junio, pero podrían ser por un año completo.

También se han reducido considerablemente: consultoría externa, servicios y compras; gastos de viaje y conferencias.

Stanley también dijo que varios proyectos de construcción o remodelación se retrasarán o modificarán.

Una transmisión en vivo se llevará a cabo el lunes 20 de abril a las 3 p.m. para profesores y personal. Las preguntas se pueden enviar aquí. La reunión se grabará y estará disponible para verla más tarde.

- Amanda Barberena

12:42 p.m. Jueves 4/16/20

Los servicios de atención para niños de padres considerados como trabajadores esenciales. se extiende hasta el 13 de mayo

El decreto 2020-51, firmada por la Gobernadora Whitmer el jueves, declaró que las instalaciones escolares pueden usarse para el cuidado de niños, y algunas restricciones regulatorias se suspenderán temporalmente.

Los empleadores, incluidos los hospitales, también pueden operar centros de cuidado infantil.

El Departamento de Licencias y Asuntos Regulatorios puede emitir temporalmente licencias provisionales aceleradas para que se puedan abrir más instalaciones de servicios de cuidado infantil.

- Amanda Barberena

5:46 p.m. Mar. 4/16/20

El estado de Michigan y la ciudad de Lansing solicitaron la ayuda de la Guardia Nacional en el Hospital Sparrow.

Los miembros del 110 ° Escuadrón de Ingeniería Civil, Base de la Guardia Nacional Aérea en Battle Creek, ayudarán a construir una gran carpa de detección médica para reemplazar a los que se encuentran en el hospital.

La Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Lansing y el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado hicieron la solicitud el martes.

La carpa de atención permitirá al personal controlar a los pacientes para detectar síntomas de COVID-19 antes de admitirlos en el Departamento de Emergencias.

-Karel Vega con Manuel Chavez

12:25 p.m. Martes 4/14/20

La fecha de vencimiento de las licencias de vehículos y las identificaciones estatales se han extendido temporalmente. La Gobernadora Gretchen Whitmer firmó el decreto aquí 2020-47 este martes. Los siguientes tipos de licencias que vencen del 1 de marzo al 31 de mayo de 2020 se han extendido hasta el 30 de junio:

· Licencias de conducir

· Permisos de aprender a conducir

· Licencias de conducir comerciales

Todos los registros de vehículos comerciales, incluido el registro temporal que habría expirado el 1 de marzo o después, también se han pospuesto al 30 de junio de 2020. También se han suspendido las sanciones y multas para aquellos con licencias recientemente vencidas.

Sin embargo, los automovilistas con licencias suspendidas o revocadas no son elegibles para la extensión temporal.

- Amanda Barberena

11:52 a.m. Martes 4/14/20

Las empresas con licencias de licor locales pueden vender su alcohol, que no hayan vendido, al estado. El decreto aqui 2020-46, firmada por la Gobernadora Whitmer este martes, dice que la Comisión de Control de Licores de Michigan (MLCC) puede comprar licores de bares y restaurantes que han sido afectados por COVID-19. Las empresas deben presentar una solicitud aquí para vender su alcohol al MLCC antes del viernes 17 de abril a las 5 p.m. Una vez que se elimine la emergencia estatal, las empresas tienen 90 días para recomprar sus licores al MLCC.

- Amanda Barberena

4:15pm Sábado 11/4/20

El total de casos de Michigan es cercano a 24,000 y el número de muertes supera los 1,300. A partir de las 3 p.m. El sábado, el estado tuvo 23,933 casos y 1,392 muertes. En el condado de Ingham hay 240 casos y tres muertes.

El nuevo laboratorio de pruebas COVID-19 y sus instalaciones a través de su red aumentarán la capacidad de pruebas en Michigan en un 40%.

Hay nueve nuevas instalaciones de prueba de servicio en autos y tres ampliadas. Un sitio de prueba de para autos en Detroit será capaz de evaluar a 750 personas por día, y un sitio expandido en Flint será capaz de evaluar a 250 personas por día.

El sábado por la mañana, la Gobernadora Gretchen Whitmer anunció un nuevo laboratorio comercial en Grand Rapids que, una vez que esté en pleno funcionamiento, procesará 3,000 pruebas por día. Los pacientes deben llamar a los sitios de prueba por adelantado.

Las ubicaciones de servicio en auto a través de Michigan se enumeran a continuación:

Atlanta (entre Gaylord y Alpena): Thunder Bay Community Health Service, 11899 M-32, 989-733-6827.

Bad Axe: Great Lakes Bay Health Centers, 876 N. Van Dyke Rd, 989-623-0137.

Battle Creek: Grace Health, 181 W. Emmett St., 269-441-3463.

Bay City: Great Lakes Bay Health Centers, 3884 Monitor Rd, 989-671-2000.

Benton Harbor: InterCare Community Health Network, 800 M-139, 855-869-6900.

Detroit: Details to come.

Flint (Abrirán el miercoles): Atwood Stadium, parking lot entrance off West 1st Street, mas detalles pronto.

Grand Rapids: Cherry Health, 200 Sheldon Street SE, 616-965-8347.

Jackson: Center for Family Health, 505 N. Jackson St., 517-748-5363.

Kalamazoo: Family Health Center, 117 W Paterson St., 269-488-0804.

Lansing: Ingham Community Health Centers, 2316 S. Cedar St., 517-887-4517.

Saginaw: Great Lakes Bay Health Centers, 501 Lapeer Ave., 989-293-3492.

Traverse City: Northwest Michigan Health Services, 10767 Traverse Highway, 231-642-5292.

--Abigail Censky and Amanda Barberena

4:59 p.m. Fri. 10/4/20

En Michigan, 1,281 personas murieron por COVID-19, con 22,783 resultados positivos. El viernes, la Gobernadora Whitmer ordenó que todas las banderas de Michigan y EUA vuelen a media asta indefinidamente para honrar a los que han muerto a causa del virus.

Los funcionarios alientan a los gobiernos locales, escuelas, empresas y residentes a que bajen sus banderas.

El 79% de los casos confirmados se encuentran en los condados de Macomb, Oakland y Wayne, incluida la ciudad de Detroit. 6,218 casos confirmados se encuentran solo en la ciudad de Detroit. Los datos de Michigan COVID-19 se actualizan diariamente a las 3 p.m. aquí.

– Amanda Barberena

3:28 p.m. Vie. 10/4/20

Michigan amplía la elegibilidad de beneficios de desempleo a más trabajadores a partir del 13 de abril a las 8 a.m. Los trabajadores de bajos salarios, los contratistas independientes -1099, los trabajadores independientes y los trabajadores que se ven afectados por la pandemia de COVID-19 pueden solicitar la asistencia federal de desempleo por la pandémia.

Los trabajadores que cumplen con los requisitos comenzarán a recibir el monto de sus beneficios estatales y el pago federal de $ 600 a partir del 20 de abril. Las personas pueden presentar una solicitud aquí, siguiendo el cronograma de presentación federal que se detalla a continuación.

· Apellidos que comienzan con letras A-L: presentar solicitud los lunes, miércoles y viernes.

· Apellidos que comienzan con las letras M-Z: solicitud de reclamos los domingos, martes o jueves.

· Los sábados están disponibles para cualquier persona que no haya podido presentar durante el día asignado.

-Amanda Barberena

1:38 p.m. Vie. 10/04/20

Las generaciones futuras pueden aprender sobre la pandemia COVID-19 a través de la iniciativa de recolección de historia del Centro de Historia de Michigan. El plan fue anunciado el viernes. El Centro de Historia de Michigan recopilará historias, documentos, objetos y medios presentados por residentes de Michigan relacionados con la pandemia en el estado. Hay tres fases en el plan. El primero es acumular fotos, videos y archivos de audio. La gente puede enviarlos aquí.

El segundo es recolectar objetos, como máscaras faciales. La última parte es reunir entrevistas una vez que termine la pandemia.

- Amanda Barberena

12:14 p.m. Vie. 4/10/20

El primer centro de atención alternativa COVID-19 de Michigan abrió el viernes y comenzará a aceptar pacientes. Las autoridades dijeron que el Centro de Atención Regional TCF de Detroit atenderá a 25 pacientes a partir del 10 de abril, y que el plan atenderá a 250 pacientes para el final de la semana. Hay 970 camas para pacientes con COVID-19. Las autoridades están buscando médicos, enfermeras y otro personal para apoyar clínicamente las instalaciones. Los solicitantes pueden completar un formulario en línea aquí.

– Amanda Barberena

5:03 p.m. Jueves 4/9/20

El Grupo de Trabajo de Coronavirus en Michigan sobre Disparidades Raciales le proporcionará a la Gobernadora Whitmer recomendaciones sobre cómo disminuir la disparidad racial que se ve afectada por COVID-19. Las autoridades dijeron que el 14% de la población de Michigan son afroamericanos, sin embargo, el 40% de las muertes de COVID-19 en Michigan son afroamericanos. El gobernador Whitmer creó el Grupo de Trabajo el jueves. El vice-gobernador Garlin Gilchrist II presidirá el grupo de trabajo. La atención médica y los funcionarios del gobierno estatal formarán el equipo de trabajo. Su primera reunión será esta semana. Algunos decretos anteriores firmados por la Gobernadora Whitmer protegen a las comunidades

vulnerables y de bajos ingresos al prohibir temporalmente los desalojos y las clausuras por impuestos. También ha firmado órdenes de restaurar el agua potable para las familias y ampliar los beneficios de desempleo.

- Amanda Barberena

3:09 p.m. Jueves 9/4/20

La orden "Permanezca en casa, permanezca sano" se extendió hasta el 30 de abril. La gobernadora Whitmer firmó el decreto 2020-42 el jueves con algunas restricciones adicionales.

Todas las reuniones públicas y privadas fuera del hogar están temporalmente prohibidas.

Las tiendas deben limitar el número de personas dentro, incluidos los trabajadores. Las tiendas también deben marcar el suelo para que los clientes estén a seis pies (un metro) de distancia mientras esperan.

Las personas aún pueden salir, siempre y cuando continúen a distancia social, pero el viaje por vacaciones está temporalmente prohibido. La lista completa de restricciones se puede leer aquí.

- Amanda Barberena

2:32 p.m. Mie. 4/8/20

Los proveedores de suministros médicos y sanitarios no enfrentarán multas o sanciones si sus licencias u otros formas están vencidas. Este decreto incluye personal médico.

La Gobernadora Whitmer firmó la Orden Ejecutiva 2020-40 el miércoles, permitiendo las credenciales de la Asociación Internacional de Impuestos al Combustible (IFTA).

Whitmer dijo que espera que esto aliente el flujo de equipo medico crítico y de personal de atención médica para ayudar durante la pandemia COVID-19 en Michigan.

Los transportistas importantes que traen suministros médicos, suministros sanitarios, alimentos y equipos para viviendas temporales estarán exentos del IFTA.

- Amanda Barberena

1:21 p.m. Mar. 4/7/20

La Cámara de Representantes se unió al Senado para adoptar una resolución que extiende los poderes de emergencia de la Gobernadora Gretchen Whitmer para abordar la crisis COVID-19 hasta el primero de mayo.

-Rick Pluta

10:54 a.m. Mar. 4/7/20

El Senado de Michigan adoptó una resolución el martes por la mañana extendiendo los poderes de emergencia de la Gobernadora Gretchen Whitmer para enfrentar la emergencia COVID-19 hasta el primero de mayo. También se espera que la Cámara de Representantes adopte la resolución.

-Rick Pluta

8:10 p.m. Lunes 4/6/20

Michigan confirma más de 17,000 casos de coronavirus; designa un centro de atención alternativa para pacientes con COVID-19. Ahora hay 17,221 casos confirmados y 727 muertes. Funcionarios estatales anunciaron el lunes que el Suburban Collection Showplace en Novi será el segundo centro de atención alternativa en Michigan y acomodará hasta 1,000 casos de COVID-19. El primer lugar es el Centro TCF en Detroit. Las autoridades dicen que otras ubicaciones en Michigan están siendo consideradas para centros de atención alternativos si el estado continúa necesitando más espacio para pacientes con COVID-19.

11:33 a.m. Lunes 4/6/20

La orden de emergencia requiere informes más rápidos de muertes relacionadas con COVID-19. Una orden de emergencia del departamento de salud del estado requiere que los médicos y las funerarias reporten las muertes de COVID-19 más rápido. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan emitió la directiva el sábado. Según la orden, los directores de funerarias tienen 24 horas para iniciar un registro de defunción y presentarlo al médico responsable. Los médicos deben intentar certificar el registro de defunción dentro de 24 horas. Michigan ha reportado 15,718 casos de COVID-19 con 617 muertes hasta el domingo. Puede encontrar más información sobre el pedido aqui.

4:31 p.m. Vie. 4/3/20

Los casos confirmados de COVID-19 han aumentado a 12.744 en Michigan y 479 muertes. Ha habido 142 muertes desde el miércoles, y el recuento de casos confirmados aumentó a 3,400. Según funcionarios estatales (más información aqui), solo en Detroit, el recuento de casos es de 3,550, o 28% del total. Los condados de Macomb, Oakland y Wayne representan el 80% de todos los casos confirmados, incluido Detroit. La Universidad de Washington predice que la tasa de mortalidad máxima en Michigan por COVID-19 será el 11 de abril, según su modelo IHME model.

11:42 a.m. vie. 3/4/20

Bajo un decreto de la Gobernadora Gretchen Whitmer este viernes, los empleadores tienen prohibido tomar represalias, disciplinar o despedir a un empleado por quedarse en casa porque el empleado, o alguien con quien tenga contacto cercano, muestra síntomas o prueba positiva del COVID-19 virus. La orden dice que los empleados en esta situación deben quedarse en casa (este-en-casa) solo salir si es absolutamente necesario. El decreto 2020-36 (Decreto 2020-36) está vigente hasta el final de la emergencia declarada o hasta que se rescinda de otra manera.

- Amanda Barberena

11:25 a.m. Jue. 20/04/20

La gobernadora Gretchen Whitmer cancela las clases cara a cara en las escuelas K-12 por el resto del año escolar para frenar la propagación de COVID-19. Todos los edificios escolares estarán cerrados, dejando a los más de 1 millón de estudiantes de K-12 de Michigan completar el resto del año a través de clases en linea.

Si un distrito escolar no puede facilitar las clases en linea, los estudiantes no serán penalizados. Los maestros y los empleados escolares recibirán un pago por el resto del año escolar. Todas las pruebas estandarizadas previamente programadas para el resto del año escolar, incluyendo el M-STEP y el SAT, se cancelarán y los estudiantes de último año se graduarán. Puede leer el texto completo del decreto de la Gobernadora, aqui.

La Asociación de Administradores de Escuelas Intermedias de Michigan y el Consejo de Autorizadores de Escuelas Autónomas de Michigan están desarrollando formatos para que las escuelas elaboren planes de aprendizaje en linea; la aplicación estará disponible a partir del viernes 3 de abril. El plan de cada distrito deberá ser aprobado por su distrito escolar regional intermedio.

La orden estipula que las escuelas deben estar preparadas y dispuestas a "ayudar en los esfuerzos para establecer centros de cuidado de niños en caso de desastres" y que las escuelas continuarán proporcionando comidas a las familias que lo necesiten.

Las escuelas tendrán la flexibilidad de adoptar un calendario equilibrado para el año escolar 2019-2020, así como la opción de comenzar el año escolar 2020-2021 antes del Día del Trabajo sin tener que buscar aprobación adicional. Los estudiantes docentes y los maestros también podrán renovar sus certificaciones incluso si no pueden cumplir con los requisitos debido a COVID-19.

En octubre se fijará una fecha para que los estudiantes de último año de secundaria suban al SAT y para que otros estudiantes tomen el PSAT.

—Abigail Censky

6:55 mié. 4/1/20

La gobernadora Gretchen Whitmer está pidiendo a la Legislatura que extienda sus poderes de emergencia por 70 días para contener la crisis COVID-19 en el estado. Esto incluye el poder de cerrar negocios considerados no esenciales y exigir que las personas se queden en casa para evitar la propagación del coronavirus. La Legislatura tiene un día de sesión programado tentativamente para la próxima semana y podría regresar al Capitolio para votar sobre la solicitud.

—Rick Pluta

4:05 p.m. Mie. 4/1/20

Michigan ha batido otro récord de nuevos casos de COVID-19 en un día, con 1,719 casos nuevos, lo que eleva el número total de casos en todo el estado a 9,344 casos y 337 muertes. 78 personas han muerto desde el martes. El estado, de acuerdo con los funcionarios y modelos de salud pública todavía está a semanas de las tasas máximas de infección y a más de una semana de la cifra estimada de muertes máximas. Según el modelo IHME de la Universidad de Washington (IHME model), las muertes de COVID-19 en Michigan alcanzarán su punto máximo el 10 de abril.

—Abigail Censky

1:38 p.m. Mie. 01/04/20

Primera muerte de COVID-19 anunciada en el condado de Ingham

El Departamento de Salud del Condado de Ingham anunció el miércoles su primera muerte relacionada con COVID-19 en el condado. En un comunicado, el ICHD dijo que el fallecido es un hombre adulto de unos 50 años con una condición de salud subyacente. A partir de esta publicación, hay 91 casos de COVID-19 en el condado de Ingham.

7:45 p.m. Mar. 31/03/20

Los casos continúan creciendo exponencialmente en Michigan. Los funcionarios de salud consideran ahora como “lugares críticos” para la propagación del virus son la ciudad de Detroit y al condado de Wayne.

El martes marcó la cifra más alta de muertes hasta la fecha para los casos de COVID-19 en Michigan, con 75 muertes adicionales, con un total de 184.

El estado ahora tiene 7,615 casos de COVID-19. El número de casos nuevos aumentó en más de mil, por segundo día consecutivo.

Los visitantes de parques estatales han aumentado drásticamente, haciendo que se cierre un área de recreación. En un esfuerzo por garantizar que los visitantes se adhieran a las pautas de distanciamiento social, el Departamento de Recursos Naturales del estado cerró el Área de Recreación Tippy Dam luego de que un aumento de personas causó que se abarrotara el área.

El cierre del área recreativa del condado de Manistee es efectivo inmediatamente hasta nuevo aviso. En un comunicado, el DNR dijo que también están preocupados por las personas que viajan por todo el estado a los parques, lo que resulta en viajes no esenciales que podrían aumentar la propagación de COVID-19. Cualquier persona que ingrese al Área de Recreación Tippy Dam podría ser penalizado con una infracción civil.

El Fiscal General niega la solicitud de JoAnn Fabrics de permanecer abierta como negocio esencial. El minorista de artículos de artesanía solicitó mantener abiertos los frentes de las tiendas durante la orden de este-en-casa, manteniendo que las personas dependían de la tienda para obtener materias primas para hacer máscaras faciales, protectores faciales, batas y batas de hospital. La Fiscal Dana Nessel negó la solicitud citando que las tiendas en línea de JoAnn permanecen abiertas, y el minorista puede enviar suministros a los clientes. Puedes leer la carta aquí.

—Abigail Censky y Amanda Barberena

12:28 p.m. Lun. 30/03/20

Lal gobernadora Gretchen Whitmer suspende las contrataciones y promociones, y veta $80 millones en nuevos gastos para dirigir el dinero para combatir el coronavirus.

Al mismo tiempo, Whitmer dijo que firmó leyes con $150 millones para la respuesta del estado.

Ella dijo que es demasiado pronto para saber cómo la desaceleración económica relacionada con el virus afectará los ingresos estatales, pero el impacto "va a ser real".

"El mundo ha cambiado desde esas negociaciones y debemos reaccionar y cambiar junto con ellosl", dijo la gobernadora en referencia al veto en mensaje a los líderes en la Legislatura.

Michigan tenía casi 5,500 casos de coronavirus el domingo y 132 muertes. Los residentes de Detroit representan alrededor del 30% de los casos.

8:09 p.m. Vie. 27/03/20

El plazo de presentación de impuestos de Michigan se ha retrasado hasta el 15 de julio de 2020. Esto incluye todos los impuestos estatales y municipales.

La excepción es que cualquier ciudad que tenía una fecha de presentación anterior del 30 de abril de 2020 ahora tiene una fecha de vencimiento de presentación del 31 de julio de 2020. La orden de la Gobernadora Whitmer se produce después de que el IRS extendió la fecha límite de presentar impuestos federales al 15 de julio. Los impuestos pueden ser enviados en línea o por correo.

Se puede encontrar más información en: Decreto No. 2020-26 Extensión de los plazos de presentación de impuestos de Michigan de abril de 2020 (PDF) aquí.

– Amanda Barberena

5:23 p.m. Vie. 27/03/20

Todos los proveedores de servicios esenciales y las empresas del condado de Ingham ahora deben realizar un breve examen de salud de sus trabajadores e implementar el distanciamiento social.

La orden de emergencia emitida por el Departamento de Salud del Condado de Ingham requiere que los trabajadores sean revisados por fiebre y otros síntomas de COVID-19 si tienen que ingresar a instalaciones.

También deben permanecer a 6 pies (1 metro) de distancia de otras personas siempre que sea posible, y esta orden debe publicarse en las entradas de los edificios e instalaciones. Puede encontrar más información aquí.

12:07 p.m. Vie. 27/03/20

Las compañías de servicios de energía en Michigan están extendiendo planes de pago flexibles y suspendiendo temporalmente las desconexiones por falta de pago. El estado está trabajando con las compañías, DTE Energy y Consumers Energy, para frenar la propagación del coronavirus y disminuir el impacto en los clientes de servicios públicos.

Se recomienda a los clientes a contactar a su compañía de servicios de energía si anticipan tener dificultades para pagar. Para los hogares de bajos ingresos, las personas pueden presentar una solicitud al programa de asistencia energética al Departamento de Salud y Servicios Humanos, al programa llamado State Emergency Relief. Puedes aplicar aquí.

Para aquellas personas con preocupaciones sobre sus pagos de energía y que pueden necesitar asistencia, los funcionarios estatales recomiendan llamar al 2-1-1 o visitar su sitio web aquí.

- Amanda Barberena

2:40 p.m. Jueves 26/03/20

La Gobernadora solicitó una declaración de desastre mayor para enfrentar la pandemia de COVID-19 en Michigan. La solicitud de Whitmer sigue las subvenciones del presidente Trump a muchos estados (información aquí) incluidos Luisiana, Texas, Washington, Iowa, Florida, Nueva York y California.

La declaración de desastre mayor liberaría fondos para que los estados brinden asistencia alimentaria a familias necesitadas, se brinde asistencia de alquiler y vivienda temporal, y también permite que el estado brinde asesoramiento o terapia a los residentes cuya salud mental se ve afectada por la pandemia de COVID-19. La declaración también proporcionaría asistencia si el estado necesita establecer hospitales móviles u otras instalaciones, lo cual fue presentado por la Gobernadora en una conferencia de prensa este jueves.

“Si bien las personas y las empresas del gran estado de Michigan han demostrado una increíble capacidad de recuperación y cooperación durante este momento difícil, solos no podremos resistir esta tormenta. Tengo la esperanza de que el Presidente apruebe mi solicitud de una declaración de desastre mayor y en cuestión de días para que podamos brindar más servicios que se necesitan proporcionar a los habitantes de Michigan”, dijo Whitmer.

—Abigail Censky

2:31 p.m. Jueves 26/03/20

Los casos confirmados de COVID-19 han aumentado a 2.856 en Michigan con 60 muertes. Este es un aumento de 561 casos desde ayer y 17 muertes más. La ciudad de Detroit y Los condados de Macomb, Oakland y Wayne representan el 84% de los casos confirmados, según funcionarios estatales. Hay 22 casos confirmados en el condado de Ingham, pero sin muertes. El gobierno de Michigan actualiza los resultados diariamente a las 2 p.m. Más información se puede encontrar aquí.

6:48 p.m. Mie. 3/25/20

Temporalmente, las audiencias administrativas pueden llevarse a cabo a través de videoconferencia o por teléfono. La Gobernadora Whitmer firmó hoy un decreto que permite que las audiencias de la Comisión de Relaciones Laborales de Michigan y la Agencia de Seguro de Desempleo, se lleven a cabo de esta manera. También se han incluido otras oficinas del estado.

Las notificaciones que normalmente se hacen en persona ahora se pueden hacer por correo electrónico o correo postal. Las firmas electrónicas se aceptan temporalmente también. Puedes leer la orden ejecutiva aquí.

3:38 p.m. Mie. 25/03/20

Las autoridades de Michigan informan que hay 2,295 casos confirmados del COVID-19 y 43 muertes más, lo cual es mas alto de lo reportado el martes de 1,791 casos confirmados y 24 muertes.

Las últimas cifras del estado muestran que los condados de Macomb, Oakland y Wayne todavía contienen el 54% de los casos, pero los casos comienzan a aumentar en el condado de Washtenaw con 72 casos.

La ciudad de Detroit todavía tiene 31% con 705 casos confirmados. El gobierno de Michigan hace recuento de los casos de Detroit por separado del condado de Wayne. Más información se puede encontrar aquí.

4:17 p.m. Mar. 24/03/20

El número de casos confirmados de COVID-19 en Michigan ha aumentado a 1.791 con 24 muertes. La ciudad de Detroit tiene 563 casos confirmados, lo que representa el 31%. Los condados de Wayne, Macomb y Oakland tienen el 54% de los casos confirmados.

El condado de Wayne no incluye la ciudad de Detroit; El gobierno de Michigan documenta los casos de Detroit por separado. Más información se puede encontrar aquí.

3:09 p.m. Mar. 24/03/20

Dos empresas de Michigan recibieron una carta de cesar y abstenerse por vender mascaras falsas de protección contra el COVID-19. Las empresas con sede en Rockford afirmaron que el "Mascara Defensor de Coronavirus" evitaría que las personas se contagien del virus. La Fiscal General de Michigan, Dana Nessel, envió la carta esta mañana para finalizar la producción y venta de los productos.

Simultáneamente, la oficina de la Fiscal Nessel ha recibido cerca de 1,600 quejas de aumento de precios relacionadas con el coronavirus. Los consumidores pueden presentar una queja aquí.

2:30 p.m. Mar. 24/03/20

Los parques estatales de Michigan permanecerán abiertos durante la orden de "estar-en- casa, estar-a-salvo", pero los refugios, los campamentos y las instalaciones de alojamiento para la noche permanecerán cerradas hasta el 13 de abril.

Los visitantes deben permanecer al menos a 6 pies de distancia el uno del otro. Las reservaciones desde ahora al 13 de abril se cancelan y se otorgarán reembolsos completos. Más información se puede encontrar aquí.

5:04 p.m. Lun. 23/03/20

East Lansing está extendiendo su fecha límite de presentación de impuestos hasta el 31 de julio. El IRS trasladó la fecha límite de presentación de impuestos federales al 15 de julio. Para la Ciudad de East Lansing, todos los formularios de impuestos sobre la renta y los pagos estimados para el primer trimestre vencen a fines de julio.

Puede encontrar más información sobre la extensión de la fecha límite de impuestos de East Lansing aquí.

Puede encontrar más información sobre la extensión de la fecha límite de impuestos federales aquí.

4:28 p.m. Lun. 23/03/20

El número de casos confirmados de COVID-19 en Michigan ha aumentado a 1,328 en 32 condados y la ciudad de Detroit. El total de muertes es ahora de 15.

El 86% de los casos confirmados se encuentran en los condados de Oakland, Wayne y Macomb y la ciudad de Detroit. Solo la ciudad de Detroit tiene el 31% de los casos confirmados. El estado registra la ciudad por separado del condado de Wayne.

El gobierno de Michigan actualiza el recuento confirmado de coronavirus cada día a las 2 p.m.

NOTICIA IMPORTANTE

11:25 a.m. 23/03/20

La Gobernadora Gretchen Whitmer ha emitido un decreto que suspende todas las operaciones en persona en empresas y ordena a los residentes de Michigan que permanezcan dentro de sus hogares a menos que formen parte de la fuerza laboral de infraestructura crítica.

El decreto Stay-at-Home, Stay-Safe (permanezca-en-casa, permanezca-sano) entrará en vigor a la medianoche del martes y tendrá una duración de al menos tres semanas. Puede leer el texto completo del decreto, es la liga aquí here.

Los trabajadores exentos de esta orden incluyen a los empleados que proporcionan atención médica, policiales y de supermercados.

Las personas pueden salir de la casa para comprar alimentos o hacer ejercicio mientras practiquen el distanciamiento social. Los restaurantes y los servicios de comidas que ofrecen u ofrecen servicios en la acera pueden continuar haciéndolo bajo la orden, ya que proveer alimentos a las personas se considera un servicio esencial. Las empresas y fabricas que están adaptadas para fabricar equipos de protección personal para los trabajadores de la salud también estarán exentas de esta orden.

La orden de la Gobernadora Whitmer sigue medidas similares implementadas en otros estados. Michigan se encuentra actualmente en los cinco primeros lugares de estados con mayor número de casos confirmados de COVID-19.

7:40 p.m. Vie. 20/03/20

Los casos de COVID-19 aumentan en un 400 por ciento en 48 horas. El estado de Michigan ahora está reportando 549 casos confirmados de COVID-19 después de informar 334 casos el jueves. El aumento se debe en parte a que el estado ahora combina datos de laboratorios privados y de hospitales con datos de los laboratorios estatales. Ahora hay cinco centros de pruebas el mismo-día en Michigan, incluidos Beaumont Health, Henry Ford Health, Michigan Medicine, Sparrow Laboratories y el laboratorio estatal.

Si bien el laboratorio estatal ahora puede procesar 300 pruebas por día, elevando la capacidad total del estado a casi 1,000 pruebas por día. En una conferencia de prensa por la tarde, el Dr. Joneigh Khaldun, Director Médico del estado dijo que Michigan no está haciendo pruebas suficientes para modelar qué porcentaje de la población probablemente está infectado. El jueves, los modelos en California proyectaron que el 56 por ciento de la población de California se infectaría durante un período de 8 semanas.

La Gobernadora de Michigan no tiene planes para una orden quedarse-en-casa o refugiarse-en-lugar. Whitmer negó enérgicamente que una orden de quedarse-en-casa esté bajo consideración. Esto lo comentó en múltiples ocasiones ante los medios de comunicación el jueves y viernes a pesar de los rumores en las redes sociales de que tales planes estaban en proceso. En el estado, #michiganlockdown era en tendencia en Twitter en los Estados Unidos el jueves y el viernes. La Gobernadora Whitmer en sus comentarios de la tarde dijo que los rumores de que estaba pidiendo una ley marcial eran "falsos y que es peligroso fomentar el miedo." Ella suavizó sus negaciones en entrevistas en televisión en MSNBC y CNN a primera hora de la tarde diciendo "estamos evaluando continuamente lo que sigue" y que "se comunica regularmente con Nueva York y California para comprender su proceso de razonarmiento y ver si eso es algo que debemos hacer aquí en Michigan."

El aprendizaje en línea no contará para el horario escolar de los niños de Michigan. El Departamento de Educación de Michigan el cual no está controlado por la Gobernadora, dice que el aprendizaje en línea no contará para el tiempo de instrucción debido a las discrepancias en la accesibilidad a computadoras e Internet de los estudiantes. El estado requiere más de 1,000 horas de tiempo de instrucción para cada estudiante. En una conferencia de prensa por la tarde, la Gobernadora Whitmer, quien cerró la escuela del estado hasta el 5 de abril, dijo que estaba "consternada" por el memorandum de Departamento de Educacion. Si las escuelas permanecen cerradas debido al brote de coronavirus, el año escolar puede extenderse hasta el verano dependiendo de cuándo se reabren las escuelas. Para que el año escolar no se extienda al año escolar, los legisladores del congreso estatal tendrían que cambiar la ley del estado.

El estado detiene los desalojos de inquilinos y ocupantes de casas móviles. La orden estipula que los inquilinos y los residentes de casas móviles pueden permanecer en sus hogares durante el transcurso de la pandemia, incluso si no pueden mantenerse al día con el alquiler. Actualmente, la orden permanecerá vigente hasta el 17 de abril.

La Gobernadora Whitmer emite restricciones temporales en todos los procedimientos médicos y dentales opcionales u optativas. A partir del 21 de marzo, se deben posponer los reemplazos de articulaciones, la cirugía bariátrica o de obesidad, la cirugía estética (con excepción de la cirugía relacionada con emergencias o traumatismos). Las restricciones estarán vigentes hasta la finalización del estado o emergencia de COVID-19.

9:25 p.m. Jueves 19/03/20

Las destilerías con licencia ahora pueden producir desinfectantes para manos a base de etanol. La gobernadora Whitmer anunció hoy la nueva regulación permitirá satisfacer la demanda de desinfectante.

La Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco redujo las regulaciones para que los destiladores de bebidas puedan producir desinfectante para manos. Esta nueva norma es aprobada hasta el 30 de junio de 2020. También es posible una extensión.

7:01 p.m. Jueves 19/03/20

Dos estudiantes de la Universida Estatal de Michigan confirmaron tener COVID-19. En un correo electrónico a la comunidad universitaria de MSU, el Rector Samuel Stanley Jr. dijo que el Departamento de Salud del Condado de Ingham le informó el jueves sobre estos casos.

Stanley dijo que ambas personas están recibiendo atención medica y que actualmente no están en el campus. También dijo que los dos casos no están relacionados entre sí.

5:39 p.m. Jueves 19/03/20

El número de casos confirmados de COVID-19 en Michigan se ha triplicado desde el miércoles. Ahora, 336 personas han tenido resultados positivos. Estos resultados provienen de laboratorios comerciales y clínicos en todo el estado.

Las pequeñas empresas de Michigan pueden solicitar préstamos a bajo interés a la oficina de Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos a partir de hoy. La SBA aprobó la solicitud de la Gobernadora Gretchen Whitmer de un Préstamo Estatal por Desastre debido a daños económicos. Este préstamo incluye pequeñas cooperativas agrícolas y organizaciones sin fines de lucro que han sufrido una pérdida sustancial debido al brote de coronavirus. Puedes encontrar el enlace a las aplicaciones aqui.

11:20 a.m. jueves 19/03/20

Dos pacientes mas de Michigan mueren después de ser hospitalizados con COVID-19. Esto eleva en Michigan el número total de muertes a tres.

Un paciente era un hombre de 81 años con problemas de salud adicionales que fue hospitalizado en el Hospital Henry Ford en Detroit. El otro paciente era una mujer de unos 50 años, con problemas adicionales de salud. Ella murió en el Hospital McLaren en Oakland.

Las diferencias en los informes arrojan números diferentes para los casos confirmados de COVID-19 esta mañana. Los datos del estado aún reflejan 80 casos confirmados en el estado, pero según informes de Associated Press, el Departamento de Salud del Condado de Oakland confirmó 94 casos solo en el Condado de Oakland. Otros conteos han informado que el número de casos en Michigan llegó a 116 casos. Las pruebas de laboratorios privados no se incorporan a los datos estatales lo que desinfla la precisión del conteo.

11:15 p.m. Mie. 18/03/20

En Michigan el total de casos aumentó a 80, de únicamente dos el martes pasado.

Sin embargo, debido a las discrepancias en los informes, solo se incluyen datos del laboratorio estatal (que puede procesar 115 pruebas al día). Los datos de laboratorios privados aún no se incluyen en el recuento de casos, por lo que es probable que el número real de casos de COVID-19 sea mayor.

La Gobernadora reduce las restricciones dónde se proporciona cuidado de niños para ayudar a los miembros de la fuerza laboral que trabajan en áreas prioritarias, como los socorristas y los trabajadores de atención médica. Ahora se pueden otorgar licencias provisionales para ampliar guarderías y otros lugares que proporcionan cuidado de niños, incluidas las instalaciones escolares públicas y no públicas. El decreto también permite a los empleadores, como hospitales, ofrecer guarderías y servicios de cuidado de niños para aliviar impactos en los empleados.

Todos los centros de cuidado de niños para aliviar impactos a empleados deben realizar evaluaciones de salud de todas las personas que entren, cada vez que ingresen, negando la entrada a cualquier persona que no apruebe las pruebas de salud.

Miembros de la fuerza laboral esencial del estado elegibles para los centros que proporcionan cuidado infantil: "trabajadores de atención médica, trabajadores de salud en los hogares, trabajadores que proporcionan atención directa, proveedores de servicios médicos de emergencia, personal de emergencia, personal policiaco y de prisiones, trabajadores de limpieza y saneamiento, trabajadores de guarderias, personal que brinda servicios correccionales, trabajadores postales, empleados de salud pública, empleados clave del gobierno, personal de los tribunales y cortes y otros que brindan infraestructura crítica a los habitantes de Michigan."

La agencia estatal de licencias también alienta a los vecinos de confianza a que brinden servicios de cuidado de niños hasta seis niños o menos durante cuatro semanas consecutivas. Los centros y guarderías con licencia pueden extender sus operaciones con edificios e instalaciones adicionales, y la agencia acelerará el proceso de licencisa para los solicitantes actuales y nuevos con licencias provisionales. Si usted es miembro de la fuerza laboral esencial y necesita encontrar guardería, puede ir aquí.

Si usted es un proveedor servicios de cuidado infantil con licencia que desea permanecer abierto o volver a abrir durante la emergencia COVID19, puede completar una encuesta para ayudar, aquí.

La Guardia Nacional de Michigan ayudará al departamento de salud del estado para empacar y descargar equipo de protección personal como guantes, batas y protectores faciales. Entregarán los kits a los departamentos locales de salud pública.

3:00 pm. Mie. 18/03/20

La primera muerte del coronavirus de Michigan es reportada, Michigan informa de la primera muerte relacionada con el coronavirus. Associated Press informa que un hombre de 50 años que tenía COVID-19 murió en un hospital de Beaumont Health en el condado de Wayne. El hombre tenía el virus y otras complicaciones de salud.

10:23 p.m. Mar. 17/03/20

El Congreso del Estado de Michigan aprueba un proyecto de ley para aumentar los fondos para ayudar a combatir COVID-19.

El Congreso de Michigan aprobó el proyecto de ley 4729 de la Cámara de Representantes el martes por la noche para financiar el gasto estatal en los esfuerzos para combatir la propagación del coronavirus.

La legislación autoriza gastos adicionales de $ 125 millones de dólares, que incluyen: $50 millones para extender la capacidad de los trabajadores de atención médica críticos para responder al coronavirus, $40 millones para ayudar a la preparación y respuesta para combatir el coronavirus, y $35 millones en fondos adicionales para el Fondo Estatal de Respuesta al Coronavirus.

A esto se suma los $ 15 millones de dólares autorizados en el Proyecto de Ley 151 del Senado para el Fondo de Respuesta.

9:03 p.m. Mar. 17/03/20

Michigan tiene ahora 65 casos de COVID-19. Dos de los nuevos casos están en el condado de Ingham, lo que eleva el total del condado a cinco. Todos los casos en el condado de Ingham parecen estar relacionados con viajes. Puede encontrar información sobre casos confirmados en el estado, aquí.

La Gobernadora Whitmer elimina los requisitos reglamentarios para abrir mas centros o instalaciones que proporcionan cuidados. El nuevo decreto le da flexibilidad a la agencia reguladora y de licencias del estado para tomar decisiones sobre "requisitos de licencia, registro y flujo de trabajo", liberando a los hospitales para agregar camas y edificios adicionales además de los auxiliares de enfermería que aún no han completado un examen, así como permitir que voluntarios y trabajadores sociales transporten pacientes.

Dos empleados del Departamento de Correcciones presentan resultados positivos de COVID-19. Un empleado que trabaja en la oficina de libertad condicional del condado de Jackson presento resultados positivos después de viajar internacionalmente; el otro, un empleado del centro de detención de Detroit, no tenía antecedentes de viajes nacionales o internacionales.

Menards recibió una carta de cesar y abstenerse de la Fiscal General de Michigan, Dana Nessel, luego de que se informara que el comerciante estaba subiendo los precios. Los investigadores de la oficina de Fiscal General informaron que algunas tiendas duplicaron el precio de productos de alta demanda durante el brote de coronavirus, como lejía y mascarillas.

Visitas obligatorias para los residentes de Michigan que reciben beneficios de la oficina del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan son suspendidas. Si bien MDHHS ha cerrado sus oficinas al público, excepto con cita previa, aún realizarán entrevistas telefónicas al público que solicite o que recibe beneficios.

Las familias que soliciten recibir servicios del programa de Independencia Familiar tampoco tendrán que participar temporalmente en orientaciones o actividades laborales.

Según MDHHS, casi 15,000 familias de bajos ingresos de Michigan reciben un efectivo mensual de FIP, y aproximadamente 7,500 de ese grupo participan en programas de preparación para calificar para trabajo y capacitación.

El Departamento de Recursos Naturales cerrará los centros de servicio al cliente y las oficinas de campo en todo el estado a partir del miércoles, incluida las instalciones de Lansing. Si bien las oficinas están cerradas al público en general, permanecerán abiertas con cita previa para emitir licencias de caza y pesca, y para permisos de quema y licencias de charter.

El Departamento de Educación de Michigan ha creado en línea un mapa que rastrea los lugares donde las familias pueden recoger comidas durante el cierre de escuelas. El mapa se actualizará cada día mientras duren los cierres. Las comidas están disponibles para los niños sin costo alguno. Las escuelas de Michigan están actualmente programadas para permanecer cerradas hasta el 5 de abril. Puedes encontrar el mapa aquí.

El estado de Michigan anuncia nuevo formato para informe sobre el coronavirus; se informa de un caso más

El Centro de Operaciones de Emergencia del Estado de Michigan anunció el lunes que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan comenzará a informar sobre nuevos casos de COVID-19 en un nuevo tiempo y con nuevas métricas de medición. En un comunicado de prensa, los funcionarios dijeron que la nueva información tendría lugar diariamente a las 2 p.m. con información sobre lo siguiente: casos y muertes desglosados por condado, casos por rango de edad (en incrementos de 10 años) y casos por genero.

El estado también anunció un nuevo caso en el condado de Macomb, elevando el número total de casos de COVID-19 en Michigan a 54.

Además de bares y restaurantes, se cerrarán cines, gimnasios y otros lugares de reunión. Después de cerrar el servicio de comida en más de 16,000 empresas de Michigan que sirven alimentos y bebidas hoy a las 3 p.m., el nuevo Decreto de la gobernadora Whitmer también cierra clubes, cines, gimnasios, salas de espectáculos interiores y exteriores, centros de recreación, instalaciones deportivas cubiertas, spas y casinos.

El decreto no prohíbe a las empresas el continuar con la comida para llevar, la entrega o el servicio en aceras. También exime a varios lugares, incluidos supermercados, mercados, mercados de despensas de alimentos, farmacias, centros de atención médica e instalaciones de atención residencial.

La gobernadora Gretchen Whitmer ha firmado un decreto para ampliar temporalmente la elegibilidad para recibir beneficios de desempleo. Esta orden ejecutiva entra en vigor de inmediato y hasta el martes 14 de abril a las 11:59 p.m.

Bajo la orden del gobernador, los beneficios por desempleo se extenderían a:

· Los trabajadores que tienen una responsabilidad de cuidado familiar no anticipada, incluidos aquellos que tienen responsabilidades de cuidado de niños debido al cierre de escuelas, o aquellos que se ven obligados a cuidar a sus seres queridos enfemos.

· Trabajadores que están enfermos, en cuarentena o inmunocomprometidos y que no tienen acceso a permisos de ausencia familiar y médica remunerada o que son despedidos.

· Los socorristas en areas de salud pública que se enferman o están en cuarentena debido a la exposición al COVID-19.

El Estado también está buscando soluciones para trabajadores y contratistas independientes que tradicionalmente no tienen acceso al seguro de desempleo.

El acceso a los beneficios para los trabajadores desempleados también se ampliará:

· Los beneficios se incrementarán de 20 a 26 semanas.

· El período de elegibilidad para la solicitud aumentará de 14 a 28 días.

· Se suspenderán los requisitos normales de registro en persona y búsqueda de trabajo.

Se pueden encontrar recursos y mas información sobre desempleo adicionales para los empleados aqui y para los trabajadores aquí.

Todos los restaurantes y bares en Michigan cerraron Lunes a las 3 p.m. La gobernadora Gretchen Whitmer ordenó el cierre de todos los restaurants que ofrecen servicios de comida, con la opción de que las empresas pueden ofrecer comida para llevar. La medida se produce después de que los gobernadores en varios otros estados hayan cerrado restaurantes y bares para frenar la propagación de COVID-19, incluidos Ohio, Nueva York e Illinois.

6:55 p.m. 16/03/20

20 personas más han presentado resultados positivos relacionados al COVID-19 en Michigan, lo cual eleva el total en el estado a 53 casos de únicamente dos el pasado martes. Los casos abarcan desde el condado de Ottawa hasta el condado de Washtenaw, incluidos 19 adultos y un niño. La mayoría tiene antecedentes de viajes internacionales o nacionales, o contacto con una persona con COVID-19, lo que indica propagación de persona a persona o simple contagio social. Hasta el momento, no hay nuevos casos reportados en el condado de Ingham.

En una conferencia de prensa vespertina, el Director Médico del estado, el Dr. Joneigh Khaldun, dijo que el laboratorio estatal puede procesar 115 pruebas por día y está llegando a su capacidad sin la ayuda adicional de laboratorios u hospitales locales. Señaló que el laboratorio estatal no proporciona una "imagen completa" ahora que los funcionarios de salud han visto evidencia de propagación social.

Los restaurantes del condado de Ingham reducirán la ocupación en un 50 por ciento, según la Directora del Departamento de Salud del condado de Ingham, Linda Vail. La medida es para promover la distancia social y frenar la propagación de COVID-19.

La decisión de la Directora Vail refleja la decisión del condado de Oakland durante el fin de semana. La orden del condado de Oakland también incluye centros de entretenimiento, de gimnasios, además de bares y restaurantes.

La decisión de reducir la ocupación en bares y restaurantes viene inmediatamente después del decreto de la gobernadora Whitmer que prohíbe las reuniones de más de 250 personas. Reportes de estudiantes de Universidad Estatal de Michigan dieron a conocer que hubo estudiantes desafiando la orden este fin de semana en East Lansing, inundando bares y restaurantes. La reducción de ocupación se adelanta a las fiestas del Día de San Patricio, ya que los funcionarios locales intentan contener las reuniones de multitudes.

Cuando sea necesario, la orden será ejecutada y supervisada conjuntamente por la Fiscal del Estado Dana Nessel y las policías locales. Actualmente no se han emitido multas, pero los bares y restaurantes serán infraccionados y acusados de un delito menor si violan la orden. Desde luego, la orden se aplica a los propietarios de los negocios y no a los clientes del lugar.

Estas medidas son un intento de prevenir el cierre de restaurantes y bares en todo el estado.

La gobernadora tiene la autoridad de cerrar bares y restaurantes por mandato de las leyes de emergencia. Países como Italia se han visto obligados a cerrar bares, tiendas y restaurantes después de sufrir niveles catastróficos de propagación del virus a nivel comunitario.

La Biblioteca Central del Distrito de Capital Área cerrará las 13 bibliotecas del área hasta el domingo 5 de abril. Todos los artículos en préstamo hasta el momento se renovarán con una fecha de entrega del 6 de abril.

La Gobernadora Gretchen Whitmer emitió un decreto que prohíbe el aumento de precios en materiales, suministros de emergencia, alimentos y bienes de consumo. Esto medida se tomo después que una serie de tiendas se están quedando sin productos como papel higiénico y desinfectante para manos.

El decreto estipula que cualquier empresa o individuo no puede vender artículos que excedan en un 20 por ciento su precio del 9 de marzo.

El decreto entrará en vigor el lunes 16 de marzo y permanecerá vigente hasta el 13 de abril.

Michigan anuncia 8 casos nuevos de COVID-19, con un total en el estado de 33.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan anunció el sábado por la noche que ocho adultos más reportan positiva su infección del coronavirus, lo que eleva el total en el estado a 33.

En una declaración, MDHHS dijo que los casos incluyen:

· Detroit, un hombre adulto con antecedentes de viajes en el país y contacto con alguien con un caso confirmado.

· Condado de Oakland, un hombre adulto con antecedentes de viajes en el país.

· Condado de Oakland, un hombre adulto con antecedentes de viaje desconocidos.

· Condado de Oakland, una mujer adulta con antecedentes de contacto con alguien con un caso confirmado.

· Condado de Macomb, un hombre adulto sin historial de viaje conocidos y sin contacto conocido con alguien con un caso confirmado.

· Condado de Monroe, una mujer adulta con antecedentes de viajes en el pais.

· Condado de Wayne, una mujer adulta con antecedentes de viaje desconocidos y sin contacto conocido con alguien con un caso confirmado.

· Condado de Washtenaw, una mujer adulta con antecedentes de contacto con alguien con un caso confirmado.

La Universidad Estatal de Michigan o Michigan State University (MSU) conoce del primer caso COVID-19 relacionado con la comunidad universitaria -extiende clases y enseñanza virtual hasta el final del semestre, también pospone la ceremonia de graduación.

En una declaración el sábado, el presidente de la MSU, Samuel Stanley Jr., anunció la extensión de la enseñanza virtual en la universidad hasta el final del semestre, incluidos los examenes finales. La ceremonia de graduación también se pospondrá hasta que se identifique una fecha apropiada. El Presidente Stanley dijo que la universidad fue notificada el viernes del primer caso confirmado de coronavirus relacionado con la comunidad universitaria de MSU.

En la declaración, Stanley también recomendó a los estudiantes a regresar a sus casas permanentes y practicar la distancia social. El último punto proviene de la reciente cobertura mediática de los estudiantes de MSU que hacen fila en grandes multitudes para entrar a los bares locales. También se recomienda a todos los empleados a trabajar de forma remota cuando sea posible.

1:17 pm 15/03/20

Información actualizada de las Escuelas Públicas de East Lansing y Okemos sobre el suministro de comidas

Las escuelas públicas de East Lansing y Okemos proporcionarán comidas a todos los niños que viven en estas áreas y que son menores de 18 años.

Detalles de las escuelas públicas de East Lansing a través de Facebook

Distribución de comidas en las Escuelas Públicas de East Lansing:

Comienza el lunes 16 de marzo

Todos los lunes, miércoles y viernes

Se brindará desayuno y almuerzo a cualquier niño de 18 años o menor (la comida es para llevar)

Lugares de distribución:

Deer Path Apartments: 9:00 - 9:30 a.m.

Edgewood Village Apartments: 9:00 - 9:30 a.m.

1855 / Univ. Village Comm. Centro: 9:45 - 10:15 a.m.

Capital City Vineyard Church: 9:45 - 10:15 a.m.

Spartan Village – TIEMPO A DEFINIRSE

Distribución de las Escuelas Públicas de Okemos a través de Facebook -

El desayuno y los almuerzos estarán disponibles para recogerse en la acera a partir del miércoles 18 de marzo. Se pueden recoger hasta 4 (cuatro) días de comidas, incluidas las comidas para los sábados y domingos, a la vez.

Fechas de distribución: desde el miércoles 18 de marzo hasta el viernes 3 de abril (Nota: solo de lunes a viernes)

Horario de distribución: 11:00 am - 1:00 pm

Lugar: Okemos High School, 2800 Jolly Road

Servicio en la acera en el lado oeste del edificio, entre en Jolly Road y seguir las indicaciones.

La Gobernadora Whitmer ordena restricciones temporales de entrada a centros de atención medica y centros de atención judicial para jóvenes

El decreto firmado el viernes por la Gobernadora Gretchen Whitmer, impone restricciones temporales a la entrada en centros de atención médica, centros residenciales, centros de atención colectiva y centros judiciales para jóvenes a partir del sábado 14 de marzo.

Esto incluye a los visitantes que no son necesarios para proveer atención médica, el apoyo de actividades de la vida diaria como bañarse o comer, o que no visitan por circunstancias extraordinarias. El decreto también ordena que a partir del lunes 16 de marzo a las 9 a.m., estas instalaciones deben comenzar a evaluar los síntomas y los factores de riesgo de COVID-19 para todas las personas que desean ingresar a sus instalaciones y que no están bajo su cuidado. Las instalaciones podrán negar la entrada a cualquier persona con síntomas o factores de riesgo. Estas restricciones permanecerán vigentes hasta el 5 de abril de 2020, a las 5 p.m.

La Gobernadora Whitmer también firmó decreto que ordena a los organismos públicos estatales que pospongan las reuniones públicas que puedan y que faciliten la participación remota en las reuniones que sean celebradas.

11:58 a.m. 14/03/20

La alcaldesa de East Lansing declara el estado local de emergencia

Después del anuncio de más casos de coronavirus en el estado, la alcaldesa de East Lansing, Ruth Beier, ha declarado un estado de emergencia local.

Una declaración de la ciudad anunció los siguientes cierres: Los funcionarios de la Ciudad de East Lansing han decidido cerrar temporalmente todas las instalaciones de la Ciudad y cancelar todas las reuniones públicas, eventos y programas a partir del lunes 16 de marzo hasta el domingo 5 de abril *. Las instalaciones que estarán cerradas al público incluirán el Ayuntamiento de East Lansing, el Centro Comunitario East Lansing Hannah (ELHCC), el Departamento de Obras Públicas de East Lansing (incluido el sitio de entrega de reciclaje), el Programa para personas mayores de East Lansing Prime Time, la Biblioteca Pública de East Lansing y el Tribunal de Distrito de East Lansing 54B. * ELHCC volverá a abrir el lunes 13 de abril.

La declaración agrega que se mantendrán los servicios esenciales, incluidos policía, bomberos y servicios de emergencia EMS. Los servicios de obras públicas, como la recolección de basura y reciclaje, los servicios de agua y la gestión de aguas residuales también se seguirán dando y el mostrador de policía del Departamento de Policía de East Lansing, seguirá abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, permanecerá abierto al público y al personal. Los cortes del servicio de agua y la recolección de artículos a granel se suspenderán durante este tiempo.

Las operaciones de las oficinas del Secretario de Estado serán solo por cita por tres semanas

La Secretaria de Estado, Jocelyn Benson, anunció que todas las oficinas de SoS cambiarán sus operaciones solo por cita del 16 de marzo al 6 de abril.

Durante este tiempo, los servicios se limitarán a: nuevas licencias de conducir e identificaciones estatales, transferencias de títulos, pruebas para una licencia de conducir comercial original, licencia de chofer, licencia de mecánico, licencia de motocicleta y licencia de vehículo recreativo.

El servicio de oficina durante los sábados se suspenderá, pero las horas de servicio durante la semana se ampliarán. Se respetarán todas las citas existentes, incluidas las que están incluidas en las transacciones anteriores.

6:41 p.m. 13/03/20

Cuatro adultos mas han presentado resultados aparentemente positivos de el coronavirus en Michigan, lo que eleva a un total de 16 casos de COVID-19 en el estado.

Los nuevos casos incluyen una mujer adulta de Detroit, un hombre adulto del condado de Washtenaw con antecedentes de viajes internacionales, una mujer adulta del condado de Wayne que tuvo contacto con otro caso y un hombre adulto.

Tres días después de que la Gobernadora Gretchen Whitmer declarará el estado de emergencia en respuesta al coronavirus, un gran grupo de empresas y grupos de Michigan han cancelado eventos públicos, incluida la Universidad de Michigan.

La Universidad de Michigan anunció que cancelará ceremonias de graduación en sus tres campus. El ex vicepresidente Al Gore estaba programado para hablar en la ceremonia del 2 de mayo.

12:45 p.m. 3/13/20

La Gobernadora Gretchen Whitmer firmó una decreto para cancelar todos los eventos de más de 250 personas y todas las reuniones en espacios compartidos de más de 250 personas a partir del viernes 13 de marzo a las 5 p.m. hasta el domingo 5 de abril a las 5 p.m.

Aunque la orden cierra todos los edificios de escuelas K-12, las instalaciones de cuidado infantil permanecerán abiertas durante este tiempo, --ya sea que formen parte de escuelas o sean independientes.

La Dr. Joneigh Khaldun, quien es la mas alta autoridad médica del estado, dijo que la prohibición es lo más efectivo para mitigar la propagación del COVID-19. Ciertas reuniones y eventos están exentos de la prohibición, por ejemplo: las áreas de trabajos industriales o de fabricación, el transporte público o la compra de comida, comestibles o bienes de consumo.

El Departamento de Prisiones de Michigan suspende las visitas a todas las prisiones estatales

Con efecto inmediato, El MDOC suspendio las visitas de presos en persona. Esto incluye voluntarios externos y otros visitantes, y grupos que habitualmente ingresan a las cárceles.

El MDOC dijo que está monitoreando la situación para determinar cuándo se restablecerán las visitas.

Durante este período, el departamento dijo que se trabajará con proveedores que servicios de comunicación para determinar los mejores servicios que se puedan ofrecer.

Eventos de MSU Escuela de Musica suspendidos

La escuela de música de Michigan State ha anunciado la suspensión de todos los eventos públicos durante el resto del semestre de primavera. La universidad dijo que se están evaluando ciertos eventos para determinar si se pueden reprogramar el próximo año académico.

Suspensión de Servicios de Michigan Flyer-AirRide

Michigan Flyer-AirRide suspende todos sus recorridos diarios entre East Lansing, Brighton, Ann Arbor y el aeropuerto metropolitano de Detroit desde el lunes 16 de marzo hasta el jueves 16 de abril. La compañía dijo que esto se debe a una fuerte reducción en la demanda de los clientes así como restricciones de viaje que han reducido los horarios de vuelo. Solo el servicio de autobús relacionado con el aeropuerto se verá afectado. Otros servicios de transporte ofrecidos por Michigan Flyer y Indian Trails seguiran en funcionamiento.

WKAR STAFF y Manuel Chavez