Dosis de Refuerzo De COVID, Incidente De Violencia Policial en GR, Acceso Al Aborto en MI

Se ha autorizado una cuarta dosis de la vacuna contra el covid para aquellos mayores de 50 años o aquellas personas con inmunodeficiencias. Escuchamos de un médico sobre las recomendaciones del centro de prevención de enfermedades.

Tambien esta semana dos demandas en contra de la consticuion del estado para prevenir la prohibicion al aborto en Michigan. Les explicamos como una ley en Michigan podria cambiar el acceso a las personas aqui.

Además, la muerte de un ciudadano en Grand Rapids por agentes de policía provoca demandas por parte de activistas y políticos a publicar el vídeo del incidente. Les contamos que es lo que ha transcurrido desde la muerte de la victima.

Transcripccion del Episodio

Michelle Jokisch Polo: Después de dos años batallando la pandemia la lucha contra el COVID-19 continúa hoy. Recientemente, los reguladores federales han autorizado una cuarta dosis de la vacuna covid para personas de 50 años o más. Además, se ha autorizado la cuarta dosis de la vacuna para personas mayores de 12 años que presenten inmunodeficiencias.

Jorge Moreno: Están recomendando la cuarta dosis para mayores de 50 años, a todos los adultos mayores de 50 años. Y puede ser Pfizer o Moderna. Pueden usar cualquiera de las dos refuerzos para completar la cuarta dosis.

Jokisch Polo: El es Jorge Moreno, un profesor asistente de medicina en la Universidad de Yale en la Facultad de Medicina.

Moreno: Es importante saber que esa gente que está con problemas como de cáncer, con quimioterapia o con medicamentos que le bajan las defensas inmunes pueden optar por tomar la cuarta dosis o el segundo refuerzo.

Jokisch Polo: Si bien la vacuna de refuerzo brinda a las personas más protección contra el COVID-19, después de 5 o 6 meses, se ha descubierto una reduccion en los anticuerpos protectores de una persona vacunada

Moreno: Entonces el refuerzo lo que hace es enseñarle al cuerpo otra foto del virus y para que se lo memorice el sistema inmunológico. Ya que se memoriza esa información el cuerpo destruye la información de la vacuna y el sistema inmunológico ayuda a combatir la enfermedad y puede ayudar a bajar la popularidad de una infección severa o una infección grave que necesite ir al hospital.

Jokisch Polo: A medida que la pandemia ha continuado, nuevas mutaciones del coronavirus se han convertido en lo que conocemos como variantes. Según el CDC, la variante de Omicron conocida como BA.2 es ahora la versión dominante del coronavirus en los Estados Unidos y es la más transmisible.

Moreno: En enero, como vimos, los casos subieron bastante porque el variente de Omicron es muy contagioso. Y esta nueva variante que es similar a Omicron es más contagiosa. Si estás vacunado o si estás con refuerzo, es menos posible que te va a dar un caso severo. Y eso es lo que ahora que hay un alto de casos un pequeños, se está empezando a subir los casos de Omicron porque hay otra variante nueva. Se espera que esta cuarta dosis ayude a prevenir muerte y hospitalización.

Jokisch Polo: Aunque las tasas de vacunación de los latinos superan el 50%, todavía hay muchos en nuestra comunidad que no están totalmente vacunados.

Moreno: Algo que quería comentar, yo estaba leyendo la información sobre Michigan y ahorita en Michigan los hispanos están de la población hispana 58% están vacunados completamente. Algo muy importante es que el resto de la población hispana se vacune completamente. Y además que el 58% se pongan la vacuna de refuerzo que es la tercera vacuna.

Jokisch Polo: Para recibir la cuarta dosis de la vacuna covid visite a su médico de atención primaria. También puede visitar el departamento de salud de la farmacia en una tienda como Walgreens y CVS.

Jokisch Polo: Este pasado lunes, un hombre murió a manos de un oficial de policía de la ciudad de Grand Rapids durante una supuesta parada de tráfico relacionada con un problema de matrículas, según el departamento de policía. La víctima ha sido identificada como Patrick Lyoya de 26 años. Él era un inmigrante de la República Democrática del Congo.

Andres Abreu, editor del Vocero Hispano ha estado reportando sobre lo transcurrido.

Andres Abreu: Supuestamente fue una parada de tráfico. Supuestamente hubo un forcejeo, una pelea entre la víctima y un agente policial. Entonces, ahí se produjo el disparo del agente policial. Entonces, lamentablemente, en la pelea o en el forcejeo. Se le cayó la cámara de seguridad, la cámara, el body camera del policía.

Jokisch Polo: El día de ayer el fiscal del condado de Kent le pidió al jefe de la policía que no divulgará y que no publicara el video de la policía porque, según él, eso podría entorpecer las investigaciones. Desde la muerte de Patrick, la familia del, activistas del área y algunos políticos han estado urgiendo a la policía a que haga público el video del incidente. Según reportaje de Wood TV, la familia ha podido ver el video y han dicho que Patrick fue disparado en la parte trasera de la cabeza.

Abreu: Hay que esperar a los acontecimientos, hay que esperar la investigación. El único problema es que yo estoy viendo en esto es que esa decisión que tomó o esa recomendación que hizo el fiscal al jefe de la policía no es nada prudente, porque eso es lo que hace es crear más sospechas sobre el hecho.

Jokisch Polo: Aparentemente la única grabación del incidente que existe es la de la policía.

Abreu: Hay testigos. Hay gente que dice, que explicó lo que pasó…más o menos. Que los agentes le llegaron a advertir a la víctima que no hiciera nada estúpido, que saliera del auto. Pero lo que yo no entiendo es si la policía no tenía una orden de arresto contra esa persona por qué tenían que actuar de esa manera como si se tratara de un criminal?

Jokisch Polo: Andres me cuenta que el teme que si la policía no publica el video se podría ver muchas protestas alrededor de la ciudad.

Abreu: Si la gente sospecha que hubo algo que la policía está ocultando, entonces sí va a haber problema. Yo creo firmemente que deben publicar ese video y dar una explicación y no ocultar nada, como dice Chris Becker, el fiscal del condado. Porque esto no es un caso donde no se sabe quién disparó, ni se sabe ni se sabe quién. O sea, no es un caso que necesita Sherlock Holmes para que se investigue. O sea, está claro que fue un policía que disparó y que la víctima y se sabe quién es la víctima. Entonces lo que no está claro es cómo ocurrieron los hechos.

Jokisch Polo: El sabado y el martes se estara viendo protestas en la ciudad de Grand Rapids organizadas por activistas y residentes de la ciudad.

Jokisch Polo: El día de ayer la organizacion de Planned Parenthood de Michigan presentó una demanda para bloquear la aplicacion de la prohibición del aborto del estado según la Constitucion de Michigan.

La ley conocida como Roe v. Wade ha garantizado el derecho al aborto a nivel federal y por eso la ley de prohibición al aborto en Michigan no se ha hecho cumplir. Sin embargo, no ha habido una orden judicial para derogar o bloquear la ley, lo que permitirá a los fiscales del estado tratar de hacer cumplir la ley si la Corte Suprema de los Estados Unidos decide revocar a Roe v. Wade.

Según la ley en Michigan, es considerado un delito grave realizar un aborto y los medicos que las realizen pueden ser condenados a prisión.

Alejandra Soto: Estamos hablando de una ley de los 1930, mi abuelita diría que es el año de la canica, y que efectivamente, aunque existe esta ley que penaliza a los proveedores, a los médicos que practican abortos, por ahora esta, esa ley está como que guardadita, como tranquilita, porque existe a nivel federal el precendente juridico Roe V. Wade que protege el aborto.

Jokisch Polo: Ella es Alejandra Soto. Es la directora de Medios y Comunicaciones Latinos y portavoz de Planned Parenthood.

Soto: Planned Parenthood de Michigan, de la mano de uno de nuestros proveedores de salud, ha entablando una demanda con la meta de pedir una orden judicial de restricción. Entonces lo que haría es bloquearia el que pueda proceder la ley de 1931.

Jokisch Polo: La demanda va dirigida a la oficina del Fiscal General de Michigan. Sin embargo, Planned Parenthood no está sola en la lucha para proteger el derecho al aborto. Ayer, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, tambien presentó una demanda para proteger el derecho al aborto. Ella quiere que la Corte declara que el derecho al aborto está protegido por la Constitución estatal.

Soto: Pero sencillamente lo que hace la demanda es ahora sí que poner al día, poner al día las leyes y no permitir que una ley de hace tantos años, hace casi 50 años, siga válida en los libros, en las leyes actuales del Estado porque no refleja la realidad. El aborto es un cuidado de salud. El aborto es, es un decir que es parte de la salud reproductiva de las personas, una de cada cuatro personas se practica un aborto en su vida. Entonces, simplemente nuestras leyes tienen que reflejar la realidad médica que existe en Michigan.

Jokisch Polo: Si la corte en Michigan declara que el derecho al aborto está protegido por la consittucion del estado esto prohibiría a los fiscales locales a hacer cumplir la ley de 1931, que volvería a entrar en vigor si la Corte Suprema de los Estados Unidos anula Roe v. Wade.

Soto: Y primero dejar claro que que agradecemos totalmente también los esfuerzos de la Gobernadora Whitmer nada más aclarar la demanda de Planned Parenthood es así que en nombre de nuestros pacientes, nuestro personal, nuestros doctores. La demanda de la gobernadora es en nombre de todos los residentes del estado de Michigan. Así es que es normal, no, que haya esfuerzos separados, pero que tienen el mismo fin, ¿no? Y aquí, repito, es proteger a los pacientes de Michigan.

Jokisch Polo: Si se iría a anular esta ley es posible que muchas personas en Michigan y en otros estados vayan a perder el derecho a pedir un aborto en cualquier etapa de embarazo.

Soto: Que si cayera ahora Roe v. Wade, repito, cada estado entonces va a tomar cartas en el asunto en su propio estado y leyes que hoy en día nadie está haciendo cumplir. Podría ocurrírsele a alguien, tratar de hacerlo cumplir en un futuro. Entonces, precisamente por eso es necesario que Michigan, proteja a los pacientes. Y repito, por eso es que también agradecemos el liderazgo de la gobernadora, porque evidentemente ella también está viendo, no, por los residentes de su estado, pero por eso es importante, no, que quede en ablado con un precedente jurídico que quede en las leyes, que el derecho a la salud reproductiva es derecho como cualquier otro derecho civil, y tiene que estar protegido por asi que por la ley. Precisamente para no permitir una ley vieja que se haga cumplir.

Jokisch Polo: En ¿Qué Onda Michigan? Somos Karel Vega en dirección de sonido, Yesenia Zamora Cardoso en asistencia de producción y Clay Oppenhuizen en edición.

¿Qué Onda Michigan? es una producción de WKAR. Somos ¿Qué Onda Michigan? podcast en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher y Facebook.

Soy Michelle Jokisch Polo. Hasta la próxima.

Gracias por escuchar.