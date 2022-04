De indocumentada a Michigan State University: la historia de Brenda Pilar Ayala [repetición]

El año pasado les contamos la historia de Brenda Pilar Ayala, una estudiante de Michigan State University que cruzó la frontera desde México con su familia sin estatus legal. La historia de Brenda es una, que espero que les demuestre el coraje y valentía que requiere el tomar la decision de dejar todo lo que uno conoce por una mejor vida en los Estados Unidos.

Transcripción del Episodio

Michelle Jokisch Polo: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Jokisch Polo: Documentado es un documental producido por y con estudiantes y profesores de la Michigan University. La película se enfoca en las historias de estudiantes indocumentados como Brenda Pilar Ayala. Ella es un estudiante de MSU que cruzó la frontera con su madre y hermanos cuando tenía sólo unos meses de edad. Brenda está aquí con nosotros para contarnos un poco de la película y su historia. Gracias por estar con nosotros.

Brenda Pilar Ayala: Gracias por tenerme.

Jokisch Polo: Primero, ¿cuéntanos cómo fue tu experiencia compartiendo tu historia con los directores del documental? Es algo muy vulnerable, especialmente teniendo en cuenta que en ese entonces estabas en procesos migratorios.

Pilar Ayala: Al comenzar yo me sentía muy emocional porque yo sé que es algo que todavía mucha gente le tiene miedo de hablar de las experiencias en el documental, pero al final yo me siento muy orgullosa de poder hablar de un grupo de gente que mucha gente todavía no sabe que existe para ser esa voz para otros que todavía tienen miedo de salir abajo de esas sombras y decir que ellos están aquí y ellos también como están aquí en los Estados Unidos y para compartir sus experiencias también.

Jokisch Polo: Brenda, ¿tú siempre sabías que eras indocumentada?

Pilar Ayala: Sí, y no, cuando crecí ya estaba en la escuela. No sabía yo. No sabes que significaba ser indocumentado o inmigrante. Pero yo siempre sabia que yo no nací aquí en los Estados Unidos. No fue hasta como en el onceavo grado cuando me llegó una carta de que yo podía ir a estudiar a China. Que en ese momento yo no sabía, pero mi mamá me dijó simplemente me dijo no puedes ir. Y yo no entendí porque. No era hasta cuando el Presidente Barack Obama entro a la Casa Blanca y empezaron las peleas de inmigración y que iban a poder deportar a mucha gente que nos entro ese miedo. Fue en ese momento cuando me di cuenta y mis papás me dijeron.

Jokisch Polo: Tú ya es procesado, tus procesos migratorios, pero no siempre tuviste documentos o tu tarjeta verde, ¿verdad? ¿Cómo fue todo el proceso para tratar de tener cierto estatus?

Pilar Ayala: Bueno, cuando salió DACA el programa de DACA, eso fue muy bueno para todos los que son Dreamers. Si costó mucho dinero, pero es algo importante. Mis papás ahorraron dinero y yo todavía era menor, ellos podían pagar por mi proceso. Y luego cuando empezó el proceso para el Green Card, para la residencia, eso también era un proceso bien largo y también nos costaba mucho dinero. Y en ese proceso primero fuimos con un abogado y mis papás le habían pagado todo para hacer todo el papeleo, para que lo mandara. Pero ese abogado nunca mandó el papeleo. Y no fue hasta como dos o tres años después que inmigración me mandó una carta diciéndome que todavía había una visa disponible para mí, que encontramos otro abogado y que tenemos que pagar mucho dinero otra vez. Y luego el proceso en total me duro como 7 años. Y yo creo que eso es algo que mucha gente no entiende, que es un proceso largo y que nosotros no tenemos ninguna culpa que sea largo. Mucha gente dice: 'oh, por qué no te haces ciudadana?' Porque no tengo green card. Pero eso no es algo que nosotros podamos decir: 'oh, para mañana te llega tu carta.' No, es inmigración, ellos dicen que tienes que esperar tres años, siete años..eso no es algo que nosotros podemos decir.

Jokisch Polo: ¿Nos puedes decir si fue un proceso muy difícil tratar de conseguir la Green Card?

Pilar Ayala: Fue dificil y si también cuesta mucho dinero. Es difícil porque allí anduvimos mi papá consiguió diferentes abogados y la abogada que nosotros fuimos era hasta Grand Rapids. So eso es más de una hora de camino. Y luego la gasolina para ir para allá. Todo lo que cobra la abogada para su servicio y dinero para mandar los papeles. Y luego al fin que me tocó yo tuve que ir a Ciudad Juárez para mi cita con Inmigración. Y ahí se gasto mucho dinero en hotel, en comida, en el avión. Y luego tuvimos que pagar otra vez allá para la cita del doctor, las vacunas. Pero en fin, mi papás sabían que era algo bueno y que todo iba a salir bien. Y que iba a valer la pena gastar tanto dinero.

Jokisch Polo: ¿Cómo pudiste calificar tú para recibir la Green Card? Sabemos que muchos Dreamers no califican para poder tenerla.

Pilar Ayala: Si, ahorita no hay ninguna manera para Dreamers para que ellos se hagan ciudadanos o obtener una Green Card. La única manera es que se casan con una U.S. citizen. Pero para mi, mi papá se, no soy ciudadana. Pero mis papas en el 2010 ellos tuvieron sus Green Card de parte de mi hermano que él ya es ciudadano y yo como menor, que todavía no tenía 18 años...eso es la única manera que yo califique y mis otros hermanos, que ya tenían como 20, 25 años, ellos no pudieron calificar, pero yo sí, por ser menor.

Jokisch Polo: ¿Tú crees que la manera que la Reforma, la ley se encuentra es justa?

Pilar Ayala: Siento que no es justa porque muchos dicen que: ' oh porque no se hacen ciudadanos si están aquí tanto tiempo.' Y eso no es tan fácil. Ahorita no hay ninguna manera para que los Dreamers se hagan ciudadano, aunque muchos quisieran ¿verdad? Muchos quieren hacerse ciudadanos para poder viajar, para poder trabajar, tener mejores trabajos y mejores oportunidades, pero eso no es posible ahorita, porque ahorita no hay ninguna manera para hacerse ciudadano. Nomas que se casen como dicen. Esa es la única oportunidad que hay, que se casen. Y como a mí, yo no me quería casar, yo todavía estaba en la escuela. Soy un estudiante de Michigan State y no me quiero casar nomás para un green card.

Jokisch Polo: En la película, ¿que es lo que cuenta la película de tu historia?

Pilar Ayala: La película empieza con mis historia de cuando era bebe. Empieza con mi mamá explicando cómo ella sufrió para cruzar la frontera y la decisión que ella tomó, porque en ese momento ella no sabía que estaba rompiendo una ley de los Estados Unidos. Ella nomas sabia que quería una mejor vida para mis hermanos y yo. Y así empieza la historia, explicando cómo cruzar la frontera en el desierto y cómo sufrió ella cuando llegamos a los Estados Unidos, diciendo mi papa, como el trabajo para poder mantener los sueños que ellos tuvieron para nosotros y al final la película enseña mi historia y cómo he podido ser buenas cosas aqui en los Estados Unido, en la escuela de Michigan State, en el trabajo y no nomas yo pero mi familia en general, y como nosotros podimos hacer una buena vida aquí y las oportunidades que nosotros hemos tenido que mucha gente no.

Jokisch Polo: ¿Qué es lo que tú le dirías a otros dreamers o a otros jóvenes que quizás son indocumentados y quieren algún día poder tener la oportunidad de tener un estatus, de poder tener su tarjeta verde, de poder tener una ciudadanía y de poder acceder a los recursos que las demás personas pueden acceder?

Pilar Ayala: Yo todavía tengo una hermana y un hermano que están abajo de DACA. Y si pudiera decirles algo o a otros Dreamers es que primero ahorren mucho dinero, porque cuando ese día llegue, porque yo sí se que ese día va a llegar. Yo sé que va a costar mucho dinero, como dije en inmigración, en viajes que tengan que hacer, en citas de tu doctor. Y que siguan luchando porque nosotros podemos ver que hay mucha fuerza en los números y que llamen a los congresistas y que hagan lo que tengan que hacer para que hagan su presencia aqui visible y para que otras personas puedan ver que si los Dreamers, si están aquí presentes en los Estados Unidos. Y puedan ver porque mucha gente no sabe que son Dreamers, de que son inmigrantes, para poder educar a otros personas que no son. No saben lo que es.

Jokisch Polo: Muchas gracias por hablar con nosotras, Brenda. Te lo agradecemos.

Pilar Ayala: Oh, gracias.

