La Investigacion En la Muerte de Patrick Lyoya Continua, Albergues para Niños Inmigrantes Cierran en Michigan A Causa De Abusos

Han sido más de dos semanas desde la muerte de un inmigrante negro a manos de la policía de Grand Rapids. Les explicamos que es lo que ha transcurrido desde el incidente.

Una investigación a albergues en Michigan para niños refugiados demuestra que hubo abusos y maltratos. Hablamos con una de las reporteras que se encargó de la investigación.

Aspectos Destacados del Episodio

Transcripción del Episodio

Michelle Jokisch Polo: Han sido más de dos semanas desde que Patrick Lyoya murió a manos de un oficial de policía de Grand Rapids durante una parada de tráfico. Desde entonces, la policía de Grand Rapids ha publicado varios videos del incidente que muestran al policía disparando en la parte trasera de la cabeza de Patrick mientras el oficial lo agarraba en el suelo de las manos. Andrés Abreu, editor del vocero hispano, ha estado cubriendo este incidente desde el principio. Él está aquí con nosotros para contarnos qué es lo que ha transcurrido desde la muerte de Patrick. Gracias por estar con nosotros.

Andres Abreu: Gracias a ti, Michelle. Bueno, como todos vieron. La policía divulgó los videos. Estuvimos ahí en la ciudad ocurrió eso. Fueron varios videos del video de la cámara del policía. El video del auto de patrulla del Dashboard. El video de una casa, del timbre de una casa en frente y el video que grabó, que fue el definitivo y el más importante, grabó el pasajero que iba con Patrick en el auto y es el que revela cuando el oficial saca el arma teniendo a Patrick en el suelo y le disparó en la cabeza. Entonces, realmente eses una escena dantesca. Es una escena bastante dura. Y deja poco para especular, porque realmente se ve exactamente cuando el policía saca el arma y le dispara. Ahora que puedo alegar la policía, puede alegar que se le disparó el tiro y que pensaba solamente intimidar. ¿Pero cómo? O sea, ¿todavía eso es difícil de tragar o de aceptar?

Jokisch Polo: La policía, la policía del Estado de Michigan está encargada de investigar el incidente. ¿Sabemos algo sobre esa investigación y ha habido alguna determinación por parte del fiscal del condado de Kent?

Abreu: No todavía. Porque el fiscal no puede determinar nada hasta que la investigación no termine. En la investigación ya está la autopsia. Pero la autopsia no se puede divulgar hasta que la reciba el departamento de la policía estatal, que es quien tiene a cargo la investigación. Y es que va a dar resultado. Entonces el fiscal tiene que actuar de acuerdo a lo que diga el resultado de la investigación.

Jokisch Polo: ¿Qué es lo que sabemos sobre la autopsia? Yo sé que el día martes es el día del sí. El día martes se publicó la autopsia que se hizo independientemente que la familia realizó y en esa autopsia confirmaron que la manera que Patrick murió fue por un disparo en la parte trasera de su cabeza. ¿Sabemos algo de la autopsia que ha realizado el estado?

Abreu: Si lo que se sabe es que la bala entró por la parte de atrás de la cabeza, salió por casi por la frente. El fue un disparo mortal, a quemarropa, se llama quemarropa fue con el arma pegada a la cabeza. No fue ni siquiera un disparo de la bala que cruzó el aire. Y era muy difícil algo para los paramédicos intentar revivirlo ya era casi imposible. Incluso él fue tan fuerte que todavía minutos después del disparo estaba con vida. Pero no, era casi imposible. Fue un disparo mortal.

Esta es una buena oportunidad para el nuevo jefe de la policía, Eric Winstrom, para hacer los cambios importantes en el departamento de policía de Grand Rapids. Yo pienso que a él se le ha dado entrando a la policía las razones necesarias para hacer esos cambios. Hay cambios bastante fuertes. Él estuvo de acuerdo cuando nosotros entrevistamos con el derecho de que de la necesidad de hacer cargos, de hacer cambios.

Abreu: Pero vamos a ver hasta dónde llega. Yo creo que la ciudad vale todos para respaldarlo, y él debe tomar la iniciativa de hacer ver su cambio.

Jokisch Polo: La familia de Patrick. Han dicho que ellos quieren que se publique el nombre del oficial que mató al hijo de ellos. Pero hasta ahora se desconoce el nombre de la persona. La identificación de este policía del policía. ¿Qué razón han dado los líderes de la ciudad de Grand Rapids para no publicar el nombre del oficial?

Abreu: Ellos solamente han dicho que no se puede divulgar hasta que no haya un resultado de la investigación de la policía estatal. Hasta cierto punto, tienes razón, porque he. Hay una investigación en curso, pero tampoco eso le impide divulgar el nombre. Ahora, yo en lo personal, no creo que lo importante sea divulgar el nombre, porque nosotros no hacemos nada con poner el dedo sobre un oficial, otro oficial y otro oficial. No sólo hay que poner el dedo y hay que poner el código y hay que poner los pies. Es sobre todo el Departamento de Policía expone el sistema al Departamento de Policía.

Jokisch Polo: Andrés Abreu es editor del vocero hispano. Gracias por estar aquí.

Abreu: Gracias, Michelle. Gracias a todos.

Michelle Jokisch Polo: Cuando el ejército estadounidense se retiró de Afganistán el verano pasado, decenas de miles de refugiados afganos llegaron aquí en Michigan. Algunos de ellos eran niños que llegaron aquí sin sus familias y fueron puestos bajo custodia federal, atrapados durante meses sin el apoyo de salud mental adecuado o recursos para aclimatarse a Estados Unidos.

Melissa Sánchez es de Pro-Publica y ella ha estado investigando cómo se les ha tratado a estos niños en algunas instalaciones en Michigan. Ella está aquí para explicarnos más sobre la situación. Gracias por estar aquí.

Sánchez: Gracias por la invitación.

Jokisch Polo: Melissa, sabemos que desde el principio parece que los planes para ayudar a estos niños nunca se culminaron. ¿Qué es lo que realmente ocurrió cuando ellos llegaron aquí a los Estados Unidos?

Sánchez: Bueno, cuando esos muchachos llegaron, y en total eran como 1400 jóvenes menores de 18 años que llegaron sin un padre así que llegaron con otras personas, con amigos de la familia, etcétera.

Pero todos ellos entraron al sistema federal de custodia de menores que normalmente uno piensa que sólo trata a los muchachos que cruzan la frontera. Los chicos centroamericanos que son como el 95% de los que están ahí. Así entraron en ese sistema que existe para menores que entran a este país sin un padre en diferentes albergues o instalaciones por todo el país.

Pero ese sistema debido a quienes son los chicos que normalmente pasan por ahí está construido para ellos. Está construido para chicos que hablan español, que vienen de Centroamérica, que vienen con ciertas experiencias, aunque sean distintas…hay cosas en común que tienen. Así, cuando llegan esos muchachos de Afganistán huyendo de la guerra, solos, traumados, con un miedo al bienestar de sus familias, que hablan idiomas distintos, que tienen una cultura distinta, que tienen religión muy diferente a la cuando están acostumbrados los trabajadores de los albergues.

Sánchez: Hubo un choque tremendo cultural y también encontraron que estas instalaciones simplemente no estaban preparadas para lidiar con el trauma emocional y mental que tenían.

Jokisch Polo: Tu reportaje se enfocó en dos centros aquí en Michigan. ¿Puedes hablar de algunos de los presuntos abusos que se han producido tanto en Samaritas en Grand Rapids como en Stark Commonwealth en Albion?

Sánchez: En sí a lo mejor empiezo con Stark porque quizás los radioescuchas saben más sobre ese lugar. Ese lugar abrió como uno de esos centros que son manejados por la Oficina Federal de Refugiados y Reasentamiento en la primavera pasada, hace como un año. Y para, para, los muchachos de Centroamérica y del otoño después de la evacuación de Afganistán, lo convirtieron en un lugar solamente para los chicos Afganos. Y a principios no había mucho problema. Era todo normal aunque había problemas con el idioma, un poco con la cultura. Pero cuando iban pasando los meses, el trauma como que empeoró y la situación empeoró. Los chicos se sentían cada vez más que estaban siendo detenidos, que eran presos, no que estaban siendo cuidados en un albergue y comenzaron a comportarse de una manera que era muy diferente a lo que estaban acostumbrados los trabajadores ahí. Así que, ¿Qué pasó? Muchos chicos trataron de escaparse. Así cada rato estaba yendo la policía. Había pleitos físicos entre los muchachos. Y después de algunos meses, hubo otros problemas más, más fuertes.

Sánchez: Por lo menos tres acusaciones de que trabajadores en este lugar habían atacado físicamente a un muchacho. En un caso, un trabajador fue acusado de patear a un muchacho mientras rezaba. Que esa es una acusación media fuerte. Y algunas fueron a la policía y otras acusaciones llegaron a MIRC (Michigan Immigrants Rights Center) la oficina de Abogados sin fines de lucro que ayudan a migrantes en Michigan. Hubo esos casos. Escuchamos mucho que había abuso verbal o emocional contra los muchachos por parte de los trabajadores y luego otros incidentes. Ya para diciembre. Las últimas semanas de diciembre había un par de acusaciones entre los mismos muchachos de que habían abuso sexual que niños contra niños, y esos fueron investigados por la Policía local alli en Albion. Y en las últimas semanas de diciembre como que a principios, como dije, estaba un poco calmado. La policía muy rara vez estaba ahí, pero iban pasando las semanas y para finales de diciembre era llamada y llamada, llamada, llamada a la policía y finalmente, a principios de diciembre, el lugar cierra y dispersan a los chicos por otros albergues, por todo el país.

Sánchez: Y un grupo de ellos, 19 terminaron en otro albergue en Michigan, en Grand Rapids, que es manejado por una organización que se llama Samaritas, y allí era más de lo mismo. Muchos pleitos entre los chicos. Muchos actos. Intentos de suicidio de muchos muchachos trataron de escaparse. Y los trabajadores en ambos lugares, la verdad, no sabía cómo lidiar con todo esto. Normalmente los muchachos de Centroamérica que vienen saben donde van, saben que esperar, porque sus primos o sus tíos, o sus vecinos o sus hermanos han pasado en algún momento por el sistema y saben que van a llegar a la frontera, se van a entregar, van a ir al uno albergue de cuidados por un par de semanas y luego los van a mandar a vivir con fulano, o el tío en la Florida o en un otro estado. Pero en este caso los muchachos no sabían cuándo iba a terminar la cosa y se sentían como presos. Y así el comportamiento hubo subiendo o empeorando, y también en Samaritas hubo.

Sánchez: Yo no sé los detalles, pero la policía estuvo ahí cada rato, casi todos los días. Y yo sé que hay una investigación estatal ahí acerca de algún tipo de abuso. Esa es una alegación o no sabemos si es cierto. Así que hay que esperar los documentos en ese caso. Pero hubo también varios problemas ahí. Y después de un par de meses, ese lugar también tuvo que cerrar.

Jokisch Polo: Sabemos que el estado ha estado investigando lo que ha sucedido en estos lugares, especialmente aquí en Michigan. ¿Qué sabes de la investigación? ¿Y ha habido alguna respuesta federal?

Sánchez: Pues el estado nos ha dicho muy poco. Solo han reconocido que han recibido algún tipo de quejas y que las están investigando. Pero dice que están prohibidos decir mucho más que eso. Ah, y tenemos algunas información de fuentes en otros lugares que nos han dicho ciertas cosas, pero no podemos confirmarlo por el momento. El gobierno federal dice que toma muy enserio cualquier acusaciones, particularmente si se trata de abuso sexual o físico contra los menores. Y que si algún trabajador es acusado de algo así que lo sacan del lugar inmediatamente mientras ellos mismos investigan.

Jokisch Polo: Melisa Sánchez es reportera de Pro Publica, puedes encontrar más de sus reportajes en el sitio web de Pro-Publica. Gracias por estar aquí con nosotros, Melissa.

Sánchez: Gracias Michelle

Jokisch Polo: ¿Qué Onda Michigan? Es una producción de WKAR. Somos ¿Qué Onda Michigan? Podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Store, Stitcher y Facebook. Soy Michelle Jokisch Polo. Hasta la próxima.