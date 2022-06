A dos semanas del tiroteo en Uvalde, la comunidad de Michigan se pone en alerta

Hace dos semanas el país volvió a vivir una tragedia causada por el uso de armas de fuego. Esta vez las víctimas fatales del violento incidente fueron los niños y profesores de una escuela en Uvalde.

En Uvalde, ocho de cada diez personas se identifican como hispanas o Latinas. Para muchos de ellos la masacre que dejó a 19 de sus hijos y a dos maestras muertas se les quedará grabada en sus memorias para siempre.

Esta semana les traemos las perspectivas de una madre de familia y un maestro sobre como ellos estan lidiando con lo transcurrido.

Transcripción del Episodio

Reportero: La pequeña comunidad texana de Uvalde se sumó a la lista, a la larga lista de horrores que ha dejado la violencia con armas de fuego en ese país. Un tiroteo registrado en una escuela primaria dejó una veintena de muertos, la mayoría niños menores de diez años.

Reportero: Un joven armado disparó ayer en un centro educativo de la ciudad de Uvalde, matando a 19 niños y dos adultos.

Reportero: Durante una hora y media, un joven de 18 años disparó a sangre fría a niños de la escuela primaria Robb, ubicada en la localidad, que es además de mayoría latina. Al final, 19 niños murieron y dos profesores.

Reportero: Y es que hoy, este jueves, los alumnos de la Escuela Primaria Robb de Uvalde, Texas deberían estar celebrando el fin del curso y el comienzo de las vacaciones de verano. La realidad es muy distinta. Muy distinta. Los familiares de 19 estudiantes y dos docentes están organizando funerales. Y cientos, cientos de compañeros siguen traumatizados por la atroz matanza que se cometió en esta escuela primaria.

Castro: En Uvalde, ocho de cada diez personas se identifican como hispanas o Latinas. Para muchos de ellos la masacre que dejó a 19 de sus hijos y a dos maestras muertas se les quedará grabada en sus memorias para siempre.

Castro: Aleida Martinez vive en Lansing y tiene dos hijos pequeños. Uno de cuatro y otro de siete años. Cuando ella se enteró de lo ocurrido en Tejas se puso a pensar en lo normal que son este tipo de incidentes aquí en los Estados Unidos.

Martinez: Porque el hecho es que los niños tienen que ir a la escuela, aprender a divertirse, a ser niños sin tener que tener miedo al peligro. Sin tener que preocuparse de que algo les pueda pasar. Pero la realidad es que vivimos en un país donde sí es muy común, verdad? Y ahora se está normalizando la manera de que todo lo que acaba de pasar es muy desafortunado y pudo haber sido prevenido en mi opinión.

Jokisch Polo: El martes 24 de mayo, Salvador Ramos, un joven de 18 años, se pelea con su abuela y le dispara. Luego de esto, él sale de su casa y se sube a la camioneta de su familia en dirección a la escuela Robb Elementary, que está a menos de 4 millas de su casa.

Jokisch Polo: Casi enfrente de la escuela, él se accidenta en la camioneta y esta se queda atascada en una zanja. Cuando él se da cuenta de que el vehículo no se moverá de lugar, él sale con un arma de fuego hacia la escuela.

A los pocos minutos, Salvador logra entrar a la escuela por medio de una puerta que no estaba bien cerrada.

Jokisch Polo: Generalmente todas las escuelas mantienen las puertas de salida de los edificios completamente aseguradas, pero al parecer uno de los seguros en una de las puertas de la escuela primaria Robb no servía.

Martinez: La escuela mantiene la puerta trancada siempre. Y hay veces que yo he ido a la escuela y tengo que presionar un botón para que me dejen entrar y luego ya me miran con la cámara y saben que soy yo. Sí siento que de esa manera están seguros. Pero es como todo, verdad que una persona quiere. Como se dice, si una persona quiere entrar a fuerza puede encontrar la manera so 100% no? Pues nunca van a estar seguros, verdad? Es algo que me imagino que a todos los papás se les cruza por la mente, que no siempre van a estar 100% seguros, siempre pueden pasar un evento.

Castro: La masacre de Uvalde no es la primera de estas características que ocurre en una escuela de niños. En el 2012 en Connecticut, un hombre de 20 años entró a una escuela primaria con un arma de fuego y le disparó a los estudiantes. Aquel día murieron 20 niños de 6 a 7 años y seis adultos.

Castro: Aunque Aleida no quisiera hacerlo ella dice que con este tipo de incidentes lo más común es tener pronto esta conversación con sus hijos para estar preparados.

Martinez: Sin saber cómo van a reaccionar y tampoco les queremos inculcar trauma, pero a la misma vez queremos que sean vigilantes a todo lo que está pasando y que estén informados. Este pero de mi esposo y yo estamos tratando de averiguar qué es la mejor manera de acercarnos a esa plática y tener esta plática con la niña, porque está más grande.

Jokisch Polo: Alfonso Salais Jr. Ha sido maestro de niños en las escuelas de Lansing por 27 años. Como Latino, maestro y padre de familia, él dice que comparte la tristeza que la comunidad de Uvalde está viviendo hoy.

Alfonso Salais Jr: Cómo pudiera haber pasado. Y pobrecito de las familias, y especialmente las víctimas y los niños y la comunidad. Y uno está como que otra vez seguimos igual con la situación ésta de que los niños de las escuelas y también muchos niños en muchas comunidades que sean, han fallecido por la violencia y y la irresponsabilidad de personas. Y hay muchas muchas cosas que que sentí yo en ese momento. Uno nunca se imaginaría que de la mañana a la noche en que estaban así con sus familias se fue a las escuelas en un lugar donde todos dicen que los niños están deben de ser cómodos y sanos y salvos allí, en un lugar donde deben florecer y no fallecer.

Castro: El arma que Salvador Ramos utilizó para matar a los niños era un arma de asalto estilo AR-15. Hoy, una de cada cinco de las armas de fuego que se compran en EEUU es un rifle de estilo AR-15.

La mayoría de los homicidios relacionados con armas de fuego en Estados Unidos se producen con pistolas. Sin embargo, estas armas infligen mucho más daño al tejido humano que la típica pistola.

Castro: Como maestro, viviendo en un país donde las armas de fuego se pueden conseguir tan fácilmente, Alfonso dice que le toca prepararse para este tipo de incidentes violentos.

Salais Jr: Como preparo el salón donde tengo tal cosa y dónde está mi escritorio para poder evitar un problema y muchas veces ya es muy tarde de evitar el problema. Pero me pongo cerca de la puerta para ver quien pasa, así como en la casa suya o en la casa de nuestros abuelos o en la casa de los vecinos siempre hay que vigilar o tener la puerta ya lista, cerrada. Así como en nuestras casas uno no deja la puerta toda abierta.

Así que yo pongo el escritorio de mi salón cerca de la puerta y siempre mirando quien pasa y dónde están. Si escucho algún ruido tienen que vigilar y ya tengo un plan de que si hubiera algo pasado donde está la ventana cerrar para poder cerrar la puerta y luego poner todas las mesas enfrente de la puerta para que se tarde tanto para entrar al salón y donde está la salida más cercana.

Jokisch Polo: Según la ley federal, los estadounidenses que compran armas de mano a distribuidores autorizados deben tener al menos 21 años, lo que habría impedido al pistolero de Uvalde poder comprar el tipo de arma que usó en el tiroteo.

Una ley de Texas elimina ese requerimiento y sólo exige que los compradores de cualquier tipo de arma de fuego tengan 18 años o más.

Desde la tragedia de Uvalde ha habido un llamamiento por parte de políticos y activistas a controlar el acceso a las armas de fuego. Y al mismo tiempo muchos se oponen a esto diciendo que la constitución de los estados unidos garantiza el derecho a portar armas.

Para Alfonso la solución es poner protecciones adicionales para que las personas menores de 21 años no tengan acceso a las armas.

Salais Jr.: En los pasillos del Congreso de los Estados Unidos ya por fin están hablando de que cómo podemos aun cambiar de esta situación y no hablando de maneras de cómo controlar, de tener armas? Ya es algo que todos tienen el derecho de tener arma, pero ¿cuál tipo de arma debe tener uno? Hay armas que se utilizan solamente en las guerras que causan causalidades de multitudes. Eso no son armas que de que una persona de 16, 14 y veintitantos o 30 y tantos que debe tener así disponibles cuando quiera. Ya sabemos que están hablando de controlar la edad, siya tienen la edad de que uno puede que digan puede consumir o comprar alcohol o productos de tobacco. Ya están hablando por fin de de subir esa edad y no y hablando de de formas de controlar a sensibles las armas es una cosa muy importante.

Castro: Los oficiales de policía que respondieron al incidente en Uvalde estuvieron esperando afuera de la escuela por casi una hora. Ellos han dicho que en ese entonces ellos no pensaban que los niños se encontraban en grave peligro – a pesar de recibir miles de súplicas de padres de familia que estaban ansiosos por ver a sus hijos en esos momentos.

Castro: Y esto confirma los dichos de Alfonso y que la solución a este tipo de tragedias no son más policías.

Salais Jr: Imagínate todos los niños que han tenido esa situación de trauma, que las policías vienen a su casa por cualquier cosa y luego ven a una policía a la edad de cinco y lo arrestan o como sea. Eliminar las policías en las escuelas para que los niños anden a salvo y sanos en la cabeza. Pero muchos dicen que los necesitamos para salvarnos pero el problema va a estar alli. Pero tenemos que también saber como, como controlar quién recibe o quien tiene esas armas y cómo podemos también darle más, oportunidades a los estudiantes en lugar de poner más más policías a sus escuelas.

Jokisch Polo: Hay opiniones divididas sobre si darle pistolas a los maestros en las escuelas es la solución para que no se vuelva a repetir lo ocurrido en Uvalde. Algunos están de acuerdo y otros prefieren un control de armas. Alfonso no está de acuerdo con esta posible solución.

Salais Jr. : Ya ha visto usted en las noticias que también hay policías que luego rápidamente agarran su arma y le dan a una persona y en ese momento la persona que es inocente. Lo vacilaron. Y luego toda la comunidad estaba como que: Por qué no le dio una oportunidad de hablar y no sé qué, no sé cuánto. Imaginé también eso pasando, sabiendo también que hay armas en casas, en casas de personas que un niño de dos, tres, cuatro o cinco años agarra el arma de su papá, de su mamá, de su hermano que está en la casa y se da propiamente. Aunque uno tenga su educación de como manejar el arma. Esa arma es igual que la de los policías que tienen toda la educación de como controlar su propia arma de todos modos le dieron a una persona inocente.

Jokisch Polo: Por el momento el debate sobre el control de las armas continúa entre los legisladores. Desde la tragedia de Uvalde ha habido varios tiroteos en el país dejando decenas heridos y varios muertos.

