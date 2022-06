De profesor a transformista: Larry La-Fontaine Stokes y su vida como Lola von Miramar

Junio es el Mes del Orgullo, y es cuando la comunidad LGBTQ se une para celebrar la libertad de ser ellas mismas.

Transcripción del Episodio

Pablo Castro: Junio es el Mes del Orgullo, y es cuando la comunidad LGBTQ se une para celebrar la libertad de ser ellas mismas.

Una parte muy importante de la comunidad LGBTQ es el arte del transformismo o el drag.

Lola von Miramar: Hola, es Lola y estoy lista para el espectáculo de esta noche.

Lola von Miramar: Hola, es Lola. Y aquí estoy con las uñas pintadas de azul. Tenía la uñas azul celeste que da la casualidad que es el mismo color que las tengo yo. Como el color del mar, como un murmullo sereno rematado de luz.

Michelle Jokisch Polo: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo.

Pablo Castro: Y yo, Pablo Castro, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Jokisch Polo: Es Viernes 17 de junio del 2022.

Castro: Acabamos de escuchar a Lola von Miramar. Ella es el personaje de La Fontaine-Stokes.

Larry La Fontaine-Stokes: Lola Von Miramar es muy graciosa. Ella es puertorriqueña, ella es una dama de sociedad. Ella hace chistes, lee poesía. Habla de la poeta puertorriqueña Julia de Burgos, habla sobre temas feministas. Le interesa que la gente sepa sobre Puerto Rico, habla en inglés y en español. Se mueve mucho.

Jokisch Polo: Larry es de Puerto Rico pero ahora vive en Michigan. Aunque en su día a día se dedica a ser profesor de español en la Universidad de Michigan, de noche, él practica el transformismo.

La Fontaine-Stokes: El drag es una práctica artística que es una parte central de la cultura gay en Estados Unidos, en Latinoamérica y a nivel mundial, y consiste de una persona que está usando la ropa típicamente asignada al sexo opuesto y frecuentemente se hace como un tipo de representación artística.

Castro: Larry nos dice que el drag no es nada nuevo, que es una expresión creativa que ha existido desde el principio de los tiempos.

La Fontaine-Stokes: El drag ha existido desde que los seres humanos existen, desde que hay normas, ideas sobre el género, las personas han estado transgrediendo y cruzando. El drag es milenario. No hay nada nuevo. La condición humana desde que hay sexo y género, y desde que usamos ropa, o desde que usamos cualquier tipo de símbolo, ya sea maquillaje, pintura, ropa, tela, las personas han estado transformando y usando y manifestándose de distintas maneras.

Castro: En español el drag es conocido también como transformismo.

La Fontaine-Stokes: La palabra drag queen aquí es un término en inglés y ahora, pues sí, circula en el mundo de habla hispana. Pero antes de que nosotros y nosotras empezáramos a usar el término drag queen, pues teníamos nuestras propias palabras y nuestras propias palabras en español son transformistas. Transformista viene de transformar, travesti, de travestir, de vestirse con la ropa del sexo opuesto o del género opuesto, o del género que uno no fue asignado al nacer. Entonces yo prefiero o uso palabras como travesti y transformista, porque son palabras que nos corresponden. Son palabras en español. Son algunas de las palabras que se usan en Latinoamérica, en España, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Entonces travesti y transformista son palabras interesantes y complicadas porque en algunos contextos pues sí tienen que ver, en algunos países, se asocian a la experiencia trans, entonces varía por país. Es una buena pregunta.. cuando uno oye a alguien usando la palabra tratar de entender. Pero si yo he estado usando las palabras travesti y transformista como sinónimo de drag queen. Pero es importante reconocer que en algunos contextos esas palabras, especialmente la palabra travesti, se usa como sinónimo de mujer trans.

Jokisch Polo: Larry vio su primer show de transformismo en los 80 cuando era aún estudiante en Harvard.

La Fontaine-Stokes: En el 88 yo me mudé a São Paulo, Brasil, y definitivamente en São Paulo en el 88 y 89 vi muchos show de drag porque São Paulo, la cultura brasileña, es una cultura que celebra y las drag queens en Brasil son extraordinarias. Y yo siempre asocio unas emociones de profunda felicidad, de gozo casi. Es una cosa casi indescriptible la felicidad y la emoción que uno siente de ver a una artista tan extraordinaria practicando un arte que es tan poco valorado y en un espacio marginal con personas que socialmente muchas veces somos vilipendiadas o no somos reconocidas.

Castro: Larry dice que cuando empezó a ir a los shows de drag él no pensaba en participar, pero que sin embargo se fue dando cuenta de las posibilidades de expresión que existen en este tipo de arte. Así fue como nació Lola von Miramar.

La Fontaine-Stokes: Yo me veía como una persona en el público que disfrutaba enormemente de estos espectáculos, pero en realidad yo no tenía un gran interés en yo mismo vestirme. Pero la invitación de Fausto Fernós, un artista puertorriqueño de Chicago, me llevó a crear un personaje que se llama Lola von Miramar. Con Fausto y su esposo Marc Fillion hemos grabado una serie de videos haciendo comida puertorriqueña, tostones, arroz con pollo, una bebida de coco y ron que se llama Coquito. Entonces eso fue un proceso bien interesante porque yo soy profesor universitario. Mi trabajo es enseñar en la Universidad de Michigan. Yo tengo estudiantes y soy investigador, pero la invitación del activista Fausto Fernós me llevó a practicar el arte que yo estaba analizando y documentando en mis artículos y en mi libro y el libro salió en el 2021. El libro se llama “Translocas” y en ese libro yo analizo la vida, la experiencia y el arte de más de diez o doce artistas puertorriqueños y puertorriqueñas que practican el drag o que son trans, que son personas trans, que en algunos casos empezaron como drag queens o como travestis o transformistas y en algún momento transicionaron y se asumieron como personas transgénero.

Jokisch Polo: Larry dice que cuando se convierte en Lola von Miramar se siente mucho más libre.

La Fontaine-Stokes: Bueno, es una de las cosas más divertidas que hay. Es una cosa sumamente graciosa. Es una cosa transgresora o transgresiva. Es una cosa que crea comunidad y especialmente para personas que son marginalizadas o criticadas, para hombres que son criticados por no ser bastante masculinos y que son femeninos. Y eso se ve como una debilidad o un problema para las mujeres que son masculinas y le echan eso en cara y las critican. El drag es un espacio de creatividad, de experimentación, de diversión. Para algunas personas puede ser una cosa profundamente seria. Puede ser una exploración de su identidad más profunda. Para otras personas, realmente es sobre hacer algo entretenido, diferente, gracioso, que nos gusta hacer.

Castro: El transformismo lo practican todo tipo de personas y no es una expresión creativa exclusiva de hombres gay, o personas trans femeninas.

Jokisch Polo: Desafortunadamente no siempre ha sido fácil ser Lola. A la hora de presentarse como transformistas la posibilidad de sufrir algún tipo de violencia incrementa debido a que aún existen aspectos de nuestra sociedad que no toleran esta forma de arte y la consideran algo malo o incorrecto.

La Fontaine-Stokes: Vestirse de mujer como hombre puede ser algo profundamente peligroso, nos exponemos a la violencia. Siempre hay un riesgo de ser atacada. Entonces he pasado malos ratos porque no todo el mundo está abierto, no todo el mundo tolera o acepta que un hombre gay, por ejemplo, en mi caso, se vista de mujer. Entonces he pasado miedo, puede ser muy desagradable, de hecho uno se da cuenta de la valentía, la valentía que toma vestirse y salir a la calle cuando uno está poniendo su vida en la línea. Eso a nivel de la seguridad. También he tenido malos ratos profesionales porque hay colegas. Por ejemplo, yo soy profesor, he tenido otros profesores de otras universidades que me han tratado de una manera distinta, por ejemplo, asumiendo que yo soy una persona trans y entonces yo no soy una persona trans. Es muy confuso. Fue muy confuso para mí que porque yo estuviera participando en un evento artístico, la persona asumiera ciertas cosas sobre mi identidad de género.

Castro: En la última década la representación de los transformistas en los medios ha incrementado significativamente. Y esto, dice Larry, ha ayudado a mejorar la aceptación de los drag queens y kings.

La Fontaine-Stokes: Creo que han pasado varias cosas. La primera es simplemente la integración más visible de la comunidad LGBT. Hay más espacio y más reconocimiento. Aunque a la misma vez también hay una resistencia muy feroz y muy violenta. Pero lo otro que ha ocurrido es el enorme crecimiento de la visibilidad trans. Entonces, es importante aclarar que drag y trans no es lo mismo, pero también es importante reconocer que hay puntos de contacto. Por ejemplo, hay concursantes trans que aparecen en el programa RuPaul's Drag o en Drag Race España, o que han aparecido en programas semejantes en México, en Chile, en Latinoamérica. Entonces a mí me emociona mucho. Me parece muy positivo que haya más reconocimiento, más espacio en los medios de comunicación, ya sea por televisión o por internet.

Jokisch Polo: Y aunque el transformismo ahora es más popular que nunca… no es algo que es siempre aceptado en las comunidades Latinas.

La Fontaine-Stokes: La percepción del transformismo en la comunidad Latina varía muchísimo, porque históricamente la comunidad Latina ha sido un espacio muy abierto, pero también un espacio de mucha exclusión. Entonces depende mucho del nivel de religiosidad, depende del nivel de machismo. Algunos espacios son mucho más abiertos que otros. Es peligroso generalizar porque la verdad es que la comunidad latina es muy diversa. La comunidad latina, en algunos contextos integra, reconoce e incluye a las personas trans o al arte del transformismo y en otros casos excluye y puede ser sumamente violenta.

Castro: Larry dice que una de las formas más concretas de ayudar para que este tipo de arte continúe es asistiendo a los shows en nuestras comunidades.

La Fontaine-Stokes: Lo más importante es apoyar a las artistas y se puede apoyar a las artistas de muchas maneras, ya sea asistiendo a sus espectáculos, no burlándose de las personas, reconociendo que es un trabajo digno, que algunas personas viven o trabajan, que ese es su trabajo, es su fuente de ingreso, son drag queens o transformistas, profesionales.

Jokisch Polo: Una de las grandes cosas del transformismo es la posibilidad de realmente ser quien o lo que quieras y cuando quieras, abriéndonos una pequeña ventana a una sociedad más libre, sin tener que acatarse a los estándares o límites ya impuestos.

