La FDA aprobó las vacunas de Moderna y Pfizer para menores de cinco años

Michelle Jokisch Polo: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo.

Pablo Castro: Y yo, Pablo Castro, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Jokisch Polo: Es Viernes 1 de julio del 2022.

Castro: Desde que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aprobaron oficialmente las vacunas de Moderna y Pfizer para niños a partir de los seis meses de edad, los padres ahora tienen la oportunidad de vacunar a sus hijos más pequeños.

Jokisch Polo: Pero a partir de esta aprobación han surgido dudas entre los padres y madres que no saben si es necesario vacunar a sus hijos; ya que la mayoría de las restricciones por COVID han sido eliminadas.

Castro: La Doctora Juana Capizzano creció en Lima, Perú, y se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma de Lima en el 2005. Hoy en día vive con su familia en Ann Arbor, Michigan, y se dedica a tratar pacientes en una clínica de la Universidad de Michigan.

Doctora Juana Capizzano: Voy a decirte que estoy muy feliz. Que por fin tenemos la vacuna para los niños menores de cinco años. Creo que esto es algo que tenemos que celebrarlo. Eh? Y bueno, voy a recomendar a todos los papás que traten de ponerle la vacuna a sus niños.

Jokisch Polo: Como doctora, tratando pacientes de todas las edades, los últimos dos años han sido muy difícil.

Doctora Capizzano: Ha sido muy, muy triste, muy doloroso ver a mis pacientes que se han muerto o que han tenido muchas complicaciones con la enfermedad, con los niños ha sido muy diferente. La gran mayoría de niños han tenido síntomas muy leves, pero ha habido muchos casos de niños que han tenido que ir al hospital y es muy triste. Es muy triste ver a los niños que se enferman, que se ponen mal y que pueden tener complicaciones por la misma enfermedad.

Castro: Un promedio de 400 niños mayores de 6 meses de edad han muerto por el coronavirus. Según las estadísticas del departamento de salud y servicios humanos del estado, en Michigan han fallecido 17 niños menores de 14 años a causa del virus desde el principio de la pandemia.

Castro: Según oficiales de salud, el COVID se ha convertido en uno de los virus más mortales entre la población infantil.

Doctora Capizzano: Y ahora la vacuna, que ya sabemos que es muy efectiva y segura, puede prevenir esto, que es lo más importante, la muerte. Así que yo diría que. No quisiera volver a ver más niños sufriendo por esta enfermedad, porque es difícil como padre o como madre lo entiendo. Y si tenemos algo como prevenirlo, vayamos adelante y hacerlo de las vacunas.

Jokisch Polo: Tanto la vacuna de Moderna como la de Pfizer parecen crear anticuerpos en los niños pequeños tal y como sucede con los adultos jóvenes. Sólo hay sutiles diferencias y una puede ser más adecuada para algunos niños que otra.

Jokisch Polo: La vacuna contra el Covid-19 de Moderna está ahora autorizada para niños de 6 meses a 5 años. La de Pfizer es para niños de 6 meses a 4 años.

Doctora Capizzano: Tenemos dos vacunas que han sido probada, tenemos la vacuna moderna y tenemos la vacuna pfizer. La moderna son dos dosis que se van a aplicar con un eh, con una diferencia de cuatro, ocho semanas y la de pfizer son tres dosis. Y lo que dice la ciencia ahorita en los estudios es que, por ejemplo, la moderna ha sido 51% efectiva en los niños que son más pequeños, que son menores de dos años y ha sido 31% efectiva en los niños que son mayores de 2 a 6 años. Pero lo más importante, con la vacuna moderna y la vacuna pfizer es que las dos van a prevenir complicaciones, van a prevenir enfermedades, complique que, que pueden pasar y que pueden darse.

Doctora Capizzano: Debido a que hayan tenido la enfermedad del COVID, van a prevenir más hospitalizaciones y obviamente la muerte. La pfizer se ha comprobado que es 80% y que es segura y previene el Omicron que sabemos que el Omicron apareció en enero más o menos y fue terrible. Y estas dos vacunas lo que va a dar es que la cantidad de anticuerpos que se va a crear en el cuerpo del niño es muy alta y va a ser muy beneficioso, ya sea para prevenir que te de la enfermedad y también para prevenir complicaciones dependiente de la enfermedad.

Castro: Un niño que reciba la vacuna de Moderna no tendrá que ir al médico o a la farmacia con tanta frecuencia, y obtendrá la protección un poco más rápido que con la vacuna de Pfizer.

Castro: La serie con Moderna se completa luego de una segunda dosis de 25 microgramos administradas con un mes de diferencia y corresponde a tan solo una cuarta parte de la dosis que reciben los adultos. Los niños con sistemas inmunitarios comprometidos recibirán una tercera inyección.

Jokisch Polo: Con Pfizer, se necesitan tres inyecciones para completar la serie. Inicialmente, la empresa probó con dos dosis, pero los datos de los ensayos mostraron que después de la segunda dosis, la vacuna no generaba una respuesta inmunitaria suficiente.

Jokisch Polo: La vacuna de tres dosis autorizadael mes pasado es una décima parte del tamaño de la dosis de Pfizer para adultos.

Jokisch Polo: En el caso de Pfizer, las dos primeras dosis se administran con tres semanas de diferencia. La tercera dosis puede administrarse hasta ocho semanas después de la segunda. En total, el niño tardaría casi tres meses en recibir la serie completa.

Doctora Capizzano: Mira, lo principal que se ha encontrado son los síntomas que produce la vacuna o los efectos colaterales que podamos decir que da la vacuna. Es una fiebre muy pequeñita que es de muy, muy bajo grado. Le puede dar un poquito de cansancio o fatiga al bebé. Un poquito de dolor en la inyección. Pero el gran beneficio es que todos estos síntomas no duran más de 24 o 48 horas. En realidad son muy, muy, muy simples y muy mínimos los efectos colaterales de la vacuna. Algunos niños no tienen absolutamente nada. No sienten absolutamente nada. Solo el rinconcito de la. Cuando entra la vacuna.

Castro: Durante los ensayos, una cuarta parte de los niños desarrollaron una leve fiebre con la vacuna de Moderna, mientras que con Pfizer menos del 10%. Sin embargo, la mayoría de los niños desarrollaron fiebre leve y menos del 1% de todos los participantes en los ensayos tuvieron fiebre que alcanzó los 40 grados.

Castro: Juana dice que los síntomas que causa la vacuna son mucho más leves de lo que una infección de COVID podría causar en un niño.

Doctora Capizzano: Por lo general en los niños, este a veces no se manifiesta con fiebre. A veces se manifiesta más con fatiga. A veces tienen síntomas como un resfrío muy simple. Por ejemplo, un poquito de mosquito en la nariz y algunos tienen un poquito de, se ponen irritables y no duermen bien, tienen cambios en el apetito. Si tienen esos síntomas y yo les recomendaría que hagan el test. Es muy simple conseguir el test para hacérselo en casa si no pueden, si no tienen acceso para ir a la farmacia. Los tests que se pueden hacer en casa se consiguen en forma gratuita, online. Y bueno, sí, obviamente si el niño tiene fiebre alta y lo más importante sería llamar al médico del niño para comunicarle cuáles son los síntomas y ver si el niño tiene que recibir algún otro tipo de tratamiento.

Jokisch Polo: A pesar de que muchas de las restricciones de COVID han sido eliminadas, Juana recomienda vacunar a los niños ya que se desconoce si van a surgir más variantes al regresar a clases en otoño.

Doctora Capizzano: Mira, por ahora, yo diría. Hay que tomarlo. O sea, esto del coronavirus es algo que a todos nos tomó por sorpresa, pensamos que de repente no iba a durar mucho tiempo, pero sigue el coronavirus no se ha ido. Hay que aprender a convivir con el coronavirus y hay que aprender a usar las cosas que tenemos para prevenir que más gente se infecte o por lo menos prevenir que la enfermedad produzca más daño. Y una de las mejores formas es poniéndose las vacunas. Pero a pesar de que estén vacunados y si el niño está va a estar en contacto con gente que está inmunocomprometida o gente que sea vulnerable. Le recomendaría que de todas maneras continúen usando la máscara y es muy importante cuidarse, evitar estar en lugares muy, muy cerrados cuando ahora que venga el otoño y que venga el frío. Y como lo has mencionado, ahora estamos en una estación muy muy linda que es el verano prácticamente, entonces estamos afuera, los niños están en las piscinas y todo lo demás, así que yo aprovecharía en decirles a los papás que no esperen a vacunar a los niños y cuando empiece la escuela, al contrario, hay que vacunarlos ahora para que y cuando les toque ir a la escuela y estén con la segunda dosis y estén mucho más protegidos y no tengan miedo.

Castro: Juana recomienda que debería aplicarse la vacuna a todos los niños sin importar si han tenido COVID o no.

Doctora Capizzano: Mira, por lo general se dice que hasta que desaparezcan los síntomas. Por lo general puede ser una o dos semanas para que reciban la vacuna. Después de que hayan tenido una enfermedad, obviamente

Jokisch Polo: En las próximas semanas las vacunas para los niños menores de 6 años estarán disponibles en los centros de urgencias, en las consultas médicas y en los departamentos de salud.

Jokisch Polo: Sin embargo, las farmacias aún no están autorizadas para aplicar vacunas a los niños menores de 3 años. Así que si su hijo es de esta edad busque ir a otro lugar o consulte con su pediatra.

Doctora Capizzano: Una de las experiencias muy lindas que tuve cuando recién empezó la vacuna, eh, yo también trabajo en un centro geriátrico y yo sufría mucho ver a mis pacientes geriátricos que no podían ver a su familia. Y algunos se enfermaban mucho de por estar tristes, por estar deprimido, porque estaban solos, estaban separados. Y cuando vino la vacuna y nosotros empezamos a distribuirla, ellos y el primer efecto colateral que noté fueron sonrisas. Ninguno de esos pacientes se quejó de dolor. Se quejó de fiebre, de nada. Todos empezaron a sonreír. Y cuando a mí me preguntan muchas veces cuál es tu experiencia con las vacunas? Yo lo que digo es las sonrisas de ver a mis pacientes que por lo menos ya podían empezará a reunirse entre ellos y nada más.

