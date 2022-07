La OMS ha declarado estado de emergencia debido a la viruela del mono

Esta semana La Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote de la viruela del mono como una emergencia de salud pública y de importancia internacional . Es el nivel de alerta mundial más elevado, una clasificación que actualmente solo ha sido dada para el coronavirus y el polio.

Es la séptima vez que la OMS hace una declaración de estas características en los últimos 13 años. La declaración formal de la OMS se define como “un evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública del mundo a través de la propagación de una enfermedad que potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada”.

Se toma esta decisión cuando surge una situación que es grave, repentina, inusual o inesperada, y que conlleva implicaciones para la salud pública más allá de la frontera del país afectado y que puede requerir una acción internacional inmediata. Este sería el caso de la viruela del mono.

Hoy les explicamos qué es la viruela del mono y cómo está afectando a las comunidades alrededor del país.

Transcripción del Episodio

Reportero 1: Un extraño virus ha disparado las alarmas. La viruela del mono, una enfermedad poco frecuente que ha afectado por siglos habitantes de África. Ha comenzado a reportarse en varios países del mundo, incluidos Estados Unidos, Canadá y varias naciones de Europa.

Reportero 2: Generalmente comienza con fiebre, dolor de cuerpo e inflamación de los ganglios linfáticos. Luego viene el sarpullido y las ampollas. Identificar los síntomas de la viruela del mono o Monkey Pox es clave para poder contener el creciente brote que ya oficialmente es una emergencia internacional de salud pública.

Reportero 3: Por ignorancia. Las alertas están disparadas por el primer caso de la llamada viruela del mono en Estados Unidos. Les cuento detalles. Se trata de un hombre de Massachusetts que recientemente había viajado fuera del país. Pero Carolina familia. Debemos estar preocupados.Es un tema que ha provocado alarma. Especialmente porque se reportan varios casos también fuera de Estados Unidos.

Pablo Castro: Esta semana La Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote de la viruela del mono como una emergencia de salud pública y de importancia internacional . Es el nivel de alerta mundial más elevado, una clasificación que actualmente solo ha sido dada para el coronavirus y el polio. Hoy les explicamos qué es la viruela del mono y cómo está afectando a las comunidades alrededor del país.

Michelle Jokisch Polo: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo.

Castro: Y yo, Pablo Castro, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Jokisch Polo: Es Viernes 29 de julio del 2022.

Castro: Es la séptima vez que la OMS hace una declaración de estas características en los últimos 13 años. La declaración formal de la OMS se define como “un evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública del mundo a través de la propagación de una enfermedad que potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada”.

Jokisch Polo: Se toma esta decisión cuando surge una situación que es grave, repentina, inusual o inesperada, y que conlleva implicaciones para la salud pública más allá de la frontera del país afectado y que puede requerir una acción internacional inmediata. Este sería el caso de la viruela del mono.

Jorge Moreno: Si, la viruela del mono es un virus que se ha reconocido desde los cincuentas de 1950. En las últimas semanas se han visto muchos casos, en muchos países a través del mundo. En los Estados Unidos hemos visto más de 2.000 casos hasta este momento.

Castro: Él es el Doctor Jorge Moreno: Es médico de profesión y además trabaja como profesor de medicina en la universidad de Yale.

Castro: Jorge nos cuenta que según las estadísticas del centro de control de enfermedades se han confirmado 27 casos de la viruela del mono en Michigan.

Jokisch Polo: El primer caso probable de viruela del mono en Michigan se identificó en junio en un residente del condado de Oakland, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan.

Jokisch Polo: De mayo a la fecha, se han confirmado 4,639 casos de viruela del mono en EE.UU. de los cuales ninguno con riesgo de muerte.

Jokisch Polo: La viruela del mono es una enfermedad viral que se propaga principalmente a través del contacto directo: como con una erupción infecciosa, costras, fluidos corporales o con el contacto prolongado cara a cara.

Moreno: Básicamente es bien importante. Este virus no se transmite tan fácil como el coronavirus. No hay indicación de que vaya a haber una pandemia de este virus, pero este es un contacto prolongado de las secreciones respiratorias, y también de los fluidos corporales del cuerpo, como la sangre. Y también si hay una persona infectada con la viruela del mono, se pueden tener lesiones en la piel que si se tocan te puedes contagiar de el virus y también sí se puede transmitir por contacto con sexo o contacto de la piel en piel por mucho tiempo, por besos, si hay una persona que está contagiada. Entonces esas son las maneras más comunes de la transmisión.

Castro: Tanto los viajes a un país en el que la enfermedad está presente, como el contacto con un animal infectado o la exposición a alguien que tiene el virus, son factores de mucho riesgo.

Castro: El brote mundial de viruela del mono parece afectar sobre todo a los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. Un estudio publicado por New England Journal of Medicine descubrió que el 98% de las personas diagnosticadas con el virus, entre abril y junio en más de una docena de países, se identifican como hombres gays o bisexuales. Esto ha sido confirmado por la OMS que afirma que el 99% de los casos en Estados Unidos están relacionados con el contacto sexual entre hombres.

Castro: Sin embargo esto no quiere decir que sea un virus que se transmite sexualmente entre las personas gays.

Moreno:Bueno, yo creo que una cosa que no quiero es que haya prejuicios para la comunidades este gay, queer, lesbiana, y trans y toda esa comunidad. Yo creo que en este caso el esta comunidad esta afectada desafortunadamente mas que la comunidad general, pero no creo. Esta virulea no es, pueda afectar a cualquier persona que este en contacto con esto, con este virus, con una persona infectada. So no es un virus que causa solamente enfermedades en esta comunidad, la puede causar en cualquier comunidad que esta expuesta a este virus. Y nada mas tener precaución. Si alguien tiene estos síntomas de los que hablamos y, tiene este irrupciones de estas lesiones en la piel, tiene que checar con su doctor y tener cuidado, especialmente si tienes un trabajo que a donde estas con mucha gente muy importante tratar de averiguar si tus lesiones o si tu condición es consistente con la virulea del mono.

Jokisch Polo: Si se enferma de viruela del mono, los primeros síntomas son: cansancio, malestar general y fiebre.

Jokisch Polo: Sentirá sus glándulas hinchadas porque su sistema inmunológico se está preparando para combatir la infección.

Jokisch Polo: Luego viene la “erupción cutánea'', que pasa por diferentes fases.

Comienza plana y roja, pero luego se llena de bultos y ampollas, antes de formar costras.

Moreno: Si, los síntomas que tienes que mantenerte con atención para ver si esto ocurre es usualmente que hay dos etapas: los primeros cinco días y la última semana. Pero durante los primeros cinco días puedes tener fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares. A veces los ganglios se infectan, se pueden inflamar, se pueden sentir mucho cansancio y esos síntomas pueden ocurrir antes de que la erupción salga en la piel. Puedes tener eso por alarmas. Si tienes fiebre, si tienes dolores musculares o si sientes que tus glándulas del cuello están inflamadas, puede ser este virus. Es algo que tienes que tener en mente. Ahora, después de cinco días salen estas erupciones y usualmente pueden ser como unas manchas en la piel y poco a poco pueden crecer y se elevan de la piel y son como pápulas o a veces tienen un poco de líquido. Cuando tienen líquido se llaman vesículos y cuando tienen un un líquido como pus son pustules que tiene pus dentro de ellos como un líquido amarillo o verde. Y en esa etapa todavía puede ser transmitido el virus. Cuando termina el virus se forma una costra en inglés se dice scab, pero es como una costra que se pone en esas lesiones y cuando cae esa costra, ya cuando hay piel nueva, es cuando ya no puedes contagiar a otra persona de este virus y puedes salir del aislamiento.

Castro: Sí se contagia con la viruela del mono es importante que hable con un médico o con el departamento de salud más cercano a su domicilio.

Castro: La medida más efectiva para los casos positivos, o cualquier sospecha de infección, es aislarse inmediatamente en casa hasta que las erupciones en la piel hayan desaparecido.

Moreno: Bueno, las buenas noticias es que este virus se limita solo. Este, te puede dar el virus y los casos son leves, no son muy severos. Y después de 14 días, en algunos casos, después de 21 días de estar en aislamiento y de estar en casa reposando y tratándose, comiendo bien y tratando de recuperarte del cansancio, el virus se resuelve solo y tu cuerpo maneja todo ese virus.

Moreno: Ahora, en algunos casos, si tienes problemas del sistema inmunológico que está deprimido por medicinas o por diferentes medicamentos o terapias que estas estén en él para controlar tus enfermedades, tu condiciones médicas. Lo que pasa es que a veces esa gente si necesita hospitalización y ahí hay algunas medicinas que es para la viruela humana, que es la viruela anterior. En inglés se llama small pox. Esa viruela tiene algunos medicamentos antivirales que se han usado y que también trabajan para la viruela del mono en los casos severos. Pero para gente que nació antes de los 1980, había una vacuna para el small pox para la viruela humana. Y ya después de que el virus de la viruela se fue, ya no, ya no dieron esa vacuna, pero esa gente mayor puede si tuvieron esa vacuna de la viruela humana, tiene un poco de protección contra la viruela del mono ahora mismo. No completamente, pero tienen algo de protección.

Jokisch Polo: La vacuna JYNNEOS ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. para prevenir la infección de la viruela del mono del mono y puede ser aplicada a personas de 18 años o más.

Jokisch Polo: Esta vacuna puede prevenir la enfermedad en una persona infectada si se aplica dentro de 4 días después del contagio. Si se administra de 5 a 14 días después de la exposición, puede reducir la gravedad de los síntomas. Para estar completamente vacunado contra la viruela del mono es importante recibir la segunda dosis dos semanas después de la primera.

Castro: El gobierno federal sigue comprando la vacuna, sin embargo la vacuna no estará ampliamente disponible a corto plazo. Michigan ha recibido un suministro limitado de vacunas pero todavía no está siendo administrada.

Moreno: Es una buena pregunta. Hay. Hay unas vacunas que también han estado desarrolladas por muchos años. Y ahora mismo la CDC recomienda que estas vacunas se den a personas que fueron, a las personas que están expuestas a otra persona infectada con el virus. Por ejemplo, una persona que está en el que estuvo en contacto con una persona cercana de que tiene el virus, es la viruela del mono. Se puede poner la vacuna de monkey pox y puede ver en su departamento de salud o en los hospitales a cerca de ustedes. Pueden checar si te pueden poner la vacuna. Usualmente la mejor protección es cuatro días después de la de estar expuesto a este virus. A esta persona que tuvo este virus. Puedes ponerte la vacuna entre después de los cuatro días hasta los 14 días después de estar expuesto. Pero puede ser menos efectiva para prevenir que te dé la enfermedad. Si te la pones después de antes de cuatro días, es mejor para prevenir que te de la enfermedad de la viruela, del mono. Y esta vacuna también se puede dar para personas que trabajan en el laboratorio. Con, esta haciendo ejemplos de este tipo de virus. En algunos casos algunos médicos pueden poner esta vacuna. Pero ahorita este la CDC no está a recomendando que se pongan todos los médicos esta vacuna todavía no, pero si hay algún brote en unas áreas, tal vez eso se puede recomendar por áreas.

Castro: Dado que el virus puede propagarse por contacto de piel a piel, Jorge aconseja a las personas que tengan precaución en situaciones en las que no se puede mantener un cierto sentido del espacio personal.

Jokisch Polo : ¿Qué Onda Michigan? Es una producción de WKAR. Asegurate de seguirnos en Facebook buscando Que Onda Michigan. Escuchanos en tus plataformas favoritas de podcasts.

Pablo Castro: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9:45am y los domingos a las 8am sintonizando la estación 102.3FM o la 870 AM. Soy Pablo Castro.

Jokisch Polo: Y yo Michelle Jokisch Polo. Hasta la próxima.