La inflacion sigue subiendo en todo el pais: ¿Cómo influye esto en tu economia personal?

La inflación en Estados Unidos ha alcanzado un nuevo máximo, con una tasa anual del 9,1%, que es el mayor aumento que se ha registrado en Estados Unidos desde noviembre de 1981.

Esto ha producido una escalada de los precios que ha complicado la economía de muchos hogares del país, sobre todo los más vulnerables.

Hoy les compartimos todo lo que tienes que saber sobre la inflacion, el estado economico de los E.E.U y lo que podemos esperar a un futuro

Transcripción del Episodio

Pablo Castro: La inflación en Estados Unidos ha alcanzado un nuevo máximo, con una tasa anual del 9,1%, que es el mayor aumento que se ha registrado en Estados Unidos desde noviembre de 1981.

Castro: Esto ha producido una escalada de los precios que ha complicado la economía de muchos hogares del país, sobre todo los más vulnerables.

Michelle Jokisch Polo: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo.

Castro: Y yo, Pablo Castro, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Jokisch Polo: Es Viernes 12 de agosto del 2022.

Doblas Madrid: Pues hemos tenido una reacción un poco lenta la inflación, en el sentido de que tanto las autoridades como el público no se lo esperaba. Y cuando empezó a verse inflación hace ya un año, la reacción al principio fue de bueno, esto ya se pasará, esto será cuestión de, será un momento, será un comentario momentáneo y se volverá a la situación normal. La economía por sí sola. Y no ha sido así.

Jokisch Polo: Él es Antonio Doblas, Madrid. Trabaja en Michigan University como profesor de economía y también es un macro economista interesado en la evolución de la economía a nivel nacional, regional y global alrededor de todo el país.

Jokisch Polo: La gente está notando y sintiendo la presión que genera la rápida subida de los precios. Esto ha provocado mucha confusión respecto a las causas de la creciente inflación, ya que para muchos la situación se está volviendo cada día más crítica.

Doblas Madrid: La inflación se dice incorrectamente que ocurre cuando hay más dinero intentando comprar menos bienes. Entonces han construido una serie de factores en los dos lados de esa ecuación. Por una parte tenemos menos bienes. Pues porque la pandemia por las cadenas de suministro por la guerra de Ucrania. Y por otra parte, tenemos hoy un aumento de la cantidad de dinero en los mercados, pues que ha venido a raíz de unas cantidades de estímulo fiscal y de estímulo monetario mucho mayores que las que se habían visto en otras recesiones. También porque la pandemia, pues, cerró por completo la economía, de manera que no se había visto antes y eso requirió para evitar una gran crisis financiera. Eso requirió inyectar mucho dinero muy rápidamente en la economía.

Castro: Al buscar información sobre la inflación de los libros de macroeconomía nos topamos con un término que suena aún más inquietante el de la hiperinflación. La hiperinflación son casos donde la inflación está totalmente controlada, significando que la gente en cuanto recibe el pago de su salario, vaya corriendo a las tiendas para gastarlo en bienes, ya que el dinero pierde su valor minuto a minuto. Sin embargo, y para la tranquilidad de todos, este no sería el caso.

Doblas Madrid: No estamos viendo eso, no estamos viendo nada como eso. Pero aún así, a pesar de que están subiendo los precios, no hay esa prisa por convertir el dinero en bienes en que se ven esos casos, sino que, al contrario, ha habido más cautela y un poco más la reacción de que bueno, ahora como han subido los precios, tenemos menos poder adquisitivo y tenemos que pensar un poquito más en qué vamos a comprar el realmente necesito esto o no lo necesito. Entonces los consumidores se han vuelto un poco más cautelosos, se han vuelto un poco más ahorradores y también están buscando sustituir, no buscando un poco. Donde hay ofertas, donde se pueda encontrar bienes un poquito más asequibles.

Doblas Madrid: Todo lo que son los precios de combustible y de comida. Estos han sido, han subido enormemente. Entonces por eso los consumidores están intentando adaptarse a los más altos precios de la gasolina? Pues a lo mejor cambiando planes de viaje. Pero en general, todavía el gasto ha llegado a niveles muy altos. Y el gasto, a pesar de que se ha acelerado recientemente, todavía está en niveles elevados. No comparado con antes de la pandemia, por ejemplo. Y sí que estamos viendo también la aceleración en los precios de de las casas de los inmuebles, también como en la bolsa, o sea, financieramente, se vio un gran subidón de los precios de las bolsas y de los inmuebles que luego se ha. Se ha moderado sobre todo lo en el mercado inmobiliario. Recientemente hemos empezado a ver, a ver bajas.

Jokisch Polo: Aunque la inflación se ha convertido en la más alta de la historia, el gasto de los consumidores no es lo único que se ve afectado por esta subida de precios.

Jokisch Polo: De hecho, el aumento de la inflación ha demostrado tener algunos efectos negativos en el mercado de valores.

Doblas Madrid: Ha estado siguiendo de manera muy directa durante los últimos 13 o 14 años las políticas de la Reserva Federal, sobre todo todo lo que se ha llamado quantitative easing. Que es una política muy expansiva, donde la Reserva Federal aumenta la cantidad de dinero y compra y compra bonos. Estas políticas empezaron en al final de la Gran Recesión. No empezaron a raíz de la crisis del 2008. Y estas políticas que en su momento pues eran muy revolucionarias. No se había hecho algo así anteriormente. Crear tanto dinero, tantas reservas en el sistema bancario y durante muchos años esta política no causó inflación. Lo que sí que se notó es en las bolsas, en los mercados financieros.

Doblas Madrid: Es decir, la Reserva Federal creaba más dinero y la bolsa subía. Pero mientras no hubiera inflación, mientras los precios de los bienes que la que los consumidores compran en la calle no subieran, pues la Reserva Federal no tenía ningún motivo por el cual cambiar de política. Todo esto ha cambiado ahora que ha llegado la inflación y que más o menos ha pillado a todo el mundo por sorpresa en el 2021. En el sentido de que cuando empezaron estas políticas de creación de dinero en estas cantidades, en el 2008, 2009, 2010. Hubo críticos, hubo voces que dijeron cuidado, que esto va a causar inflación, pero no causaba inflación y no causaba, y no causaba y no causaba. Y luego en el 2021 es verdad que llega la inflación, pero bueno, no sólo estaba pasando eso, sino que hemos tenido la pandemia, hemos tenido la guerra de Ucrania, hemos tenido cambios en política fiscal y bueno, ahora con la inflación, pues la Reserva Federal tiene que cambiar el rumbo de la política monetaria. Antes estaba creando más dinero y ahora tiene que crear menos o incluso tiene que recortar. Tiene que volver a absorber al cantidades que se habían creado en los últimos años.

Jokisch Polo: Debido a las altas tasas de inflación, el mercado de valores se vuelve más volátil, lo que hace que el mercado esté expuesto a cambios rápidos e imprevisibles.

Doblas Madrid: A la bolsa no le gusta esto. A los mercados financieros no les gusta esto. Los aumentos de los tipos de interés, el cambio de rumbo en política monetaria ha tenido un efecto muy importante sobre la bolsa y se ve en la atención tremenda que se prestan los mercados financieros a cualquier declaración que haga Jay Powell o cualquier otro oficial de la Reserva Federal. Cualquier cambio en el tono. Cualquier matiz en los mensajes. Pueden desencadenar un movimiento brusco en la en la bolsa.

Jokisch Polo: Además de las continuas conversaciones sobre el aumento de la inflación, han aumentado los debates y las preguntas sobre las recesiones, y más concretamente sobre cómo saber si Estados Unidos está entrando en una.

Jokisch Polo: Y si la nación entra en recesión, muchos empiezan a preguntarse cómo afectará esto a la economía y a la gente de todo el país.

Doblas Madrid: La idea general es que una recesión es lo que ocurre cuando la economía baja, cuando la economía va a menos. Muchas veces se decía bueno, una recesión es lo que pasa cuando tienes dos trimestres en los que se contrae el GDP, el producto interior bruto. Pero fíjate que en durante la pandemia hubo una contracción del PIB enorme en cuando llegaron los confinamiento, no de marzo y de abril en esa temporada del 2020. Entonces hubo un trimestre donde el PIB cayó enormemente y luego al siguiente semestre se recuperó. Dijeron que hubo una recesión, pero una recesión muy cortita, como de dos meses, que no, no, no habría sido una recesión diciendo la regla que se seguía aproximadamente de dos trimestres, seis meses de contracción de la economía. O sea que tuvimos en el 2020 una pequeña recesión, muy breve, profunda, pero breve, y ahora tenemos dos trimestres de contracción del PIB. Según la regla general, que no es oficial, es una regla extra extraoficial de dos semestres. Se diría que hay una recesión, pero bueno, el comité todavía no se ha pronunciado.

Castro: Aunque muchos siguen preocupados por los efectos que podría causar la recesión, el problema más grave que podría producirse para la sociedad es que el mercado laboral comience a deteriorarse y la gente se quede sin trabajo. Sin embargo, Estados Unidos tiene una tasa de desempleo inferior al 5%. De hecho, muchas empresas siguen intentando encontrar trabajadores tras los efectos de la pandemia mundial.

Castro: Ahora, la pregunta más importante es si veremos a corto plazo un descenso de los precios. Esto es lo que nos responde Antonio.

Doblas Madrid: Entonces se podría decir entonces que la inflación que tenemos ahora viene de las políticas del año pasado y la inflación del año que viene de las políticas de este año. Si eso es así, las políticas contra accionar y las políticas de lucha contra la inflación de la Reserva Federal y otros bancos, bancos centrales deberán surtir efecto y desacelerar la inflación. Es verdad que hay factores que no conocemos. Por ejemplo, qué va a pasar con la guerra de Ucrania y con el mercado energético? Pero las partes que se controlan por política económica y sobre todo, por política monetaria en, las medidas que se están tomando ahora deberán. Surtir su efecto. Deberán ayudar a combatir, a enfriar un poco la economía y a reducir la inflación en un periodo de nueve, 12 o 18 meses.

Jokisch Polo : Este episodio lo produjo Yesenia Zamora-Cardoso. Pablo Castro y Karel Vega. Somos ¿Qué Onda Michigan? Podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Store, y Stitcher. ¿Qué Onda Michigan? Es una producción de WKAR. Asegurate de seguirnos en Facebook buscando Que Onda Michigan.

Pablo Castro: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9:45am y los domingos a las 8am sintonizando la estación 102.3FM o la 870 AM. Soy Pablo Castro.

Jokisch Polo: Y yo Michelle Jokisch Polo. Hasta la próxima.