El acceso legal a un aborto: qué haría la Propuesta 3 en Michigan

Después de una contenciosa pelea en las cortes — los votantes tendrán la oportunidad de ir a las urnas en Noviembre y decidir si quieren mantener el acceso legal a un aborto en el estado de Michigan.

Después de que Roe vs. Wade fuera anulado en Junio de este año, algunos estados siguen luchando para que el aborto sea legal. Michigan es uno de ellos y en Noviembre sus votantes tendrán la opción de escoger si aprobarán o no la propuesta número 3 en el boletín.

Esta propuesta garantizaría el acceso legal al aborto para los residentes de Michigan.

Te explicamos en este episodio que es lo que los partidarios de la propuesta y los que se oponen a la propuesta argumentan sobre la misma.

Transcripción

Pablo Castro: Después de una contenciosa pelea en las cortes — los votantes tendrán la oportunidad de ir a las urnas en Noviembre y decidir si quieren mantener el acceso legal a un aborto en el estado de Michigan.

Michelle Jokisch Polo: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo.

Castro: Y yo, Pablo Castro, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Jokisch Polo: Es Viernes 23 de septiembre del 2022.

Jokisch Polo: Después de que Roe vs. Wade fuera anulado en Junio de este año, algunos estados siguen luchando para que el aborto sea legal. Michigan es uno de ellos y en Noviembre sus votantes tendrán la opción de escoger si aprobarán o no la propuesta número 3 en el boletín.

Esta propuesta garantizaría el acceso legal al aborto para los residentes de Michigan.

Castro: Pero el camino para que la Propuesta número 3 llegue a las boletas electorales no ha sido nada fácil. Horas después de que la corte suprema unilateralmente anulara Roe vs. Wade, activistas y organizadores a favor del acceso al aborto en Michigan se unieron para conseguir las suficientes firmas a favor para que la propuesta número 3 sea considerada y puesta en las papeletas electorales por el consejo de administración electoral del estado.

Jokisch Polo: Desde entonces, han sido recaudadas más de setecientas mil firmas a favor de que la constitución de Michigan garantice el acceso legal al aborto.

Sin embargo, dos de los cuatro miembros del consejo de administración electoral del estado no quisieron aprobar la petición porque habían encontrado falta de espacios entre algunas oraciones.

Castro: Esto obligó a que la propuesta vaya al tribunal de la corte suprema del estado de Michigan. Donde al ser presentada, el juez declaró que los miembros republicanos del comité del consejo de administración electoral no tenían el poder de rechazar la propuesta por la falta de espacios. Y ahora tendrían la obligación de asegurarse que la propuesta sea incluida en las boletas electorales de noviembre.

Gabriela Sullen: Cuando eso pasó, todavía teníamos como 60 días. Uno está pensando, y cómo vamos a llevar esto a la Corte Suprema y en cuando ellos van a decidir? Entonces en esos momentos sí, pero yo tenía la confidencia, porque mira ya como estábamos hablando, solamente necesitábamos 425.000 firmas y casi coleccionamos como 800.000. Entonces yo creo que es muy importante que la gente sepa que esta propuesta va a ir, la propuesta tres es la propuesta de la gente, porque la comunidad se reunió para hacer que esto fuera posible.

Jokisch Polo: Ella es Gabriela Sullen y trabaja para Planned Parenthood Advocates of Michigan. Gabriela formó parte del equipo encargado de recaudar las firmas a favor de la propuesta tres.

Ella nos cuenta que nunca en la historia una petición electoral había recaudado tantas firmas a favor como la propuesta número 3.

Sullen: Nunca había una propuesta en la que toda la gente de cada ciudad en el estado de Michigan votara para esta. Para, para poner el propuesto en el boleto. Entonces, eso es decir que todos en todas partes, la gente quería votar por esto. Entonces fue como yo dije, estamos muy agradecidos a la Corte Suprema por hacer que esta propuesta tres está en el boleto, porque es muy importante dejar la decisión a la gente.

Castro: Los patrocinadores y partidarios como Gabriela dicen que la propuesta devolvería los derechos que los habitantes de Michigan perdieron cuando el Tribunal Supremo de EE.UU. anuló el caso Roe vs Wade. De esta manera ya no entraría en vigor la prohibición estatal de 1931.

Jokisch Polo: Michigan cuenta con una ley de 1931 que nunca se derogó y que castigaría a cualquier persona que realize un aborto con hasta cuatro años de prisión y una multa de 5.000 dólares. La ley debía entrar en vigor, pero un juez del condado de Oakland emitió una orden judicial preliminar contra la aplicación.

La prohibición en sí también está bloqueada para que entre en vigor por el Tribunal de Reclamaciones. Por ahora el aborto se mantiene legal en Michigan.

Sullen: La propuesta tres es para los derechos a reproductivos y lo más importante es que la gente sabe que esto era para devolver nuestros derechos, entonces no es nada nuevo. El proposal tres solamente hace que los leyes que están en puesto ahorita, que tenemos para tener la decisión y el derecho al aborto y derechos reproductivos quedan porque en Michigan y esto es muy importante que la gente sabe. Nosotros tuvimos un como a ban del 1931 y cuando. Y cuando la decisión de dos y el Supremo, cuando todo eso pasó. Entonces eso reactivó que la Ley del 1931 hiciera que no obtuvimos esos derechos al aborto, incluyendo a doctores también que hacen esos procedimientos.

Jokisch Polo: Quienes se oponen a la propuesta argumentan que esta también invalidaría otras regulaciones existentes sobre el aborto como la ley de consentimiento que obliga a los menores de edad a obtener un permiso antes de realizarse un aborto.

María García trabaja para Right to Life de Michigan. Una organización que promueve la eliminación del acceso legal a un aborto.

Maria Garcia: Si es ya cualquier persona menor de edad puede tener un aborto. Que lo lleve cualquier persona, incluso la misma persona que abusó de ella y la embarazó. Puede ser la persona que la lleve a abortar sin que los papás tengan ningún conocimiento de esto.

Garcia: Entonces, pues, es importante que los papás estén al tanto de esta enmienda, porque ahí sí se les quitaría todo el derecho a tomar decisiones sobre la salud de sus hijos.

Castro: Gabriela dice que tratar la enmienda constitucional como una propuesta de "todo vale" y que permite a cualquier niño acceder al aborto sin el consentimiento de sus padres es "una exageración".

Sullen: La propuesta sigue con lo que ya tenemos, con la ley que ya sigue en Michigan. Eso es decir que las leyes que ya están aquí en Michigan no van a cambiar todo el acceso que nosotras tenemos ahorita. Eso nada va a cambiar. La propuesta tres solamente hace que nosotros podamos proteger los derechos que siguen, que ya tuvimos desde hace 50 años.

Jokisch Polo: Pero María no lo ve de esa manera. Según ella, la propuesta tendría el poder de cambiar completamente la constitución de Michigan.

Garcia: Esto no es una ley, es una enmienda. Y al cambiarse una enmienda en la Constitución, eso significa que se va a quedar ahí y se puede quedar ahí por muchos años. Y también esta enmienda, pues afectaría a varias leyes relacionadas con lo que es el embarazo, el aborto y también a los niños menores de edad.

Jokisch Polo: Esta ley seguiría permitiendo a los funcionarios electos prohibir o regular de otro modo el aborto después de que el feto alcance la "viabilidad", lo que generalmente se considera alrededor de las 23 o 24 semanas de embarazo.

Garcia: Y entonces y ahorita hay una ley de que hasta cierto tiempo puede haber abortos, pero también si esta enmienda pasa, los abortos pueden llegar hasta momentos antes del nacimiento. Momentos antes del nacimiento la mamá puede decidir. No quiero tenerlo y puede abortar al bebé.

Castro: Los abortos después de las 23 semanas no occurren muy frecuentemente. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, casi el 93% de los abortos realizado en todo el país en el 2019 se realizaron con no más de 13 semanas de gestación. Un poco más del 6% se realizó entre las 14 y 20 semanas de gestación y menos del 1% se realizó más allá de las 21 semanas.

Jokisch Polo: Si esta propuesta pasa, el estado de Michigan no podría prohibir ningún aborto que un profesional médico considere necesario para "proteger la vida o la salud física o mental" de la persona embarazada.

María dice que esto podría darle el permiso legal a cualquier profesional de salud para poder realizar un aborto.

Garcia: Si esta enmienda entra, ya no va a ser un doctor el que practique un aborto, o sea, tiene que ser una persona considerada como de la salud, algo así. Y no, no es precisamente un doctor, porque, por ejemplo, un quiropráctico es considerado un personal de la salud, un doctor de los pies es considerado, un doctor de la salud. Un veterinario es considerado un doctor de la salud.

Castro: Gabriela dice que si la propuesta 3 no pasa y la ley de 1931 entra en vigor, esta no criminalizaría a las personas sino que solo a los profesionales de salud que realizen un aborto.

Sullen: Y en decir eso no sólo es quitar los recursos y quitar los derechos y quitar el acceso de tratamiento muy importante. Pero eso también, como yo dije más temprano, quita el derecho, no solamente a la gente, pero a los doctores.

Castro: Gabriela ve la propuesta tres como una oportunidad para garantizar los derechos reproductivos de las personas viviendo en Michigan.

Sullen: Estas hablando de salud, últimamente estás hablando de salud y el derecho de decidir. Y si no tenemos ese, como esa libertad. A nuestros cuerpos, a nuestros derechos. Entonces qué más tenemos?

Jokisch Polo: Pero para María el acceso legal al aborto es una de las maneras que los sitemas tratan de controlar la poblacion Latina.

Garcia: Porque cuando yo como hispana tenía 20 años de llegar a buscar ayuda médica para mi embarazo, lo primero que ellos me ofrecieron fue, “quieres abortar?’. Yo no, o sea no, la verdad no sabría decir si fue porque. Obviamente me vieron hispana o porque me vieron muy joven, pero sea cual sea la razón, ellos no tenían porque ofrecerme el aborto como mi primera opción cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo.

Garcia: La verdad yo creo que es como un control de la población de hacia los hispanos y los afroamericanos. Es una manera de controlar que no nos sigamos reproduciendo.

Castro: Según las estadísticas del Centro de Control de Enfermedades, el 33% porciento de abortos se realizaron en la comunidad blanca, el 38% porciento en la comunidad afro americana y el 21% en la comunidad Latina.

Castro: María dice que lo más importante es que los votantes hispano hablantes se informen sobre lo que realmente es la propuesta número tres.

Garcia: Que conozcan más de esta enmienda, que no dejen pasar esta oportunidad para ejercer su voto y ir a las urnas en este noviembre ocho.

Jokisch Polo: Y Gabriela está de acuerdo con Maria sobre la importancia que los votantes hispanos tienen en las elecciones.

Sullen: Espero ver muchos latinos. Ah, yo quiero ver que ellos usan su voz. Es muy importante usar su voz y saber que aquí en Planned Parenthood, nosotros estamos en la batalla también.

Castro: El día de las elecciones es el 8 de noviembre. Todavía puede pedir su boleta de votación visitando la Secretaría del Estado en su ciudad o municipio o dirigiéndose al sitio web: michigan punto gov barra vote.

Jokisch Polo: Este episodio lo produje yo, Michelle Jokisch Polo. Sofia Mireles es la asistente de producción. Lo editaron Pablo Castro y Karel Vega. Somos ¿Qué Onda Michigan? Podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Store, Stitcher.

Jokisch Polo : ¿Qué Onda Michigan? Es una producción de WKAR. Asegurate de seguirnos en Facebook buscando Que Onda Michigan. Escuchanos en tus plataformas favoritas de podcasts.

Pablo Castro: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9:45am y los domingos a las 8am sintonizando la estación 102.3FM o la 870 AM. Soy Pablo Castro.

Jokisch Polo: Y yo Michelle Jokisch Polo. Hasta la próxima.