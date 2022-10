Una nueva ley que busca proteger a los trabajadores agrícolas en Michigan [repeticion]

Los trabajadores agrícolas migrantes, muchos de ellos indocumentados, son más del 73 por ciento de los trabajadores agrícolas de la nación y cumplen un rol fundamental en la alimentación de todo el país.

Como una manera de reconocer a los trabajadores agrícolas migrantes y de temporada por el valor que tiene su trabajo, a gobernadora Gretchen Whitmer ha proclamado que este mes de julio del 2022 sea el Mes de Apreciación de los Trabajadores Agrícolas Migrantes y de Temporada en Michigan.

Hoy les contamos como una propuesta de ley federal busca proteger a estos trabajadores a través de un estatus legal.

Michelle Jokisch Polo: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo.

Castro: Y yo, Pablo Castro, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Jokisch Polo: Es viernes 7 de octubre del 2022.

Jokisch Polo: Miles de trabajadores agricolas migrantes trabajan cadia en Michigan para asegurar que el resto de nosotros tengamos comida que comer en nuestras mesas. Maggie Lopes es una dellas. Ella vive in Michigan y se dedica a recoger fresas en Dewitt.

Maggie Lopez: Muchas preocupaciones ahorita porque siento que vivo en un estado cerca de una frontera y siento que las personas que viven como en las fronteras de California, Arizona, pues sí tienen más temor de que esté ahí, el, la migración.

Castro: El estado de Michigan es considerado un estado fronterizo ya que se encuentra a 100 millas de la frontera internacional. Lo que le da la facultad a inmigracion para realizar búsquedas sin una orden judicial en cualquier parte del estado.

Castro: Para personas indocumentadas como Maggie esto representa una constante amenaza y temor a la hora de realizar su trabajo.

Jokisch Polo: Diana Tellefson Torres es la Directora Ejecutiva de la UFW, una fundación que durante 15 años ha movilizado a los trabajadores agrícolas y sus organizaciones para luchar por políticas más equitativas como la reforma migratoria, protecciones contra pesticidas, estándares para proteger a trabajadores contra las altas temperaturas, y otras protecciones para trabajadores.

Jokisch Polo: Este mes, Diana estuvo visitando a los trabajadores agrícolas en Michigan, quienes son uno de los grupos más vulnerables del país.

Diana Tellefson Torres: Y para mí es muy importante dar a mi comunidad que las personas más vulnerables de este país son, en mi opinión, las más importantes, porque son las que nos dan de comer y sin ellos, nos morimos de hambre realmente. Así es que hay mucha injusticia que ha existido, no nomás por décadas, pero por siglos en este país de cómo se han tratado las personas que trabajan en los campos y en la agricultura, y ese cambio lo quiero ver y quiero seguir trabajando para asegurar que las voces de los trabajadores se oigan y que oigan los cambios, que se hagan los cambios que se necesitan.

Castro: Actualmente el Congreso está trabajando en una ley que podría ofrecerle a los trabajadores como Maggie un camino para un estatus legal.

Castro: La semana pasada, los republicanos de la Cámara se unieron a una combinación de organizaciones agrícolas para pedir al Senado de los EE. UU. que aprobara la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, un proyecto de ley que la Cámara baja aprobó en marzo del año pasado.

Jokisch Polo: Ese proyecto de ley le daría un estatus legal a cientos de miles de trabajadores agrícolas que ahora trabajan ilegalmente en el país. Estos trabajadores calificarían para visas si continúan trabajando en granjas.

Jokisch Polo: El proyecto de ley también aprobaría el uso del sistema nacional E-Verify que permitiría a los empleadores agrícolas evitar contratar trabajadores indocumentados.

Tellefson Torres: Así es que ya se hizo por la cámara baja, se pasó con una gran mayoría y ahorita lo que queremos hacer es asegurar que los senadores pasen esa propuesta de ley por el Senado. Así es que todavía tenemos tiempo este año para que se haga ese logro. Pero es importante también asegurar que los trabajadores básicamente dejen saber a los congresistas que esta labor es importante y que se necesita ese cambio, ya que contribuyen tanto a este país. Así es que en eso andamos y una de las campañas que tenemos ahorita a nivel nacional es toma nuestros, tomen nuestros trabajos que los los congresistas los invitamos a que vayan a trabajar en el campo por un día juntos con trabajadores del campo, para que sepan qué es esa labor que tan difícil es en cualquier cosa. En la agricultura siempre es difícil. Así es que me comentaron muchos de los trabajadores que nos reunimos esa noche para cenar juntos en un parque que quieren hacerle esa invitación a los dos senadores aquí de Michigan. Así es que ellos van a mandar cartas que ellos escriben personalmente con sus compañeros de trabajo para hacerles esta invitación y básicamente asegurar que se les ponga esa presión para que ellos sepan que este labor es importante para este estado, que lo que contribuyen los trabajadores del campo es muy bien eficiente para la economía y también para la seguridad de comida aquí en este estado y en el país.

Tellefson Torres: Así es que esa es nuestra gran campaña ahorita para asegurar que los trabajadores se involucren y que sus voces se oigan por todo el país.

Castro: Diana dice que si esta ley es aprobada los trabajadores agrícolas indocumentados podrán acceder a un permiso de trabajo.

Tellefson Torres: Les ofrecería una oportunidad de poder aplicar para tener básicamente un permiso de trabajo. Pero si siguen trabajando en el campo, ellos pueden tener la oportunidad de ganar la residencia y la ciudadanía.

Jokisch Polo: La lucha por los derechos de los trabajadores agrícolas temporales y migrantes ha sido una batalla constante durante muchos años.

Tellefson Torres: Es algo que se ve en la agricultura mucho por todo el país, que a veces a los trabajadores se les pagan por hora y a veces se les pagan por lo que piscan y a veces por caja, a veces por libra o cuánto pesa. Y eso muchas veces es da la iniciativa de que los trabajadores trabajen hasta más rápido que a veces cuando hay mucho calor puede ser peligroso, pero lo que abogamos es asegurar que se le pague a un trabajador o una trabajadora de la agricultura lo que se merece, que es poder sostener a sus familias, poder vivir una vida digna. Y lo que vemos al nivel federal es que los trabajadores por ya mucho tiempo se les ha pagado muy poco y por mucho tiempo se excluyeron de el pago mínimo y muchas veces los empleadores porque ven que a veces los trabajadores del campo no tienen papeles, a veces también, pues no les pagan lo que por ley se les debe de pagar. Pero lo que queremos asegurar es que los empleadores empiecen a pagar lo que se necesita pagar para que alguien no esté siempre viviendo en pobreza.

Jokisch Polo: Si bien el deseo de mejores condiciones de trabajo y cambio prevalece claramente, el cambio no puede ocurrir hasta que las personas en el poder sobre nuestros estados y la nación escuchen las necesidades de los trabajadores agrícolas de temporada y brinden soluciones reales a los problemas que ellos enfrentan.

Tellefson Torres: Pero es importante también asegurar que los trabajadores básicamente dejen saber a los congresistas que esta labor es importante y que se necesita ese cambio, ya que contribuyen tanto a este país. Así es que en eso andamos y una de las campañas que tenemos ahorita a nivel nacional es: ‘tomen nuestros trabajos’, que a los congresistas los invitamos a que vayan a trabajar en el campo por un día juntos con trabajadores del campo, para que sepan qué es esa labor, que tan difícil es. En cualquier cosa en la agricultura siempre es difícil.

Jokisch Polo: Diana dice que le gustaría ver a los legisladores más involucrados con los trabajadores.

Tellefson Torres: Si al nivel estatal es obvio que se necesita que el gobierno trabaje más en asegurar que hay sistemas para que los trabajadores puedan tener una manera de hablar o decirle a alguien y reportar cuando hay injusticias en el trabajo. Es importante asegurar que el estado también trabajé arduamente en forzar las leyes que ya existen sobre las viviendas de los trabajadores del campo que vienen contratados de otros países. Se nota que hay trabajo que se tiene que hacer ahí y a la vez sabemos que los trabajadores del campo aquí en el estado de Michigan no tienen el tiempo extra que se les paga tiempo y medio que le llaman en inglés. El over time es algo que este viernes pasado es más al nivel federal, se introdujo una propuesta de ley en el Senado para que todos los trabajadores de la agricultura al nivel federal tengan la oportunidad y el derecho de tener el over time después de ocho horas. Y eso es algo que en los 1930 los trabajadores del campo fueron excluidos de esas leyes y esas protecciones que otros trabajadores tienen. Así es que ahorita cuando uno habla con un trabajador agrícola se oye que están trabajando muchas horas, a veces más de diez, a veces de muy temprano en la mañana hasta las nueve de la noche o más. Así es que no nos tenemos que esperar para lo que se va a hacer a nivel federal, se puede hacer a nivel estatal también para tener esa protección aquí en Michigan.

Castro: Las condiciones para los trabajadores agrícolas en Michigan son peores que en otros estados, ya que las personas indocumentadas no pueden acceder a algo tan fundamental como una identificación personal o una licencia de conducir. El acceso a estos documentos fue revocado en el 2008 cuando los legisladores aprobaron un cambio que exige que todos aquellos que apliquen para una licencia de conducir deberán tener estatus legal.

Castro: En estados como Illinois, California o Nueva York — todos los inmigrantes indocumentados son elegibles para recibir una licencia de conducir.

Tellefson Torres: Y hablamos sobre la importancia de la inmigración y el poder tener una reforma migratoria para que no sigan viviendo con miedo. Así es que es algo que oí de varios trabajadores… el miedo que sienten, porque aquí en Michigan, pues obviamente no se les da a las personas indocumentadas una licencia de manejar. Ese no es el caso en otros estados y es algo que se tiene que cambiar. A la misma vez estamos trabajando para asegurar que haya una reforma migratoria del nivel federal.

Jokisch Polo: Por ahora los trabajadores agrícolas continúan esperando la aprobación de esta nueva propuesta de ley para finalmente recibir algún tipo de alivio.

Castro: Una ley que podría darles el derecho a una licencia de conducir, un permiso de trabajo y eventualmente la ciudadanía estadounidense.

