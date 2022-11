Enterate como puedes votar en las elecciones de la proxima semana

El próximo martes, todos los votantes de Michigan tendrán la oportunidad de votar en las elecciones de medio término. Hoy te explicamos todo lo que tienes que saber para asegurar que tu voto sea contado.

Jokisch Polo: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo.

Pablo Castro: Y yo Pablo Castro. Brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Jokisch Polo: Es Viernes 4 de noviembre del 2022.

Pablo Castro: Esta semana estamos hablando con Loida Tapia. Loida es la directora estatal de Mi Poder. Una organización de defensa política, no partidista, centrada en las cuestiones y los temas más importantes para la comunidad Latina de Michigan.

Loida nos cuenta cuáles son las diferentes opciones que tenemos para votar en estas elecciones en Michigan.

Loida Tapia: Sí, estamos muy contentos porque esta elección va a ser una de las más abiertas que hemos tenido aquí en Michigan, porque hay varias opciones de poder votar temprano. Puedes votar aplicando como votante en ausencia puedes pedir una boleta en votante de ausencia y utilizar esa boleta para votar temprano en la oficina del secretariado de tu ciudad o municipio. Puedes pedir una boleta en persona hasta el 8 de noviembre el día de la elección en las oficinas del Secretariado de la Ciudad o de su municipio local. La otra forma es que también hay oficinas satélites que han abierto a los secretarios y municipios locales y puedes ir a una oficina satélite dentro de tu ciudad para poder votar temprano, también con una aplicación de votante en ausencia. Y claro que el día de la elección las localidades están abiertas de 07:00am hasta las 8:00pm de la noche para que los votantes puedan ir en persona el día de la elección el 8 de noviembre.

Jokisch Polo: Si bien, el principal requisito para poder votar en Estados Unidos es ser ciudadano, existen otras condiciones que se deben cumplir para ejercer el voto.

Tapia: Pero primero, ser ciudadano. Es muy importante asegurarse que un ciudadano para poder votar en este país, segundo tener 18 años o tener los 18 años para el día de la elección. Y tercero, estar registrado en dónde vives. Tienes que tener mínimo 30 días viviendo en su

hogar para poder usar esa dirección, para registrarse, para votar. Solo hay tres requisitos. En el estado de Michigan y que es que sean ciudadanos, que tengan 18 años y que tengan 30 días mínimo viviendo en su ciudad de Michigan.

Pablo Castro: Estas elecciones son una de las más importantes en Michigan, ya que no solo se estará eligiendo a la próxima gobernadora.

Loida nos cuenta qué es lo que se estará decidiendo en las próximas elecciones.

Tapia: En Michigan se estará decidiendo quién va a ser gobernador, quién va a ser secretario de Estado y también hay elecciones para la Corte Suprema. Quiénes van a ser los jueces dentro de la Corte Suprema Y varios otros jueces también de los municipios y de las ciudades. También hay elecciones dentro de las universidades que tenemos la posibilidad de elegir a líderes dentro de las universidades de Michigan y al último. Hay tres propuestas estatales que están tratando de pasar y que los votantes deben saber la información dentro de esas tres propuestas.

Jokisch Polo: ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro voto será válido/contado?

Tapia: Asegurarse que vayas temprano a votar. Es lo más simple para asegurar que su voto cuente. Si usted va temprano a votar con su papeleta de votante de ausencia y asegurarse que la firme, usted puede recibir un comprobante de su secretario de su ciudad o municipio para asegurarse que su voto sea contado. Ese es el primero si puede votar temprano. Eso le asegura que no haya ningún problema y que su voto cuente. Segundo es llegar temprano el día de las elecciones a asegurarse si está en línea hasta las 20:00 de la noche se puede quedar en línea hasta que pueda votar. Ah, pero que lleguen temprano. Siempre dejamos hasta el último minuto. Y una u otra cosa pasa y ya no nos alcanza el tiempo para votar. Así que lo más fácil para asegurar que tu voto cuente esta elección es que voten temprano.

Pablo Castro: Después de la fecha de las elecciones, ¿cuándo sabremos quien fue el candidato que resultó ganador?

Tapia: Va a tardar un poco. Siempre tarda un poco, porque como este año, muy parecido al al 2020 van a haber muchísimos votantes que están votando con papeletas de votantes en ausencia y esas toman un poquito más de tiempo de contar. Pero la elección, la verdad, no está confirmada hasta finales de noviembre, pero dentro de usualmente esa misma noche o dentro de unos días, se sabe cuáles son los candidatos que han ganado y las propuestas que han ganado. Pero el voto, todo el proceso electoral no se acaba hasta en Michigan, hasta el 28 de noviembre, cuando el secretario confirma las elecciones aquí en el estado. Pero si se ha de va a tardar un poco para contar todos los votos. Y si tenemos más votantes de estas elecciones, pues que fuera muy bien, pues se va a tardar un poquito más.

Jokisch Polo: En Michigan aún se puede pedir la boleta de voto ausente para enviarla por correo, sin embargo, esto no es recomendable.

Para aquellos que no van a estar en Michigan durante las elecciones o quieren votar temprano como pueden hacerlo?

Tapia: Puedes ir a la oficina, atención de tu secretario o de tu municipio local, también hay oficinas satélites que las puedes encontrar en mi.gov/vote es la página oficial A de la Secretaría del Estado y allí puedes encontrar a donde puedes encontrar tu oficina local de tu secretario del municipio o ciudad. Y puedes ir a esa oficina. Puedes pedir tu papeleta de votante en ausencia y la puedes llenar allí mismo, entregarla ahí mismo, asegurarte que la firmes, que es lo más importante, y ya has completado el proceso de votación temprano. Si has recibido tu papeleta es a este punto, ya no la puedes poner en el buzón y mandar por correo porque no va a llegar a tiempo. Así que le recomendamos a los votantes que la dejen en persona en la oficina del secretario municipio local a que la dejen en un buzón a oficial para papeleta. Se ven diferentes que los buzones de correo usualmente están afuera de las oficinas del secretario del municipio.

También hay oficinas satélites. Te puedes dejar tu papeleta de votante en ausencia. Estas son las formas más fáciles de dejar tu papeleta para poder votar temprano.

Pablo Castro: Si aún no te has registrado para votar, lo puedes hacer incluso el mismo día de la elección. Loida no cuenta dónde y cómo podemos hacerlo.

Tapia: Lo bueno es que en Michigan te puedes registrar hasta el día de la elección. Tienes el día de la elección para poder registrarte. Tienes que hacerlo en persona. No lo puedes acceder en las urnas. El único lugar donde puedes ir para registrarte el día de la elección son la oficina local de tu secretario o de tu municipio en tu ciudad o una oficina satélite. Son los únicos lugares donde puedes ir el día de la elección para registrarte para votar y en ese entonces pides una boleta de votante en ausencia y puedes votar allí mismo cuando te registras. Es la única forma de poder registrarte y votar el mismo día de la elección, el 8 de noviembre.

Jokisch Polo: ¿Cómo puedo informarme del lugar en el que me toca votar?

Tapia: Yo les recomiendo que vayan a directamente a la oficina del secretario del Estado, que es michigan.gov/vote o puedes usar mi.gov/vote te lleva a la página del secretario del del Estado y en esa página puedes poner tu información personal y te requieren tu nombre y tu fecha de nacimiento y puedes ver dónde puedes ir a votar en persona el día de la elección en tus urnas o encontrar la oficina de tu secretario de tu ciudad o municipio. También puedes confirmar si han recibido tu papeleta de votante por ausencia. También puedes confirmar dónde estás registrado para votar hoy y también ver la papeleta para ver cuáles son los candidatos que van a estar en en la papeleta que tienes que votar.

Pablo Castro: ¿Qué pasa en el caso de las personas que quieren votar, pero tienen cargos criminales?

Tapia: Si en el estado de Michigan no estás sentenciado a la cárcel, puedes votar. Así que si estás en la cárcel y no tienes tu sentencia, todavía puedes votar en el Estado. Y si ya ha salido, aunque estés en probación, puedes votar en el estado de Michigan y son las mismas reglas que cualquier otro votante que tienen hasta el día de la elección para poder registrarse para votar. Pueden utilizar las formas de votante temprano usando una papeleta de votante en ausencia.

Jokisch Polo: Existen una serie de requisitos y prohibiciones que se necesita saber antes de ir a votar. Loida nos explica qué es lo que está permitido y prohibido a la hora de ir a votar en persona.

Tapia: Si tienes una playera de tu candidato predilecto, no es recomendable usarla para votar porque no te van a dejar entrar, no puedes dar información dentro de las urnas de los candidatos, pero para personas que son bilingües o que solo hablan un idioma y necesitan ayuda con la papeleta, puedes llevarte a alguien contigo a estar dentro de tu urna para que te traduzcan la papeleta y te ayuden. Así que lo que les recomiendo que pueden hacer cuando están en las urnas es asegurarse que tengan toda la información para que escojan los candidatos que quieren apoyar y si necesitan ayuda con traducción, les pueden pedir ayuda allí mismo o pueden traer a alguien con usted. Mi organización va a estar en las urnas donde sabemos que hay más votantes latinos para darles ese apoyo y ayudarles a votar en persona. Y si no saben inglés muy bien y quieren más ayuda con su papeleta. No hay ningún distrito en el estado de Michigan que traducen las papeletas en español. Así que mi organización se ha dedicado a encontrar las urnas donde van a haber los más votantes latinos para asegurarnos que haya personas en estas últimas que hablan español y les puedan ayudar para votar.

Pablo Castro: ¿Qué medidas se pueden tomar si alguien trata de intimidar al votante?

Tapia: Es importante reportar eso. Primero hablar con los que trabajan ahí mismo en las urnas. Pero también hay números nacionales que usted puede llamar a que están a estamos apoyando para que reporten eso, porque es muy importante que no estemos intimidados cuando salgamos a votar, incluyendo Hay una propuesta hablando de eso mismo A en la elección propuesta número dos que es para expander las los derechos de los votantes que hablan que no haya discriminación o que las personas sean intimidadas cuando vayan a votar. Y asegura que eso está escrito en nuestra constitución. Así que si algo pasa, yo les recomiendo que llamen a la línea. 888 ve y vota y reporten lo que ha pasado. Si alguien lo está intimidando o le está diciendo que no puede votar. Tenemos abogados disponibles que hablan español en la línea 888 ve y vota y les pueden ayudar a asegurar que su voto cuente esta elección.

Pablo Castro: En Michigan no es necesario llevar tu licencia de conducir o una identificación personal para poder votar. Lo único que tienes que hacer es firmar un documento jurando en el que se te reconoce como ciudadano y estar registrado para ejercer tu derecho a voto.

