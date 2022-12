La inflacion sigue impactando en la economia de los hogares en todo el pais

En los últimos seis meses los precios de la comida, la gasolina y la renta han subido, bajado y han vuelto a subir. Y hasta el día de hoy, el desbalance económico se ha visto reflejado en varias ocasiones y todavía no vemos una fecha en que este pueda ser estable.

A principios de junio de este año la inflación en los Estados Unidos subió a niveles que no se habían visto en casi cuarenta años.

Hoy te explicamos sobre el estado actual de la economia del pais y las medidas que puedes tomar ante la inflacion.

Transcripción del Episodio

Mireles: En los últimos seis meses los precios de la comida, la gasolina y la renta han subido, bajado y han vuelto a subir. Y hasta el día de hoy, el desbalance económico se ha visto reflejado en varias ocasiones y todavía no vemos una fecha en que este pueda ser estable.

Reportero 1: La euforia se apoderó este jueves de Wall-Street y de los mercados tras darse a conocer que la inflación en Estados Unidos se enfrió más de lo previsto.

Reportero 2: Por el aumento en alimentos, vivienda y atención médica el índice de precios al consumidor en septiembre subió un 0.4% en agosto había subido una décima de punto. El aumento es el doble de lo que los economistas esperaban.

Reportero 3: En Estados Unidos los precios en las gasolineras siguen cayendo es más el precio promedio de la gasolina está por debajo del nivel que mostraba antes de la invasión de Rusia a Ucrania.

Mireles: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Sofia Mireles.

Pablo Castro: Y yo, Pablo Castro, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Mireles: Hoy es Viernes 9 de diciembre del 2022.

Mireles: WKAR quiere agradecer a nuestros amigos de Capital Area District Libraries por patrocinar este episodio de ¿Qué Onda Michigan? Aquí puedes encontrar libros en español, películas, música y mucho más en la colección de idiomas del mundo. Para saber más visita c-a-d-l punto org.

Pablo Castro: A principios de junio de este año la inflación en los Estados Unidos subió a niveles que no se habían visto en casi cuarenta años.

Antonio Doblas-Madrid: La inflación está bajando un poquito, pero sigue muy elevada. Es decir, llegó a estar al 9%, está ahora al siete y pico porciento. O sea que este pequeño descenso no es lo suficiente como para declarar victoria. Y el FED lo ha dejado muy claro que va a seguir luchando contra la inflación y parte de lo que vemos que permite al FED seguir subiendo los tipos de interés, es que la economía está aguantando. Es decir, la tasa de paro sigue baja. Y ese miedo que había de que había empezado la recesión, o sea, los primeros dos trimestres de este año, el producto interior bruto, el GDP, cayó.

Mireles: El es Antonio Doblas Madrid, Profesor de economía en la Universidad Estatal de Michigan. El nos cuenta que aunque la inflación se ha mantenido alta, las empresas han continuado creciendo y los trabajadores siguen siendo capaces de encontrar empleo.

Doblas Madrid: No está en una situación ideal, porque tener inflación no es una situación deseable. Pero afortunadamente la situación del empleo sigue siendo bastante robusta.

Castro: El Producto Interior Bruto por sus siglas en inglés “Gross Domestic Product” es una medida de todo lo que produce la economía.

Doblas Madrid: O sea, al cabo de un año se miran cuántas casas se han construido, cuántos autos se han vendido, cuántas manufacturas de todo tipo, servicios desde las clases de la universidad hasta los servicios en los hospitales de los médicos. El valor de todo eso se suma y ahí queda el Producto Interior Bruto. Entonces hemos visto que después de la pandemia han habido unos ajustes, porque claro, la pandemia cerró muchas de las vías que normalmente fluían. Entonces hemos visto cosas extrañas, ¿no? Con los inventarios hemos visto, por ejemplo, esas caídas del GDP del PIB en los dos primeros trimestres, pero luego vuelven a crecer. O sea que hay un ajuste mientras se normalizan las actividades.

Mireles: Entonces, dependiendo del producto interior bruto, el Banco Federal de Reserva de los Estados Unidos o el “FED” como se le conoce en inglés, se encarga de vigilar los riesgos del sistema financiero y se compromete dentro y fuera del país en dar garantías para que el sistema respalde una economía sana para los hogares, las comunidades y las empresas estadounidenses.

Doblas Madrid: Eso quiere decir principalmente dos cosas: que el valor del dólar sea estable, es decir, que no haya demasiada inflación. Y esto es lo que ahora se está luchando para conseguir parar este brote no, atajar este brote de inflación.

Castro: El otro mandato de la Reserva Federal es velar por el crecimiento de la economía y del país.

Doblas Madrid: Es decir, uno puede parar la inflación cortando mucho la cantidad de dinero en la economía, pero si uno se pasa, entonces las empresas no pueden seguir produciendo, los consumidores no pueden seguir comprando. Y entonces cae la economía, cae el empleo. Eso es lo que no se quiere y parece que más o menos de momento la economía está siendo más robusta, más fuerte de lo de lo que se había temido. Por otra parte, la inflación sigue siendo elevada.

Mireles: Y es que muchos de los costos de productos al consumidor siguen elevados. Para muchas familias con presupuestos limitados esto ha significado un gran ajuste en sus compras. El aumento en los valores de los servicios básicos y los alimentos son los que más han impactado a estas familias, ya que es algo esencial para el día a día.

Doblas Madrid: Estas familias tienen a menudo una carga mayor en lo que se refiere a la inflación no,, en gran parte esto se debe a que si nos fijamos en qué ha subido más, pues los precios de la comida y de la energía, en gran parte por la guerra de Ucrania y otras disrupciones de la cadena de suministros han hecho que estos artículos hayan subido de precio más que otros en la cesta de bienes y para familias que tienen los recursos más limitados, estas compras son una fracción mayor de su gasto. Entonces, por ese lado han sufrido el coste de la inflación o están sufriendo el coste de la inflación digamos, más que la que la media.

Castro: Para algunas familias las tarjetas de crédito y/o débito no son una opción ya que la educación financiera que han tenido les ha dado más opiniones negativas que positivas. También existen aquellos que no califican para poder tener una cuenta bancaria por falta de un estatus legal. Y todo esto afecta la estabilidad económica de estas personas en particular.

Doblas Madrid: Cuando el tipo de interés era cero decía bueno, pues si yo tengo mi dinero en el bolsillo en efectivo o lo tengo en el banco. Bueno, pues no hay una diferencia, no, porque el dinero del banco no está, no está ganando ningún interés. Pero ahora que el tipo de interés ya, ya no es cero, sino que ha subido unos cuantos puntos porcentuales, sí que se puede empezar a notar también esta diferencia entre la que los hogares que tienen menos acceso a servicios bancarios quedan un poco más desprotegidos, porque al fin y al cabo, pues si la inflación está al siete y pico o el 8% y uno saca un 4% de interés, bueno, todavía sale perdiendo, ¿no? Pero al menos el cuatro de interés pues compensa la mitad, mientras que si uno tiene todo en efectivo, pues el 8% de inflación, pues sencillamente se lleva a ese 8% de poder adquisitivo. Sin nada que lo frene.

Mireles: Para aquellos que sí pueden acceder a servicios bancarios, Tony recomienda mantener el dinero en una cuenta corriente para poder beneficiarse de los intereses altos.

Doblas Madrid: Si pueden fijarse un poco, no en qué banco ofrece más o qué cuenta ofrece más, en vez de tener el dinero, si tiene una acción en tenerla en una checking account no, es una cuenta corriente o una savings account o mini market account dentro de dentro de su propio banco, pues ahora es eso es algo que vale la pena prestar un poco de atención y fijarse en cuál da más, porque ahora está empezando a haber una diferencia. Antes la diferencia era minúscula, era 0,05 o 0,08%. O sea era nada. Pero ahora sí que pueden ser un par de de puntos porcentuales.

Castro: Tony también nos dice que es importante mantenerse a un presupuesto más fijo que flexible.

Doblas Madrid: Hacer un budget e intentar mantenerse en el budget, pensar en qué cosas son más necesarias, qué cosas pueden esperar, qué cosas uno necesita comprar antes de las de las fiestas y a veces qué cosas se puede esperar a las rebajas después de las fiestas no, sobre todo. Pues por ejemplo, en el otro día estábamos hablando en casa y decíamos mira, el árbol de Navidad está un poquito viejo, pero vamos a esperar a que se acaben las fiestas y entonces creo que bajarán de precio cuando ya el día 26 o 27 de enero ya bajará el precio de los árboles de Navidad. Entonces, por ejemplo, pensar un poco en en cómo, cómo poder hacer sustituciones que le benefician al bolsillo.

Mireles: Debido a la mayor cantidad de gastos durante las fiestas navideñas, es posible que la tentación de usar las tarjetas de crédito sea más alta. Sin embargo, Tony nos recomienda usar las tarjetas solo si vamos a poder pagar el saldo completo a final del año.

Doblas-Madrid: Lo menos posible, es decir, a ver, tener una tarjeta de crédito y pagar. Sí. Si uno paga. El saldo al final de mes. La verdad es que sale bien, sale hasta recomendable porque en ese caso uno gana millas o gana unos puntos de descuento. Siempre tiene algún tipo de incentivo. Pero si uno no puede hacer eso, el crédito de las tarjetas de crédito acaba saliendo bastante caro, porque las tarjetas de crédito tienen unos tipos de interés bastante elevados porque efectivamente pues no tienen una garantía, ¿no? O sea, una hipoteca, pues si uno no paga le quitan la casa, un préstamo del automóvil. Si uno no paga, le quitan el auto, pero con una con una tarjeta de crédito no existe esa garantía. Entonces los tipos de interés son mucho más elevados.

Castro: Aunque Tony no puede predecir el futuro de la economía, nos dice que las tensiones geopolíticas y la interminable guerra en Ucrania, son factores que continuarán afectando a la economía del país.

Doblas-Madrid: Esto es una catástrofe y un sufrimiento terrible y la muerte de muchas personas. Pero tenemos esa situación que todavía se ve complicada. Tenemos una situación todavía complicada con todas las políticas de cero COVID en China y las cadenas de suministro hemos tenido un cambio en la globalización. Antes se creía que uno podía tener producción de todo en todo el mundo y que no iba a haber ningún problema. Los bienes iban, iban a ir fluyendo. De un continente a otro sin grandes problemas. Y ahora hemos visto que es un poco más complicado. Pero yo creo que estos ajustes que se han hecho, que han sido también parte de lo que ha subido la inflación, nos han traído a una situación en la que las en la que las empresas tienen más inventarios y están están adaptándose a tener una producción un poco más, un poco menos global, no totalmente local, porque todavía hay mucho comercio, pero un poquito más cerca de casa, digamos.

Aprender sobre la utilización correcta de una cuenta bancaria y mantenernos informados sobre los porcentajes de interés y los niveles de inflación nos ayudará a poder tener un control sobre nuestro dinero y cada uno de los movimientos monetarios que existan a nuestro alrededor. Pero, Tony dice que es importante tomar en cuenta que será difícil establecer un promedio exacto en cuanto a la inflación.

Mireles: Este episodio fue producido por mi, Sofia Mireles y Michelle Jokisch Polo. Lo editaron Pablo Castro. El diseño de sonido es de Karel Vega. Encuentra ¿Qué Onda Michigan? En todas tus plataformas de podcasts favoritas.

Mireles: ¿Qué Onda Michigan? Es una producción de WKAR. Asegurate de seguirnos en Facebook buscando Que Onda Michigan.

Castro: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9:45am y los domingos a las 8am sintonizando la estación 102.3FM o la 870 AM. Soy Pablo Castro.

Mireles: Y yo, Sofia Mireles. Hasta la próxima.