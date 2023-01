Repetido -- Infórmate: las vacunas de refuerzo de COVID-19 actualizadas

Este episodio lo pasamos a finales de septiembre del año pasado. Pero nos parecio que era importante volverles a proveer informacion sobre las vacunas actualizadas de COVID ya que ahorita estamos volviendo a ver altos contagios de COVID en la región de Michigan.

Las vacunas de refuerzo actualizadas contra el COVID-19 ya están disponibles en los Estados Unidos. Desde hace tres semanas todos las personas mayores de los 12 años son elegibles para recibir la vacuna.

Te explicamos en este episodio sobre la proteccion que estas nuevas vacunas de refuerzo te pueden ofrecer.

Transcripción

Michelle Jokisch Polo: Este episodio lo pasamos a finales de septiembre del año pasado. Pero nos parecio que era importante volverles a proveer informacion sobre las vacunas actualizadas de COVID ya que ahorita estamos volviendo a ver altos contagios de COVID en la región de Michigan. Aqui el episodio. Es viernes 6 de enero del 2023.

Reportero: La FDA ya ha dado su autorización a las vacunas de refuerzo que fueron modificadas para poder combatirlas. Sus variantes de Omicron.

Reportero: Están llegando a todo el país y comenzaron a estar disponibles desde este martes. Nuevas vacunas contra el COVID-19 para todos los mayores de 12 años, anunció la Casa Blanca.

Reportero: Es la primera vez que una vacuna actualizada recibe la autorización para uso de emergencia en este país. El objetivo es combinar la vacuna original con una que específicamente se enfoque en las variantes. Vea cuatro y vea cinco y la vacuna de fácil está autorizada para administrarse en mayores de 12 años. La de moderna para mayores de 18 años.

Sofia Mireles: Las vacunas de refuerzo actualizadas contra el COVID-19 ya están disponibles en los Estados Unidos. Desde hace tres semanas todos las personas mayores de los 12 años son elegibles para recibir la vacuna.

Jokisch Polo: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo.

Mireles: Y yo, Sofía Mireles, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Jokisch Polo: WKAR quiere agradecer a nuestros amigos de Capital Area District Libraries por patrocinar este episodio de ¿Qué Onda Michigan? Aquí puedes encontrar libros en español, películas, música y mucho más en la colección de idiomas del mundo. Para saber más visita c-a-d-l punto org.

Jokisch Polo: Ahora tenemos dos opciones para una nueva inyección de refuerzo de COVID. La Pfizer y la Moderna.

Felipe Lobelo: Son unas nuevas vacunas que tienen dos, digamos, formas del virus del COVID. La forma original, que es la que se ha utilizado hasta ahora en la vacuna, pero también que se llama la cepa, es decir, la forma más reciente que del virus que ha circulado, que es la variante omicro, y lo que eso permite es que estos boosters nos den una mejor protección contra el virus que está circulando y de esa manera poder mantener los casos y sobre todo las hospitalizaciones y las muertes relacionadas con el COVID a un nivel bajo y poder acabar esta pandemia lo más rápido posible.

Mireles: El doctor Felipe Lobelo es una de las autoridades globales en Epidemiología y Salud Pública. Actualmente es el director de epidemiología y salud pública para el sistema de salud de Kaiser Permanente en Georgia. Anteriormente él fue el vocero oficial de la CDC para la Casa Blanca para la comunidad hispana durante el Gobierno de Barack Obama.

Mireles: Los estudios hasta ahora han demostrado que la protección que se obtiene con esta vacuna es un poco mejor desde el punto de vista de nuestro sistema inmune de lo que se puede obtener con la vacuna anterior. La vacuna anterior solo tenía protección en contra de la cepa original del COVID.

Lobelo: La FDA y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades dice que este booster se lo pueden aplicar todas las personas que ya hayan recibido al menos las dos vacunas iniciales de COVID. Es decir, que las primeras dos vacunas deben ser con la vacuna original y el booster o este refuerzo adicional se puede ya utilizar esta nueva vacuna. Pero por ejemplo, si alguien ha recibido ya tres dosis o incluso cuatro dosis de la vacuna anterior, puede utilizar este buster sin ningún problema. Lo único es que haya pasado dos meses desde el momento en que se haya utilizado la última o se haya puesto la última vacuna.

Jokisch Polo: Con la desaparición de la mayoría de las estrategias de mitigación como el uso de mascarillas y el distanciamiento social es posible que los casos de COVID suban de manera exagerada durante los meses de invierno.

Lobelo: S abemos que este virus de COVID no se va a erradicar. Es decir, es un virus que llegó para quedarse y es un virus que como sabemos, lamentablemente todavía causa cientos de muertes al día y no se ha acabado, a pesar de que ya tal vez no escuchamos tanto de ello en las noticias, sabemos que es un virus que va a seguir circulando y sobre todo en los meses del invierno, en los meses en donde empieza a haber más frío. Sabemos que todos los años ha habido un repunte en los casos, así que lo más probable es que tengamos que seguir protegiéndonos contra ese virus, similar a lo que hacemos con la influenza, con unos refuerzos o una dosis adicional cada año. con unos refuerzos o una dosis adicional cada año por lo menos. Lo que tenemos que enfocarnos ahora es estar protegidos para esta nueva temporada de invierno que se acerca y por eso veo tan importante exponerse este. Este refuerzo apenas está disponible para cada persona.

Mireles: Varias personas me han comentado que quieren esperar hasta Noviembre para ponerse la vacuna. Porque quieren tener la mayor protección cuando vengan las navidades y las vacaciones de diciembre. Pero Felipe dice que es importante no esperar hasta el último momento para ponerse la vacuna.

Lobelo: Lo que es importante entender es que se demoran unas dos semanas después de haber recibido este refuerzo, esta vacuna, para que su sistema inmune realmente cree la protección y los anticuerpos. Así que no es mejor. No es. Es bueno esperar hasta el último segundo. Lo otro importante es que sabemos que el virus está circulando en todo momento y es mejor estar protegido ahora que hay que esperar a ver qué pasa en el futuro. Yo lo que le recomiendo a la gente es que no trate como de hacer un timing muy específico, sino que reciba la dosis lo más pronto posible. De hecho, yo recibí mi dosis de este nuevo buster la semana pasada, al mismo tiempo que me puse la vacuna de la influenza, porque también ya entramos en la época de recibir la vacuna de la influenza. Me la puse las dos el mismo día y eso es algo que pueden obviamente las personas hacer y es mejor como te digo, no, no tratar de esperar.

Jokisch Polo: Si te has infectado con COVID recientemente puedes esperar varias semanas hasta dos meses para poder tomar la vacuna. También si has recibido la última dosis de la vacuna tienes que esperar hasta dos meses para recibir la vacuna actualizada. Pero realmente aparte de eso… es sumamente importante recibir la dosis lo más pronto posible para estar mejor protegido.

Felipe nos cuenta que él no tuvo ningún mayor síntoma cuando se puso la vacuna de covid y la de la gripe al mismo tiempo.

Lobelo: Si bien no he tenido ningún problema, obviamente un poquito de dolor en el brazo. Me puse una en un brazo y la otra en el otro. Obviamente un poquito de dolor, pero durante un día y ningún otro síntoma. Y es lo que la mayoría de las personas han sentido. Hay otras personas que tal vez se sienten un poco cansadas al día después, pero realmente no hemos visto que hayan efectos secundarios o reacciones adversas distintas con este buster a lo que se había visto ya anteriormente, y por eso la FDA y el CDC lo han aprobado y sabemos que es algo seguro y sobre todo muy importante para protegernos en términos de salud.

Mireles: Hemos tenido dos años en los cuales no hemos visto muchos casos de gripe. Y eso es porque las personas se han estado cuidando. Hemos utilizado mascarillas o tapabocas. Pero este año las cosas probablemente van a ser un poco distintas.

Lobelo: Porque por ejemplo la utilización de tapabocas es muchísimo menor y obviamente las personas empiezan a viajar más, empiezan a hacer su vida un poco de manera más normal y eso hace que probablemente vayamos a estar más expuestos al virus de la influenza y otros virus. Y precisamente por eso es que es tan importante aún más que cualquier otro año, estar protegidos. Nadie realmente puede predecir con certeza si vamos a tener una temporada de influenza normal o incluso más acelerada de lo que hemos visto usualmente, porque obviamente este virus también sigue circulando y precisamente por eso hay que obviamente estar mejor protegidos y tenemos una muy buena opción de hacerlo con la vacunación para contra ambos virus.

Jokisch Polo: Estas vacunas actualizadas de COVID son conocidas como bivalentes. Esto significa que tienes dos versiones del virus en una dosis de la vacuna.

Lobelo: Porque tienen estas dos, digamos, formas un poco distintas del virus que obviamente nos van a dar una mejor protección contra el virus que circula actualmente. Y esto no es nuevo. Por todos los años tenemos una vacunación contra la influenza que tiene varias cepas del virus de influenza, que son las que van a ser circulando ese año, y eso es algo que se está haciendo de manera similar con este virus del COVID y seguramente todos los años hacia el futuro será algo similar que haya un poquito de cambio en la vacuna con las cepas que en ese momento estén circulando para que la efectividad de la vacuna sea mejor y estemos mejor protegidos.

Mireles: La vacuna de refuerzo de Pfizer está autorizada para cualquier persona mayor de 12 años, mientras que la de Moderna es para mayores de 18 años.

Lobelo: La mejor forma de proteger y protegernos nuestros familiares, las personas con las que vivimos es nosotros. Estar vacunados para tener el menor riesgo de llevar el virus a la casa. Y obviamente, una vez estén aprobadas, probablemente dentro de un mes la FDA y el CDC las aprueben también para niños. Obviamente va a ser también disponible para que los niños puedan también protegerse. Si, obviamente tenemos niños que tengan enfermedades en la casa, por ejemplo, que tengan asma, que tengan diabetes e incluso adultos o otras personas, mujeres embarazadas, niños pequeños y creen que es necesario. La utilización de las tapabocas también sigue siendo importante, sobre todo en sitios en donde va a haber una conglomeración de gente en espacios cerrados. Así que esa es otra forma también de protegernos. Y el lavado de manos constante es algo que sabemos que también ha sido importante en reducir la cantidad de infecciones. Así que esas medidas de protección personal siguen siendo aplicables a pesar de que ya no escuchemos tanto de ellas en las noticias, porque sabemos que pueden ayudar a disminuir la exposición al virus.

Jokisch Polo: Para recibir cualquiera de las dos, tendrás que haber completado una serie de vacunas primarias o haber recibido cualquier otra inyección de Covid con al menos dos meses de antelación. Puedes recibir tu dosis visitando tu doctor, una farmacia, o tu departamento local de salud.

Lobelo: Un llamado para que utilicen la mejor forma que tenemos de protegernos. Que es. Obviamente, las vacunas son una forma segura y muy efectiva de disminuir el riesgo de estas enfermedades que sabemos que pueden existir durante estas épocas, donde vamos a ver el viaje, donde vamos a ver personas en la casa disfrutando de festividades y evitar este tipo de enfermedades. Obviamente va a ser importante para mantenernos seguros de nuestra familia y sobre todo hacia el futuro. Va a ser algo que tendremos que acostumbrarnos a hacer como sociedad. Entonces es importante empezar este año.

Jokisch Polo: Este episodio lo produje yo, Michelle Jokisch Polo. Sofia Mireles es nuestra asistente de producción. Lo editaron Clay Oppenhuizen y Karel Vega. Somos ¿Qué Onda Michigan? Podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Store, Stitcher.

Jokisch Polo : ¿Qué Onda Michigan? Es una producción de WKAR. Asegurate de seguirnos en Facebook buscando Qué Onda Michigan.

Mireles: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9:45am y los domingos a las 8am sintonizando la estación 102.3FM o la 870 AM. Soy Sofia Mireles.

Jokisch Polo: Y yo Michelle Jokisch Polo. Hasta la próxima.