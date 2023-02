Tiroteo en Michigan State University mata a tres y manda a cinco al hospital

Este pasado lunes los estudiantes de la Michigan State University vivieron una pesadilla cuando un hombre desconocido y armado entró al campus matando a tres estudiantes e hiriendo a cinco.

Les explicamos que paso desde la perspectiva de Sofia Mireles. Sofia se encontraba en el lugar donde occurrio el incidente.

Sofia Mireles es pasanta de ¿Qué Onda Michigan?.

Transcripción del Episodio

Reportero 1: Horas de pánico se vivieron en la Universidad Estatal de Michigan. Tres personas perdieron la vida y cinco más fueron heridas en dos tiroteos el lunes por la noche.

Reportero 2: Identifican a las tres víctimas mortales del tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan, Brian Fraser y Alexandira Verner, ambos de 20 años, y Arielle Anderson, de 19 años.

Reportero 3: La comunidad sigue procesando el trauma de este tiroteo. Ya comienzan a despedirse de las tres víctimas fatales, los tres estudiantes que murieron la noche del lunes en la Universidad Estatal de Michigan

Soy Pablo Castro.

Y yo, Michelle Jokisch Polo

Es viernes 17 de febrero del 2023.

Castro: El lunes, pasado las ocho de la noche, la policía del este de Lansing comenzó a recibir diversas llamadas en relación a disparos que se estaban escuchando alrededor de un edificio académico, más específicamente, en la parte norte del campus de la Michigan State University.

A esa hora Sofia Mireles se encontraba estudiando con una amiga en otro edificio de la universidad cerca a cinco minutos de donde se escucharon los primeros disparos.

Sofia Mireles: Solo me acuerdo que traté de fijarme si mi amiga estaba escuchando lo que yo estaba escuchando. Ella tenía que hacer un examen. Entonces nos habíamos puesto en diferentes cuartos, pero estábamos una enseguida de la otra. Entonces viene alguien…si viene alguien y nos dice que está bien se habían escuchado disparos, pero aquí en el vestíbulo o en la calle de Grand River siempre nos mandan correos electrónicos diciendo que hay no sé, que alguien disparó, pero ya es algo que habíamos visto varias veces. No los habíamos escuchado, pero habíamos visto el mensaje entonces muchos pensamos cómo: ¿no pues puede ser algo así verdad? Pero si era algo de verdad.

Jokisch Polo: El edificio donde se encontraba Sofía se llama The Student Union. Este edificio está al borde del campus de la universidad y la calle Grand River. La calle Grand River es una de las más transitadas ya que de un lado está la universidad y del otro se encuentran restaurantes y bares, negocios comerciales grandes, y un hotel.

Mireles: Viene un muchacho y nos dice que se escuchan disparos, no sabemos que está pasando…Donde nos dice eso alcancé a pararme, fijarme si mi amiga estaba escuchando lo mismo y ya cuando abrio la puerta del cuarto para fijarme y veo que los dos oficiales ya están en el piso donde yo estaba ya estaban con las pistolas, pues checando o buscando al tirador y en ese entonces fue lo único que pudimos hacer fue correr.. estaba yo en el sótano.

Pablo Castro: Al llegar al primer piso, Sofia y su amiga se encontraron rodeadas de policías armados. Los policías les decían que subieran las manos y les dijeran si sabían dónde se encontraba la persona armada.

Jokisch Polo: Según los informes de la policía, el hombre armado fue identificado como Anthony Mcrae. Un hombre de 43 años que no tenía ninguna relación con la MSU. Al parecer Anthony llegó a la universidad alrededor de las ocho, entró a un edificio de aulas y empezó a disparar matando a dos estudiantes. Después, salió caminando en dirección al MSU Student Union donde al llegar mató a otro estudiante.

Pablo Castro: Sofia dice que estaba en el sótano con una amiga cuando se enteró de lo que estaba pasando. Ella y su amiga subieron corriendo al primer piso dejando todas sus cosas olvidadas en el lugar.

Mireles: En el primer piso estaban los oficiales también sólo nos pidieron que levantáramos las manos, ¿verdad? Para saber que no teníamos nada. Y ya de ahí mi amiga y yo sólo pudimos correr hacia afuera del edificio y corrimos a la biblioteca, que estaba como a unos cinco o siete minutos caminando. Pero pues en ese entonces teníamos que correr. Entonces ya corrimos. Llegamos a la biblioteca y todavía no atrancaban las puertas. Entonces nos alcanzamos a meter, pero ya estando una vez adentro fue cuando dijeron que tenían que bloquear o trancar todas las puertas, pero gracias a Dios pues nos pudimos meter a tiempo.

Jokisch Polo: Sofía y su amiga lograron escapar y entraron a la biblioteca del campus que por suerte aún tenía la puerta abierta. Una vez dentro, corrieron a buscar un lugar donde se pudieran encerrar.

Mireles: En el tercer piso estábamos en el baño, sentadas en el piso. No era. No había. No pudimos encontrar un cuarto que se pudiera trancar. Entonces el baño era lo que estaba un poco más cerrado, por así decirlo, que no había ventanas alrededor. Y éramos varios, muchos que estábamos sentados allí, creo que éramos cuatro o cinco y después estuvimos escuchando las actualizaciones de lo que estaba pasando y pues como el tirador estaba moviendo, todos estaban moviendo entonces decidimos que era mejor irnos a un piso más arriba a ver si había un cuarto que se pudiera atrancar.

Jokisch Polo: Sofia dice que al llegar al cuarto nivel del edificio encontraron un cuarto donde afortunadamente estaban otros estudiantes resguardandose.

Jokisch Polo: Para entonces, la universidad había enviado un comunicado a todos los estudiantes imponiendo un toque de queda, mientras la policía iban de edificio en edificio tratando de ubicar al hombre responsable de la matanza.

Pablo Castro: Cerca de las 11 de la noche la policía publicó una imagen de Anthony en las redes sociales. La imagen había sido capturada esa misma noche desde una cámara de vigilancia de la universidad. Casi media hora después, la policía recibió una llamada de una persona de la comunidad.

Pablo Castro: En esa llamada, el individuo dijo haber visto a Anthony en el norte de Lansing. La distancia desde el campus a esa parte de la ciudad puede tomar más de una hora caminando.

Pablo Castro: Cuando finalmente la policía llegó a la ubicación donde se encontraba Anthony, este inmediatamente se quitó la vida.

Jokisch Polo: No fue hasta cerca de las dos de la madrugada cuando la universidad levantó el toque de queda, lo que permitió a los estudiantes regresar a sus dormitorios. Finalmente, Sofía pudo regresar a su casa a eso de las dos y media de la mañana y desde entonces ha estado tratando de procesar lo que le pasó.

Mireles: Cuando una persona va y dispara o hace un tiroteo en una escuela, simplemente lo hace y no sabes cuándo va a pasar. Entonces yo nunca imaginé que eso iba a pasar tan pronto como dices sí hemos visto muchos tiroteos que han pasado recientemente. Pero nunca pensé que iba a ser tan pronto que iba a tener que pasar por eso tan pronto. Y la verdad, uno nunca está preparado. Yo no, yo no me sentí preparada. Ahora que lo veo, digo, yo corrí para fuera del edificio ¿cómo iba a saber si el tirador estaba afuera? Porque los policías entraron. Supuestamente el tirador estaba adentro. Pero ahora que regreso, digo. ¿Y que tal si no estaba adentro? Estaba afuera y yo corrí hacia afuera. O sea, no estás preparado.

Jokisch Polo: Ahorita se desconoce el motivo por el cuál Anthony decidió entrar a la universidad y disparar. Lo que sí es seguro es que aquellos estudiantes como Sofía, que se vieron obligados a tener que pasar más de tres horas encerrados en un cuarto sin saber lo que iba a pasar, ahora sufren las consecuencias de una experiencia totalmente traumática.

Mireles: Pues la verdad no sé cómo explicarlo. Siento que ahorita yo todavía estoy en un shock total. Siento que no he podido expresar bien cómo me siento últimamente. Desde el lunes para acá, ¿verdad? Creo que la única respuesta que puedo dar es que estoy bien. Pero en realidad. Digo que estoy bien porque es como una respuesta automática, pero creo que me va a tomar tiempo para asimilar lo que pasó y poder explicar o decir cómo me siento. Creo que no he podido sacar bien mis emociones ni nada por el estilo.

Pablo Castro: Sofia dice que jamás se olvidará de lo que tuvo que pasar ese lunes.

Pablo Castro: Este miércoles, y acompañada por un amigo y oficiales del FBI, Sofía

regresó al edificio donde ocurrió todo para recoger las cosas que dejó olvidas durante el tiroteo. Ella fue una de cientos estudiantes que regresaron a la escena del crimen.

Mireles: A mí y gracias a Dios, varias personas me han mandado mensajes, me han ofrecido su casa para quedarme. Me han dado la oportunidad de ir a comer con ellos, de llamarles y si ocupo algo. O algunos maestros de que tenía en la prepa se ofrecieron a venir por mí, pero yo creo que la comunidad así pues lo único que puede hacer o que como nos puede ayudar a nosotros, es solo pues seguir estando alerta ¿verdad? Esto puede volver a ocurrir. Desafortunadamente, y para nosotros como estudiantes fuera del estado pues sí, nos ayudaría mucho no sé, tal vez que la comunidad estuviera preparada o que hubiera algunos entrenamientos para poder saber más o menos como actuar y que también, pues esas se ha pasado a nosotros, que muchas veces, pues no sabemos qué hacer.

Jokisch Polo: Anthony Mcrae mató a tres estudiantes: Brian Fraser, Alex Verner y Arielle Anderson. Y dejó a otros cinco heridos de gravedad que hoy se encuentran internados en el hospital.

Jokisch Polo: Uno de estos estudiantes es Guadalupe Huapilla-Perez. Guadalupe es hija de trabajadores migrantes y sus padres están buscando los fondos que cubran los costos médicos, ya que Guadalupe no tiene seguro médico.

Pablo Castro: Sus amigos más cercanos le conocen como Lupe o Lupita. Ella está cursando su penúltimo año en la universidad y forma parte de un programa que provee recursos para los hijos de trabajadores migrantes. A este programa se le conoce como College Assistance Migrant Program o CAMP.

Pablo Castro: Luis Garcia, director de este programa, nos dice que a diferencia de otros estudiantes, hay aquellos como Guadalupe que trabajan y van a la universidad para poder mandar dinero de regreso a sus familias.

Luis Garcia: Entonces nosotros somos la fuente. Realmente que los alumnos nos vean a nosotros a ver en qué manera les podemos ayudar. Y muchas veces ese es. Falta de libros, falta de ropa, falta de de un traje para ir a hacer una entrevista o un vuelo de para regresar a casa. Solo que todos esos gastos son cosas que nosotros nos tenemos que rebuscar.

Jokisch Polo: Guadalupe se encuentra en condición estable, pero los doctores dicen que el proceso de recuperación será largo. Mientras tanto, la familia de ella no tendrá la posibilidad de trabajar.

Jokisch Polo: Hasta el día de hoy más de $300,000 dólares han sido recaudados para ayudar a la familia de Lupita.

Pablo Castro: La universidad de Michigan State ha cancelado las clases hasta la próxima semana. Además estará entregando recursos y terapia gratuita para todas aquellas personas que han sido afectadas por el tiroteo. Los oficiales de policia han dicho que Anthony Mcrae, responsable del tiroteo, utilizó dos pistolas de 9 milimetros para realizar la matanza. Ambas pistolas fueron compradas legalmente. Él no tenía antecedentes criminales pendientes pero en el 2019 recibio un cargo por no tener un permiso legal para cargar armas. Sin embargo este cargo no le impidio de comprar las pistolas que utilizó en el tiroteo.

Pablo Castro: Queremos dar las gracias a Sofia Mireles, nuestra pasante de ¿Qué Onda Michigan?, que ha pesar de todo lo que ha vivido durante estos días, ha querido ser parte de este episodio.

