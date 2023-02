Un profesor de Michigan State University impartía clase cuando un hombre armado entró en su aula

La semana pasada les contamos sobre el tiroteo que ocurrió en el campus de la universidad estatal de Michigan. En el cual murieron tres estudiantes y cinco fueron hospitalizados. Hoy les traemos una entrevista con el profesor que estuvo presente en el aula donde el tirador mató a dos de las víctimas.

Transcripción del Episodio

Michelle Jokisch Polo: La semana pasada les contamos sobre el tiroteo que ocurrió en el campus de la universidad estatal de Michigan. En el cual murieron tres estudiantes y cinco fueron hospitalizados. Hoy les traemos una entrevista con el profesor que estuvo presente en el aula donde el tirador mató a dos de las víctimas.

Castro: Queremos hacer una advertencia para todos los que nos escuchan: este episodio tiene menciones de violencia causada por el uso de armas.

Castro: El lunes 13 de febrero, a las ocho de la noche, Marco Díaz-Muñoz se encontraba dando su última clase del día en una universidad estatal de Michigan. Mientras afuera del aula, en Berkey Hall, lo esperaba su esposa para llevarlo a casa al término de la clase.

Jokisch Polo: Marco es originalmente de Cuba, pero desde hace más de una década vive en Michigan. Ahora trabaja como profesor asistente para el departamento de lenguas, romance y estudios clásicos.

Marco Díaz-Muñoz: El lunes en la tarde, yo estaba dando mis clases para el departamento de español…el programa de español. Pero en la noche tengo una clase de ‘IAH’ que empieza a las seita de la noche y termina a las ocho y cincuenta casi a las nueve de la noche. Entonces yo estaba más allá de la mitad de mi lección dando esta clase dictando esa clase en el edificio Berkey en el norte del campus, cerca de a la par de Grand River, la calle y en el salón de aulas número 114. Entonces, más allá de la mitad de la clase, escuchamos un estruendo, una como una explosión, realmente fueron tres. Una, dos, tres. Que fueron tan fuertes. Yo soy una persona que nunca he oído un disparo cerca de mí, así es que yo no sé como reconocer si era un disparo, una explosión. Y lo que a mí me. Lo que yo pensé es algo explotó en el edificio algun transformador, una cuestión, alguna cuestión eléctrica o alguien está haciendo una broma con fuegos artificiales, fireworks verdad.

Castro: Conforme Marco escuchaba los disparos le entró el temor de que quizás el sonido no eran solo fuegos artificiales.

Díaz-Muñoz: Pero eso fue en una fracción de segundos. Se oyeron los disparos y cuando vemos es que hay un tipo enmascarado en el umbral de la puerta.

Jokisch Polo: El aula donde Marco se encontraba es rectangular y está alineada en dirección norte a sur con dos entradas, una en la esquina norte y otra en la esquina sur.

Díaz-Muñoz: Generalmente yo entro a mi clase por la puerta del sur porque ahí está el podium, ahí está la mesa donde pongo mis cosas y la pizarra, la pantalla donde proyecto imágenes. Y en la puerta de atrás, en la esquina norte, aveces los estudiantes que quieren salir sin que nadie los note, pues se salen por la puerta al final del salón. Si tienen que ir al baño o algo. Cuando vemos a un tipo enmascarado cubierto, no podía identificar específicamente quién era y veo que tiene algo que brilla como metálico. No era como un revólver pequeño. Era algo más grande. Y yo no conozco armas, así que no le puedo especificar que era nada más que veía que salía de ese revólver como chispas, como fireworks. Y eran los disparos que empezó a dar.

Castro: En ese terrorífico momento, Marco escuchó el angustiante grito en inglés “es un tirador”. En seguida, algunos de los estudiantes procedieron a tirarse al suelo y a esconderse debajo de las sillas. Mientras otros se quedaron de pie horrorizados, sin saber qué hacer.

Díaz-Muñoz: Este hombre disparaba y disparaba y disparaba. Yo acate, no sé la secuencia exacta de que paso primero y que pasó después. Creo que cuando el se salió del salón porque se salió en un momento dado, yo me abalancé me tiré contra la puerta norte sur, donde yo entro siempre porque tenía, a mi l intuición me decía que el salió de la puerta su de norte y que estaba caminando afuera del salón por el pasillo, caminando hacia el sur, hacia mi puerta para entrar de nuevo seguro por la parte delantera de la de la clase. Entonces yo me tire para agarrar laagarradera de la manija con que se abre la puerta. En inglés se dice knob, the door knob, y yo lo agarré con toda mi fuerza y puse uno de mis pies, una de mis piernas y la otra no la podía usar porque no, no, no alcanzaba. La puse contra la pared, contra el umbral de la puerta del dormitorio y entonces yo me agaché halando la manija de la puerta y poniendo presión contra la pared para poder evitar que entrara por esa puerta.

Jokisch Polo: Durante el tiempo en que el tirador rondaba por el edificio, Marco estaba sosteniendo la puerta, mientras muchos de los estudiantes estaban inmovilizados. Y fue entonces que les dijo a sus alumnos que traten de romper las ventanas para escapar.

Díaz-Muñoz: Unos empezaron a patear las ventanas, pero estaban hechas de un material muy duro, un tipo de vidrio que no se rompe tan fácilmente. Entonces ellos acataron, se dieron cuenta de que había otrro nivel arriba, donde había más, más ventanas. Porque las ventanas llegan hasta el techo – hasta el cielorraso, the cieling, que ahí sí podían salirse porque había una apertura más grande. Entonces empezaron a salirse por ahí, tenían que subir alto como nueve pies y tirarse por ahí al otro lado y escaparse del aula. Y salieron como diez o quince. No sé cuántos más quedaron dentro del aula, los heridos y unos cuantos estudiantes.

Castro: Minutos más tarde, fue cuando Marco alcanzó a ver a la policía por la puerta y les dejó entrar.

Díaz-Muñoz: Entraron y me preguntaron si yo era el profesor y yo les dije que sí, que yo era. Y entonces entraron cuatro o cinco policías, unos por delante, otros por la parte de atrás y empezaron a analizar, a observar, a ver que es lo que había pasado. Entonces en ese momento ya yo nabiendo dejado de hacer lo que estaba haciendo, que era cerrar esa puerta, ya pude yo pararme y caminar y observar lo que había pasado y fue espantoso. Aparte del trauma de los disparos, ver los heridos, el daño que le había hecho a mis estudiantes. Lo que para mí en mi mente parecía que había un montón de heridos. Eran tal vez cinco, seis u ocho.

Jokisch Polo: En el aula de Marco se encontraba Arielle Anderson y Alexandria Verner. Ellas fueron dos de las tres estudiantes que murieron en el tiroteo. Marco nos cuenta que logró ver a las dos chicas antes de que fallecieran.

Díaz-Muñoz: Esas dos chicas estaban en una situación terrible porque estaban en un en charcos de sangre. Yo nunca había visto tanta sangre. Sangre por el piso, en el salón y esas chicas en medio de un charco de sangre. Y yo veía que se movían, que gesticulaba con la boca, que hablaban, que decían algo. No, obviamente no, no era no se podía oír en ese escándalo lo que decían, pero yo veía que estaban diciendo algo y movían las manos. ¡El cuerpo no! El cuerpo estaba inerte, estaba inmóvil. Entonces yo le decía los a los estudiantes…osea cuando llegaron los policías se tardó como tres o cuatro minutos a que llegaran los paramédicos. Tal vez menos, tal vez más, no sé. Pero entonces los que estaban ayudando a otros estudiantes, yo les decía estas chicas necesitan ayuda, ellas son las que están en las personas que están en peor condición. Y nadie me hacia caso. Finalmente, como yo insistía, me dijeron: ‘they are gone, they are gone’ en español sería: están muertas, están muertas, ya murieron, fallecieron.

Castro: Finalmente la policía logró que todos los que estaban en el aula salieran cerca de las nueve de la noche.

Díaz-Muñoz: y ahí estaba un montón de policías en círculo, tomando notas, tomando decisiones. Y yo insistía que había unas chicas que necesitaban ayuda y me respondían que “they are getting all the help, theyll take care of them” “las van atender, they are doing their best” cosas de ese tipo. Entonces yo me senté a llorar porque las imágenes que tenía eran terribles

Jokisch Polo: Al salir es cuando se encontró con su esposa, quien le había estado esperando afuera del salón todo este tiempo. Marco nos cuenta que ella estaba sentada a la vuelta de la esquina del salón y que cuando escuchó los disparos inmediatamente se escondió debajo de una banca.

Díaz-Muñoz: Y eso la salvó a ella. Entonces nos encontramos afuera del edificio. Porque ella salió primero, luego yo después, y nos llevaron al museo, a Eli Broad Museum, y ahi nos tuvieron hasta como las dos o tres de la mañana cerca entrevistandonos la FBI. Y también porque todavía no había terminado la búsqueda de este individuo que finalmente lo encontraron. Y él se tomó su vida, se mató, tomó su vida y entonces terminó el lockdown. Ya no había que estar escondido. Y entonces nos dejaron ir.

Castro: Marco nos dice que por más que no quiera seguir pensando en lo sucedido, siente la necesidad de hablar para que los legisladores en Michigan tomen conciencia de lo que ha pasado y pasen leyes que restrinjan el acceso a armas.

Díaz-Muñoz: Yo la violencia la veo en la televisión, en las noticias y no me gusta, nunca me han gustado películas de violencia. No me gusta ver una película con escenas gráficas, con sangre, con cosas horribles. Precisamente porque yo creo que en la medida en que aceptamos eso, nos volvemos insensibles, empezamos a aceptar la violencia como que fuera parte normal de la vida. Y yo no quiero vivir en un mundo en que yo esté comiendo popcorn y viendo cosas horribles y aceptándolas como si fuera, como si estuviera bien.

Castro: Queremos dar las gracias a Marco Diaz Munoz por habernos compartido probablemente unos de los momentos más angustiantes de su vida y de paso querer concientizar del irreparable daño que pueden causar el mal uso de las armas.

Jokisch Polo: Ahora nuestro segmento mensual sobre los recursos de las bibliotecas de la Capital Area District Libraries:

Castro: Este año las bibliotecas de Lansing están celebrando su 25 aniversario. Y todas las sucursales están participando en la campaña: “Demuestra Tu Amor”

Durante lo que queda de febrero, puedes entrar en la biblioteca y encontrar mensajes de amor de la comunidad, y escribir el tuyo propio.

Castro: Las bibliotecas son centros comunitarios, casas de reunión, grupos de apoyo, ofrecen ayuda con los deberes y con los impuestos y un lugar seguro donde descansar, no importa cuánto dinero tengas.

Jokisch Polo: En las sucursales de la Capital Area District Libraries puedes recibir semillas para plantar gratis, paquetes de comida, máquinas para coser, suministros para manualidades y mucho más.

Jokisch Polo: Así que espero que este pequeño mensaje te alenté a que visites tu biblioteca local. No necesitas carné para entrar y todos los actos de la biblioteca son gratuitos. También puedes utilizar los ordenadores para imprimir tareas o artículos o simplemente ven y pasa un rato descansando en cualquiera de las sucursales de la Capital Area District Libraries.

