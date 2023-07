Avances en licencia de conducir para inmigrantes, el mayor presupuesto estatal y tragedia por secuestro de bebé

Por quinta vez, los legisladores en Michigan han presentado un paquete de leyes que garantizarían las licencias de conducir para inmigrantes. Hoy les explicaremos en qué etapa se encuentra esta ley.

Además, la Gobernadora Gretchen Whitmer ha firmado uno de los presupuestos más grandes en la historia del estado. Discutiremos qué proyectos serán financiados por parte del gobierno.

El secuestro de una niña de dos años en Lansing conmovió a la comunidad y llevó a la intervención del FBI para encontrarla. Les contaremos qué ocurrió desde la noche del secuestro de la niña.

Transcripción del Episodio

Michelle Jokisch Polo: Por quinta vez, los legisladores en Michigan han presentado un paquete de leyes que garantizarían las licencias de conducir para inmigrantes. Hoy les explicaremos en qué etapa se encuentra esta ley.

Pablo Castro: Además, la Gobernadora Gretchen Whitmer ha firmado uno de los presupuestos más grandes en la historia del estado. Discutiremos qué proyectos serán financiados por parte del gobierno.

Jokisch Polo: El secuestro de una niña de dos años en Lansing conmovió a la comunidad y llevó a la intervención del FBI para encontrarla. Les contaremos qué ocurrió desde la noche del secuestro de la niña.

Pablo Castro: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Pablo Castro.

Jokisch Polo: Y yo, Michelle Jokisch Polo, brindándote las noticias más importantes, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Jokisch Polo: WKAR cuenta con el respaldo de las Capital Area District Libraries. Este verano nos presenta "Todos Juntos Ahora" un desafío de lectura para niños, adolescentes y adultos. Disponible en las 13 sucursales de CADL hasta el 5 de agosto. Más información en cadl.org.

Castro: Antes del 2008, la ley de Michigan no exigía un estatus legal migratorio para aplicar a una licencia de conducir o a una tarjeta de identificación. En ese entonces el solicitante sólo tenía que presentar un documento que comprobara su identidad y demostrara que era residente de Michigan.

Jokisch Polo: Pero todo esto cambió en diciembre del 2007, cuando el fiscal general de aquel entonces entregó una opinión de que una persona indocumentada no podía ser considerada residente del estado de Michigan.

Castro: Y que solo aquellas personas con residencia permanente legal o con una tarjeta verde podrían ser consideradas como residentes del estado según la ley.

Jokisch Polo: Priscillia Rodriguez es de Venezuela y ha vivido en Michigan más de 20 años. Durante una protesta en el capitolio en Lansing, ella nos contó que ya tenía una licencia de conducir antes de que la ley cambiará en el 2008.

Priscillia Rodriguez: Creo que la única forma de de llegar a hacerlo público a las personas encargadas de legislar es decirles que la necesidad que tenemos de una licencia de conducir. Y yo soy una de las afectadas. Pues yo no soy la única. Si yo fuera la única, probablemente no importaría, pero detrás de mí hay miles de miles de personas que necesitan, que tienen la oportunidad y están en capacidad de manejar y no se les otorga nada. Entonces yo estoy aquí porque necesito salir de donde estoy, de mi, de mi zona de confort para para manifestarle a esta gente de que necesitan tomar acción acerca de eso y darnos un poco de dignidad y respeto para la comunidad de inmigrantes.”

Jokisch Polo: Priscillia ha aplicado a un estatus legal por medio del programa de estatus de protección temporal, que es un beneficio migratorio en los Estados Unidos para los inmigrantes que buscan una protección temporal contra la deportación.

Rodríguez: Es que es que UCIs no me ha mandado el TPS todavía, a pesar de que los venezolanos que teníamos de tiempo tenemos este derecho a él, este y no tampoco permiso de trabajo. O sea, y te estoy diciendo que apliqué desde hace más de dos años en septiembre van a ser tres años y todavía no, no, tú entras ahí, si no, todavía estás en en espera. Mientras tanto, ni siquiera puedes ir al banco, hacer nada porque necesitas algún documento y, o sea, pasaporte vencido no sirve de nada porque lo sabes bien que en ningún lado te lo aceptan un pasaporte vencido. Entiendo. Entonces Nada. Estoy así como que sin nada.”

Castro: Priscillia es una de miles de inmigrantes en Michigan que no tienen la posibilidad de acceder a una licencia de manejar ni a una identificación personal del estado.

Castro: Algunos legisladores han reconocido la necesidad de estas personas y han tratado de introducir cambios en las leyes.

Jokisch Polo: Por quinta vez la senadora de Michigan Stephanie Chang, quien representa el área este del estado de Michigan en la ciudad de Detroit, ha introducido un paquete de leyes que concedería licencias de conducir a las personas indocumentadas.

Stephanie Chang: So, so, there's a number of us that have been working on the drive safe bills for many, many years. When I was in the house, we worked with then representative Harvey Santana, and Dave pagal on these bills. But essentially, you know, we recognize that in 2008, there was an attorney general opinion that said that immigrants should not be able to receive driver's licenses, the legislature that you're then basically passed a law saying that if you couldn't prove legal presence, then you shouldn't be able to get a Michigan driver's license or state ID. And our bills seek to undo that.

Traducción en español: Hay varios de nosotros que hemos estado trabajando en los proyectos de ley de conducción segura durante muchos, muchos años. Cuando estaba en la Cámara de Representantes, trabajamos con el entonces representante Harvey Santana y David Pagal en estos proyectos de ley. Pero básicamente, reconocemos que en el 2008 hubo una opinión del fiscal general que decía que los inmigrantes no deberían poder obtener licencias de conducir, y la legislatura aprobó una ley que decía que si no podías demostrar tu presencia legal, entonces no deberías obtener una licencia de conducir o una identificación estatal de Michigan. Nuestros proyectos de ley buscan deshacer eso.

Castro: La diferencia de esta sesión legislativa a otras es que por primera vez en cuarenta años los demócratas controlan el senado y la casa de representantes en Michigan. Y Stephanie cree que esto podría asegurar que estas leyes de conducir sean aprobadas sin problemas.

Chang: I feel very optimistic. We have been building a lot of support around the bills. And, you know, with the new makeup of the legislature, I'm hopeful that this will become a priority, whereas in previous terms, you know, and certainly it has not been necessarily a priority. So there's so many of us who really believe in this issue. And there are definitely folks on both sides of the aisle who understand how important this issue is. So I'm hopeful that we will be able to get it done.

Traducción en español: Me siento muy optimista. Tenemos mucho apoyo en torno a los proyectos de ley. Y con la nueva composición de la legislatura, tengo esperanzas de que esto se convierta en una prioridad, mientras que en términos anteriores, sabes, ciertamente no ha sido necesariamente una prioridad. Somos muchos a los que realmente nos importa que esta legislación pase. Y definitivamente hay personas en ambos lados del espectro político que comprenden lo importante que es este tema. Tengo esperanzas de que podamos lograrlo.

Jokisch Polo: Anteriormente han habido algunos legisladores que se han opuesto a este paquete de leyes. Según Stephanie, ellos han dicho que la ley podría confundir a los oficiales encargados de las elecciones y las personas con estos permisos podrían ser consideradas para votar.

Chang: Nothing about these bills, changes. someone's ability to vote, non citizens cannot vote in Michigan full step. We also know that the Secretary of State's office has a strong process in terms of ensuring that and there's also already a lot of processes in place in terms of verifying who someone is in terms of their identity.

Traducción en español: Nada en estos proyectos de ley cambia la capacidad de alguien para votar. Aquellas personas que no son ciudadanos no pueden votar en Michigan bajo ninguna circunstancia. También sabemos que la oficina de la Secretaría de Estado tiene un sólido proceso para garantizar esto, y ya existen muchos procedimientos para verificar la identidad de las personas.

Castro: El 20 de julio, la legislatura de Michigan tuvo su última sesión del verano. El paquete de leyes que garantiza licencias de conducir a las personas indocumentadas ha sido presentado tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Las leyes han sido remitidas al comité y este decidirá si la ley avanza para su votación.

Jokisch Polo: En otras noticias legislativas, en julio la Gobernadora Gretchen Whitmer firmó uno de los presupuestos del estado más grandes en la historia.El presupuesto total es de $81.7 mil millones para el año fiscal 2023-2024.

Jokisch Polo: Colin Jackson es corresponsal de política para el Michigan Public Radio Network.

Colin Jackson: There are a few reasons why we're seeing the state continue to spend more and more in recent years. We've heard kind of the cliche that every budget has become a record breaking budget. But a lot of that's to do with high state revenues. You know, this was a big topic line. Earlier this year, during the budget process, when they found out the state had a multi billion dollar surplus to spend, which also led to trigger in an income tax cut, which is a whole separate plotline from the budget itself. But then on top of the actual surplus money that the state had, there's also just a lot of federal money that had been pumping in during the COVID years that went unspent.

Traducción en español: Hay algunas razones por las cuales estamos viendo que el estado continúa gastando más y más en los últimos años. Hemos escuchado el cliché de que cada presupuesto se ha convertido en un presupuesto récord. Pero gran parte de esto se debe a los altos ingresos estatales. Sabes, este fue un gran tema a principios de este año durante el proceso presupuestario, cuando descubrieron que el estado tenía un excedente de miles de millones de dólares para gastar, lo que también llevó a activar una reducción en el impuesto sobre la renta, que es una trama completamente separada del propio presupuesto. Pero además del excedente real de dinero que tenía el estado, también hubo muchísimo dinero federal que se había inyectado durante los años de la COVID y que quedó sin gastar.

Castro: Whitmer ha dicho que el presupuesto incluye varios proyectos que tiene como fuente de financiamiento tan solo una vez, y que no cargarán a los contribuyentes con costos de mantenimiento a largo plazo.

Jackson: Well, we're seeing a lot of new programs implemented, as well as just some Democratic priorities continued. These are some bipartisan priorities as well. For example, we're seeing nearly $2 billion going to our local road agencies, we're seeing hundreds of millions of dollars going toward expanding universal, expanding preschool access to, to work toward universal pre K, which was the goal the governor had. We're also seeing tuition fees and hikes capped at four and a half percent. There's some money toward paying down long term debt, as well as over $760 million for just local projects and organizations that lawmakers requested.

Traducción en español: Estamos viendo la implementación de muchos programas nuevos, así como la continuación de algunas prioridades demócratas. Estos también son algunos de los objetivos de los republicanos. Por ejemplo, estamos viendo casi $2 mil millones de dólares destinados a nuestras agencias locales de carreteras, cientos de millones de dólares destinados a ampliar el acceso a preescolar y ofrecer el acceso a prekinder para todos, que era unos de los objetivos de la gobernadora. También estamos viendo que las tarifas y aumentos de matrícula universitarias no van a subir más del cuatro y medio por ciento. Hay dinero para pagar la deuda a largo plazo, así como más de $760 millones para proyectos y organizaciones locales que los legisladores solicitaron.

Jokisch Polo: El presupuesto de Whitmer proporcionará a las escuelas públicas de todo el estado un aumento del 5% en la financiación por alumno, lo que equivale a unos $458 adicionales. Con este aumento, las escuelas recibirán un poco más de $9,600 por cada estudiante.

Castro: Además el presupuesto dará la posibilidad de que todas las escuelas públicas puedan ofrecer almuerzos gratis a sus estudiantes. Anteriormente esto solo estaba disponible para las familias de escasos recursos.

Jokisch Polo: El próximo presupuesto estatal se ejecutará desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024.

Jokisch Polo: Uno de los titulares más impactantes de este pasado mes fue el del secuestro de Wynter Cole-Smith. Wynter es una bebé de dos años que vivía en Lansing con su madre.

Castro: Y a principios de julio, el ex novio de la madre de Wynter llegó hasta su casa, la agredió y secuestró a la bebé. Esto resultó en una búsqueda extensiva desde Lansing hasta Detroit.

Jokisch Polo: Krystal Nurse es reportera de inclusión y diversidad para el períodico Lansing State Journal. Ella ha estado cubriendo este caso desde el principio.

Krystal Nurse: On July 2, but there was a domestic disturbance on the south side of Lansing at an apartment complex where a woman had called 911, saying that she was stabbed, and that her boyfriend had taken her child. And he's not there. Neither is her child. And very quickly that transpired to what many people in the Lansing area saw which would be an Amber Alert that was sent out sometime between the two to 3am hour on July 3, and that's when people realize that this is a serious situation because Amber Alerts don't go. Don't go out that often in Lansing.

Traducción en español: El 2 de julio, hubo un disturbio doméstico en el lado sur de Lansing, en un complejo de apartamentos, donde una mujer llamó al 911, diciendo que la apuñalaron y que su novio se llevó a su hija. Y él no está allí. Tampoco estaba la niña. Y rápidamente esto se convirtió en lo que muchas personas en el área de Lansing vieron como una Alerta Amber, que se envió entre las dos y las tres de la madrugada del 3 de julio, y fue entonces cuando la gente se dio cuenta de que esta es una situación grave porque las Alertas Amber no se emiten con tanta frecuencia en Lansing.

Jokisch Polo: La Alerta AMBER es un sistema de notificación de menores de edad desaparecidos, implementado en varios países desde 1996. AMBER es un retroacronimo en inglés de America's Missing: Broadcast Emergency Response (que significa en español «Personas perdidas de América: retransmisión de respuesta de emergencia» ) pero que originalmente hace referencia a Amber Hagerman, una niña que fue secuestrada y días después localizada sin vida.

Castro: El 3 de julio el ex novio de la madre de Wynter, Rashad Trice, fue arrestado pero él se rehusó a decirle a las autoridades donde estaba la bebé.

Jokisch Polo: Desde el arresto, La policía de Lansing trabajó junto al FBI para intentar localizar a la bebe, a la cual encontraron dos días después cerca del aeropuerto de Detroit.

Nurse: Unfortunately, we later learned and when the FBI and federal agents charged tribes with federal kidnapping charges that he triangulated her with a phone cord and they only knew that because part of the cord was your body. The other part of the chord was in the car that he stole, which can do which we came later came to know that it was from Wizard's grandmother, not her mother but it was still stolen property and really right when then in there like I remember when the police chief said this is no longer a missing persons case. This is now a homicide case.

Traducción en español: Desafortunadamente, luego supimos que la FBi y los agentes federales estaban acusando a Rashad Trice con cargos federales de secuestro. Según la investigación federal él había estrangulado a la bebe con un cable de teléfono y solo lo sabían porque una parte del cable estaba en su cuerpo. La otra parte del cable estaba en el automóvil que robó, del cual después descubrimos que pertenecía a la abuela del bebe, no a su madre, pero de todos modos era propiedad robada y recuerdo claramente cuando el jefe de policía dijo: "Esto ya no es un caso de persona desaparecida. Ahora es un caso de homicidio".

Castro: La Fiscal General Dana Nessel ha anunciado que el hombre acusado de secuestrar y asesinar a la niña Wynter Cole-Smith de Lansing enfrentará un total de 20 cargos estatales.

Castro: Rashad Trice podría ser condenado a cadena perpetua si es declarado culpable.

Jokisch Polo: Ahora nuestro segmento mensual sobre los recursos de las bibliotecas de la Capital Area District Libraries.

Jokisch Polo: Si eres un entusiasta de la naturaleza o de los deportes, ahora puedes pedir prestado juegos al aire libre como: spikeball, cornhole y pickleball, visitando la base de datos de la biblioteca conocida como Library of Things.

Castro: También esta temporada puedes disfrutar del aire libre mientras nos visitas. Muchas de las sucursales de la biblioteca tienen espacios al aire libre para relajarse y disfrutar.

Jokisch Polo: La sucursal de Leslie tiene un nuevo y amueblado espacio en el porche, mientras que la sucursal de Okemos tiene jardines de plantas locales.

Castro: Además puedes disfrutar de todo tipo de eventos – desde horas de cuentos y tiempo de juego, ventas de libros, artistas y exposiciones para todas las edades.

Jokisch Polo: Este episodio fue producido por mi, Michelle Jokisch Polo. Lo editaron Pablo Castro. Las voces traducidas al espanol de este episodio fueron hechas por un tecnologia de inteligencia artificial conocida como Speechify. Escucha ¿Qué Onda Michigan? en todas tus plataformas favoritas de podcasts.

Jokisch Polo : ¿Qué Onda Michigan? Es una producción de WKAR. La estación NPR del centro de Michigan.

Castro: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9:45am y los domingos a las 8am sintonizando la estación 102.3FM o la 870 AM. Soy Pablo Castro.

Jokisch Polo: Y yo Michelle Jokisch Polo. Hasta la próxima.