Preocupante calidad del aire, nueva ley sobre el uso de celulares al conducir y medidas para restringir armas de fuego en Michigan

Transcripción del Episodio

Michelle Jokisch Polo: En los últimos días, nuestro estado ha experimentado una preocupante situación en cuanto a la calidad del aire, posicionándose como uno de los peores en todo el país. Hoy te contamos sobre los importantes desafíos en materia de salud y medio ambiente, y las implicaciones y acciones necesarias para abordar este fenómeno.

Pablo Castro: Por otro lado, tenemos noticias legislativas importantes. Ha entrado en vigor una nueva ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares mientras se conduce. Esta medida tiene como objetivo promover la seguridad vial y reducir los peligros asociados a la distracción que estos dispositivos causan al volante. Discutiremos los detalles de esta legislación y su impacto en la comunidad.

Jokisch Polo: Además, nuestros legisladores también han implementado medidas para restringir el uso de armas de fuego. Estas protecciones buscan abordar las preocupaciones en torno a la seguridad y la prevención de la violencia armada. Analizaremos las implicaciones de estas decisiones y las reacciones que han surgido en la sociedad.

Pablo Castro: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Pablo Castro.

Jokisch Polo: Y yo, Michelle Jokisch Polo, brindándote las noticias mas importantes, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Jokisch Polo: WKAR cuenta con el respaldo de las Capital Area District Libraries. Presenta su desafío de lectura de verano "Todos Juntos Ahora" para niños, adolescentes y adultos. Disponible en las 13 sucursales de CADL hasta el 5 de agosto. Más información en cadl.org.

Castro: Si notaste que los cielos han estado un poco más brumosos de lo usual es porque el humo de los incendios forestales que están ocurriendo en el este de Canadá han alcanzado los cielos de Michigan. Este humo, la falta de lluvia y las altas temperaturas de este pasado mes, han generado un impacto negativo en el aire.

Jokisch Polo: La calidad del aire es determinada por una herramienta llamada el índice de la calidad del aire o AQI. Esta herramienta ha sido desarrollada por la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos y nos ayuda a saber qué tan limpio o contaminado está el aire en una área en particular.

Jokisch Polo: La doctora Natasha Bagdasarian es la jefa médica ejecutiva del estado de Michigan.

Natasha Bagdasarian: With the wildfires in Canada, we are really concerned right now about fine particulate matter. So we're talking about matter that is released by these fires, that is a really small size, and that can reach the smallest spaces in our lungs. So we're concerned about the damage that long term exposure could do or even short term exposure, that is high exposure.

Traducción en español: Con los incendios forestales en Canadá, nos preocupa mucho en este momento la materia particulada fina. Estamos hablando de la materia que se libera por estos incendios, que tiene un tamaño muy pequeño y que puede llegar a los lugares más pequeños de nuestros pulmones. Nos preocupa el daño que la exposición a largo plazo podría causar, e incluso la exposición a corto plazo, que implica una exposición alta.

Castro: El AQI evalúa diferentes tipos de contaminación del aire, incluido el ozono, las partículas y el dióxido de azufre.

Castro: Según estos niveles, a cada contaminante se le asigna una categoría de AQI con un código de color que va desde 0, que es verde o “bueno”, hasta 300, que es de color morado y “muy poco saludable.”

Castro: Este pasado mes, en Grand Rapids, Detroit y Lansing vimos niveles de más de 200.

Castro: Como medida de precaución, La Doctora Natasha nos aconseja monitorear regularmente el índice nacional de calidad del aire si tenemos la intención de realizar actividades al aire libre.

Bagdasarian: What we're really advising them is to number one, if you are someone who is particularly vulnerable, meaning that you have underlying heart disease or lung disease, if you are pregnant, very young or very old, we're advising people who fall into those risk categories to avoid strenuous activity outdoors. So things like running or jogging, exercising vigorously outdoors is usually a good thing, but not if you are in those higher risk areas.

Traduccion en espanol: Si eres alguien particularmente vulnerable, es decir, si tienes enfermedad cardíaca o pulmonar subyacente, si estás embarazada, muy joven o muy mayor, estamos aconsejando a las personas que se encuentran en esas categorías de riesgo que eviten realizar actividades extenuantes al aire libre. Así que cosas como correr o hacer ejercicio vigorosamente al aire libre suelen ser buenas, pero no si te encuentras en esas áreas de mayor riesgo.

Jokisch Polo: La Doctora Natasha recomienda acudir a una sala de emergencias si tú o alguien que conoces tiene dificultades para respirar después de pasar tiempo al aire libre.

Jokisch Polo: También dice que el uso de purificadores de aire y aire acondicionado en interiores cuando empeora la calidad del aire puede ser útil. El uso de mascarillas fuera también podría ser una opción si la calidad del aire está a niveles peligrosos.

Castro: A partir del 30 de junio, sostener un teléfono u otro dispositivo electrónico mientras se conduce será considerado ilegal en Michigan.

Castro: Este pasado mes, la gobernadora Gretchen Whitmer firmó el proyecto de ley en una ceremonia a la que asistieron las familias de personas fallecidas en accidentes donde la conducción distraída tuvo un papel importante.

Castro: Colin Jackson es reportero de política para la Red de Radio Pública de Michigan, y él nos cuenta que en el 2010 la gobernadora de ese entonces, Jennifer Granholm, firmó una ley que prohibía enviar mensajes de texto al conducir.

Castro: Pero Colin dice que muchos legisladores decían que eso no era suficiente para minimizar las distracciones al conducir.

Colin Jackson: Because it really only applies to texting while the car is in motion. So other types of phone use, maybe back then we weren't using our phones as prevalently as we are now. But even things like Facebook, messaging apps, phone calls, those types of things. Were still distracting drivers. So for the last 13 years or so lawmakers have been working to tighten that. So this specific bill would basically outlaw most use most hands on phone use while driving. So you can no longer scroll Facebook at a stoplight. Or if you're parked at a train stop, you wouldn't be able to make a quick video call or something like that.

Traducción en español: Porque esta ley sólo se aplicaba al envío de mensajes de texto mientras el automóvil estaba en movimiento. Y es que creo que en ese entonces no estábamos utilizando nuestros teléfonos de manera tan prevalente como lo hacemos ahora. Pero incluso cosas como Facebook, aplicaciones para mandar mensajes, hacer llamadas telefónicas, este tipo de cosas, seguían distrayendo a los conductores. Por lo tanto, durante los últimos 13 años aproximadamente, los legisladores han estado trabajando para mejorar la ley. Este proyecto de ley en particular básicamente prohibiría la mayoría de los usos con las manos en el teléfono mientras se conduce. Por ejemplo, ya no podrías revisar tu Facebook en un semáforo en rojo. O si estás estacionado en una parada de tren, no podrías hacer una videollamada rápida o algo parecido.

Jokisch Polo: Antes de esta ley a la policía le era más difícil comprobar que alguien estuviera enviando mensajes de texto al conducir ya que la persona podía haber estado haciendo cualquier otra cosa en el teléfono, y que no necesariamente fuera considerada ilegal ante el ojo de la ley.

Jackson: Then it's really hard to prove that they were in fact texting, when they could have been checking their phone to maybe change the song, they're listening to look at maps, make a phone call, do all these other things that are probably still distracted and bad driving behaviors, but aren't explicitly illegal. So for this bill, it's a lot easier to pull people over just because holding your phone in general is illegal. So now if you're driving through East Lansing, and the police see you just holding your phone for any amount of time. That's enough cause to pull you over.

Traducción en español: Y era realmente difícil demostrar que estaban enviando mensajes de texto, cuando podrían haber estado revisando su teléfono para cambiar la canción que están escuchando, mirar mapas, hacer una llamada telefónica, hacer todas estas otras cosas que probablemente siguen siendo comportamientos de conducción distraída y peligrosos, pero que no son explícitamente ilegales. Así que con este proyecto de ley, es mucho más fácil detener a las personas solo porque sostener el teléfono en general es ilegal. Entonces, ahora, si estás conduciendo por el este de Lansing, por ejemplo, y la policía te ve sosteniendo tu teléfono durante cualquier período de tiempo, eso es motivo suficiente para detenerte.

Castro: Los conductores podrían enfrentar una multa de hasta $100 por una primera infracción, y hasta $250 si se trata de una segunda infracción. En caso de una tercera, los conductores enfrentarían la misma multa y se les ordenaría tomar un curso de actualización sobre seguridad vial.

Jackson: So you can't text and drive at any point while you're behind the wheel and the keys in the ignition. If you're like stopped in a parking lot, that will be a little bit different. But driving stoplights doesn't matter stop signs, no texting. You can't make video calls. You can't scroll social media. So no Facebook, no Twitter, no making Tik Toks. while you're driving, nothing like that. Just largely something to keep in mind is if your phones in your hand for this reason, you're probably shouldn't be doing it under this new law. If you're just like, we'll single tap starting up a map or something like that, that would be okay. But largely, if you're holding your phone while looking at the road, trying to decipher the map, that's something that you could get pulled over for.

Traducción en español: Por lo tanto, no puedes enviar mensajes de texto en ningún momento mientras estás detrás del volante y con las llaves en la ignición. Si estás detenido en un estacionamiento entonces la ley no aplica. Pero en los semáforos, o hasta en frente de una parada de alta no se permite el envío de mensajes de texto. No puedes hacer videollamadas. No puedes revisar tus redes sociales. Nada de Facebook, Twitter, no puedes hacer TikToks mientras conduces, nada de eso. Es importante tener en cuenta que si tienes el teléfono en la mano por alguna de estas razones probablemente no deberías hacerlo según esta nueva ley. Si solo estás tocando una vez para iniciar un mapa o algo así, eso está bien. Pero en su mayoría, si tienes el teléfono en la mano mientras miras la carretera, tratando de descifrar el mapa, la policía tiene el derecho a detenerte.

Castro: A los conductores aún se les permitirá usar teléfonos, pero solo en modo manos libres. Se permitirán excepciones para informar un delito o solicitar asistencia de emergencia.

Jokisch Polo: A finales de mayo la gobernadora Gretchen Whitmer firmó un proyecto de ley que permite a los tribunales emitir órdenes de "bandera roja" para confiscar temporalmente armas de fuego de aquellas personas consideradas un riesgo para sí mismas o para otros.

Jokisch Polo: La gobernadora firmó la medida frente al tribunal de Royal Oak en el condado de Oakland. El mismo condado donde un niño de 15 años utilizó una pistola de nueve milímetros para matar a cuatro estudiantes y herir a siete en la escuela secundaria de Oxford en noviembre del 2021.

Jokisch Polo: Rick Pluta es corresponsal principal para la Red de Radio Pública de Michigan. El estuvo presente cuando la gobernadora firmó la ley.

Pluta: Michigan had some tragic events, shootings at Michigan State University shootings at a high school in Oakland County, which really along with new democratic majorities in the legislature, ramped up support for more gun control measures. And so the Red Flag Law was kind of a kind of a signature effort to try and get guns out of the hands of people who would pose some sort of immediate threat. And so that's what you know, that's what led to the point where the law was adopted by Democrats in the legislature and signed by Governor Whitmer.

Traducción en español: En Michigan hemos visto varios eventos trágicos como el tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan y en una escuela secundaria en el condado de Oakland, lo cual, junto con las nuevas mayorías demócratas en la legislatura, ha aumentado el apoyo a medidas de control de armas. Por lo tanto, la Ley de la Bandera Roja fue en cierto modo un esfuerzo emblemático para intentar quitar las armas de las manos de personas que representan de alguna forma una amenaza inmediata. Y así es como, gracias a eso, la ley fue respaldada por los demócratas en la legislatura y firmada por la gobernadora Whitmer.

Castro: Esta es la tercera ley de seguridad de armas firmada por la gobernadora demócrata en este periodo legislativo, después de la verificación universal de antecedentes para la compra de armas y las leyes de almacenamiento seguro.

Pluta: This is something that had been being pushed for a long time. But under Republican control, the legislature just wasn't going to move on this that they had various concerns about civil rights seizing guns. And so this wasn't going to happen until Democrats were running the legislature. And it was then an only then that we actually saw these these bills get moving.

Traducción en español: Esto es algo que se había estado impulsando durante mucho tiempo. Pero bajo el control republicano, la legislatura simplemente no iba a actuar en esto debido a varias preocupaciones sobre los derechos civiles y la confiscación de armas. Y así, esto no iba a suceder hasta que los demócratas estuvieran a cargo de la legislatura. Fue solo entonces que vimos realmente que estos proyectos de ley comenzaron a avanzar.

Jokisch Polo: La ley de bandera roja le permitiría a las autoridades confiscar armas de personas consideradas como un riesgo para sí mismas o para otros.

Jokisch Polo: También convertiría en un delito que alguien mencionado en una orden de protección de riesgo extremo compre otra arma durante la vigencia de la orden.

Jokisch Polo: La legislación también crearía una exención de impuestos para la compra de cerraduras de armas y otros dispositivos de seguridad de armas de fuego.

Jokisch Polo: Desde que la ley fue firmada ha habido varios fiscales que han dicho que no van a enforzar la ley. Pero la Fiscal general del estado Dana Nessel los ha exhortado diciendo que ella se va a asegurar que la ley sea cumplida.

Castro: Y aunque los defensores de los derechos de posesión de armas buscan una oportunidad para desafiar la ley, actualmente no tienen un caso concreto en el que esta ley se haya aplicado en contra de alguien.

Castro: Dice Rick que necesitarían un caso que demuestre que se han confiscado armas sin una justificación válida.

Castro: Esto sería necesario para mostrar que la ley es inaplicable debido a su amplitud, vaguedad o violación explícita de la Constitución de Michigan. Hasta que se presente un caso así, no se puede determinar con certeza cómo se desarrollará esta situación.

Jokisch Polo: Ahora nuestro segmento mensual sobre los recursos de las bibliotecas de la Capital Area District Libraries.

Jokisch Polo: Hoy les queremos compartir sobre algunos recursos y base de datos disponibles en las bibliotecas de Lansing.

Castro: Auto Repair Source es una base de datos electrónica disponible en las sucursales de la Biblioteca de Lansing. Este recurso ofrece a los usuarios información detallada sobre servicios y reparaciones para una amplia gama de vehículos, tanto nacionales como importados.

Jokisch Polo: Otro servicio que brinda la biblioteca es Community Connections, que actúa como un enlace entre los usuarios y diversas organizaciones que ofrecen asistencia en áreas como alimentos, vivienda, servicios públicos, asistencia legal y médica, entre otras.

Castro: Además, la biblioteca ofrece acceso a Home Improvement Reference Center, una base de datos que proporciona a los usuarios una amplia variedad de información práctica y fácil de entender sobre proyectos de mejoras para el hogar y reparaciones.

Jokisch Polo: Otro programa destacado es Library of Things, que permite a los usuarios tomar prestados elementos como pases de autobús, máquinas de coser, artículos para mejoras en el hogar, puntos de acceso (hotspots), computadoras y más.

Castro: Por último, en todas las sucursales de la biblioteca se encuentra disponible el Seed Library, donde en primavera los usuarios pueden obtener semillas gratuitas para cultivar vegetales, frutas, flores y hierbas, promoviendo así la práctica de la jardinería y la autosuficiencia alimentaria.

Jokisch Polo: Este episodio fue producido por mi, Michelle Jokisch Polo. Lo editaron Pablo Castro. Las voces traducidas al espanol de este episodio fueron hechas por un tecnologia de inteligencia artificial conocida como Speechify. Escucha ¿Qué Onda Michigan? en todas tus plataformas favoritas de podcasts.

Jokisch Polo : ¿Qué Onda Michigan? Es una producción de WKAR. La estacion NPR del centro de Michigan.

Castro: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9:45am y los domingos a las 8am sintonizando la estación 102.3FM o la 870 AM. Soy Pablo Castro.

Jokisch Polo: Y yo Michelle Jokisch Polo. Hasta la próxima.