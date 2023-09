Michigan expande el acceso a Medicaid a los inmigrantes, prohibición de armas de fuego en capitolio, programa de salud para indocumentados

En este episodio de "¿Qué Onda Michigan?" se abordan varias noticias y temas relevantes para la comunidad Latina de Michigan. Entre los aspectos destacados se encuentran:

Michelle Jokisch Polo: Pronto, las personas embarazadas y aquellos menores de 21 años con un estatus migratorio de residencia permanente podrán acceder al seguro de salud estatal conocido como Medicaid.

Pablo Castro: Además, se aprueba una regla que prohíbe las armas de fuego dentro del Capitolio de Michigan.

Jokisch Polo: También les ofrecemos información sobre un plan de salud para personas indocumentadas.

Pablo Castro: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Pablo Castro.

Jokisch Polo: Y yo, Michelle Jokisch Polo, brindándote las noticias más importantes, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Castro: Ada Espinoza llegó a los Estados Unidos con su esposo y sus dos hijos hace dos años. En ese momento, la familia buscaba asilo debido a la inestabilidad y la violencia que afectan a su país de origen, Nicaragua.

Jokisch Polo: La salud y el bienestar siempre han sido una prioridad para su familia, y por eso, cuando llegaron a los Estados Unidos, se aseguraron de inscribirse en un seguro de salud a través del empleador de Ada.

Ada Espinoza: Desde que nosotros empezamos, estamos acá, pues mi esposo al inicio estaba pagando lo que es el seguro de la empresa. Y de esa manera es como nosotros hemos estado haciendo con las cosas de salud.

Castro: Debido a que la familia está en proceso de obtener un estatus migratorio más permanente, no califican para un plan de atención médica subsidiada a través del Mercado de Seguros de Salud, ni para un plan Medicaid financiado por el estado.

Espinoza: En la semana a mi esposo le deducen de su cheque alrededor de 200 dólares, porque como es una aseguranza familiar la que él adquirió.

Jokisch Polo: El año pasado, el hijo de 15 años de Ada, Joseph Osorio, obtuvo la residencia permanente, pero a pesar de poder trabajar legalmente, todavía no pudo conseguir que sus costos de atención médica fueran cubiertos por Medicaid.

Espinoza: En la edad que está requiere de chequeo médico, chequeo de su dientes, medición. En la escuela se pide requerimiento de algún tipo de vacuna. Entonces, lo que estamos haciendo es pagando, pagando de nuestro bolsillo.

Jokisch Polo: Eso está a punto de cambiar para tres mil niños en el estado de Michigan, como Osorio. A finales de julio, se asignaron más de $26 millones en el presupuesto del próximo año fiscal del estado para expandir el acceso a Medicaid para inmigrantes con tarjetas verdes.

Jokisch Polo: El cambio elimina el requisito de que los niños y las personas embarazadas con estatus migratorio de residencia permanente deben vivir en los Estados Unidos durante cinco años antes de acceder a Medicaid.

Castro: Susan Reed es directora ejecutiva del Centro de Derechos de Inmigrantes de Michigan. Ella ha estado abogando por la expansión durante años.

Susan Reed: Es algo muy lleno de esperanza para nosotros ver que ahora tenemos un líder en Gov. Whitmer que sí quiere invertir en la salud y en el futuro de Michigan, invirtiendo dinero en la salud de niños inmigrantes. Es algo que tiene sentido desde el perspectivo de derechos humanos y desde un perspectivo del presupuesto estatal, ¿verdad? Porque sabemos que invirtiendo dinero en la salud de los niños es algo que tiene beneficios con respecto al presupuesto público para toda la vida de este niño.

Jokisch Polo: Los niños con residencia permanente podrán obtener cobertura hasta su 21 cumpleaños, según el plan.

Castro: La nueva política también mejora la cobertura para las personas embarazadas con tarjetas verdes. Actualmente, Michigan cubre a este grupo, así como a personas embarazadas indocumentadas con Medicaid, pero el cambio en la elegibilidad proporcionará una cobertura más amplia para la persona embarazada.

Jokisch Polo: Según un comunicado del departamento de salud del estado, los niños inmigrantes elegibles y las personas embarazadas podrían obtener acceso ampliado a Medicaid a partir del 1 de octubre.

—

Castro: Los días en que los portadores de licencias de armas de fuego podían llevar pistolas libremente al edificio del Capitolio del Estado de Michigan están llegando a su fin.

Jokisch Polo: A mediados de agosto, La Comisión del Capitolio del Estado de Michigan votó unánimemente para prohibir en gran medida las armas de fuego, explosivos y otras armas en el edificio. El capitolio es un edificio público donde los legisladores proponen y aprueban las leyes en el estado. Cualquier persona puede entrar y salir como se le parece.

Castro: Colin Jackson es corresponsal de política para Michigan Public Radio Network. Él dice que todo empezó a principios de 2020 después de que las elecciones certificaran que el Presidente Joe Biden había recibido el mayor número de votos en Michigan.

Colin Jackson:When we saw armed protesters entering the Capitol with long guns and images of people carrying rifles in the Senate chamber, for example, went viral. At that point, the Capitol commission, and lawmakers in general started having calls to see about how they could change around their weapons policy in the Capitol. So you flash forward, and I want to say around January 2021, the Commission basically compromised to ban open carry of guns on the Capitol, but they kept allowing people with concealed carry licenses to continue carrying their firearms into the building.

Traducción en español: Cuando vimos a manifestantes armados entrando en el Capitolio con rifles largos y, por ejemplo, las imágenes de personas llevando rifles en la cámara del Senado se volvieron virales. En ese momento, la comisión del Capitolio y los legisladores en general comenzaron a recibir llamadas para ver cómo podían cambiar su política de armas en el Capitolio. Así que avanzamos en el tiempo, y quiero decir que alrededor de enero de 2021, la Comisión básicamente acordó prohibir el porte visible de armas en el Capitolio, pero siguieron permitiendo que las personas con licencias de portación oculta continuaran llevando sus armas de fuego al edificio.

Jokisch Polo: Y así se quedó por mucho tiempo hasta noviembre del año pasado cuando la legislatura decidió tomar cartas en el asunto y a través de la comisión encargada del capitolio se propuso la completa prohibición de las armas de fuego.

Jackson: Right now, we've seen weapons detectors installed at the Capitol. And the differences between weapon detectors and metal detectors are nuanced, etc. But right now, so the so the ban itself applies to firearms, explosives, and quote other items as determined by capital security to pose a potential security threat. So that applies to basically general members of the public.

Traducción en español: En este momento, hemos visto detectores de armas instalados en el Capitolio. Y las diferencias entre los detectores de armas y los detectores de metales son sutiles, etc. Pero en este momento, la prohibición en sí se aplica a armas de fuego, explosivos y, cito, "otros objetos determinados por la seguridad del Capitolio como una posible amenaza a la seguridad". Esto se aplica básicamente a los miembros del público en general.

Castro: A partir de ahora, toda persona que entre o salga del edificio deberá realizarse un escáner de metales y sus pertenencias serán inspeccionadas por los agentes de policía del edificio.

Jokisch Polo: La implementación de las medidas para prevenir la entrada de armas de fuego en el edificio comenzará a principios de septiembre. Algunas personas todavía podrán portar una pistola oculta con una licencia de pistola oculta válida, como el personal de seguridad o los legisladores del Senado o la Cámara de Representantes de Michigan.

–

Castro: Durante la última década, Michigan ha sido el cuarto estado con mayor número de refugiados en el país. Pero desde que la regla conocida como el Título 42 caducó a mediados de mayo, el número de personas pidiendo asilo ha incrementado significativamente.

Jokisch Polo: El Título 42 fue una autoridad de emergencia impuesta por el Presidente Donald Trump. La regla permitió a las autoridades fronterizas rechazar a los migrantes por motivos de preocupación sobre la propagación de COVID-19.

Jorge Ortiz Risco es de Perú y vino al país en diciembre del año pasado.

Jorge Ortiz Risco: En mi lugar, la situación social y económica que hay en mi país. En ese momento se vivía un estado bastante crítico, tanto política como económicamente. Mucha inseguridad, mucha violencia en las calles. Incluso yo tenía un pequeño negocio ahí en Perú y estaba siendo víctima de extorsión. Y también ya estoy acá con mi pareja. Ella estaba también desde agosto de 2022 acá en Michigan y entonces decidí también venir a estar acá con ella y sus hijos.

Castro: Jorge y su familia han pedido asilo en los Estados Unidos y actualmente están esperando respuesta por parte de inmigracion.

Jokisch Polo: Sin embargo durante esta larga espera, la esposa de Jorge ha estado padeciendo de altos dolores en las piernas y las articulaciones. Pero ya que la familia no tiene un estatus migratorio permanente no pueden acceder a seguro de salud para poder cubrir los costos médicos.

Ortiz Risco: Es conocido que cualquier plan de salud o cualquier atención médica es bastante costoso. Es super costoso y realmente nosotros no estamos en condiciones de acceder económicamente a algún tipo de atención privada particular.

Castro: En Michigan el condado de Washtenaw y de Ingham proveen planes de salud para inmigrantes indocumentados con un estatus inestable migratorio como Jorge.

Tania Acosta está a cargo de gestionar la inscripción de individuos en el plan del condado de Ingham.

Ella dice que a la esposa de Jorge le han realizado casi treinta exámenes médicos para determinar qué es lo que le está ocurriendo.

Tania Acosta: Estamos enterados que más o menos cada examen cuesta alrededor de 300 dólares, un poco más, un poco menos, dependiendo de la secuencia que tenga que hacerlo. Entonces lleva alrededor de 30 exámenes, entonces de $300 dólares. Entonces de $300 dólares – 9000 dólares aproximadamente solo son los exámenes. Más aparte, tú sabes, las citas con el especialista, cada cita con el especialista es alrededor de 175 dólares. Ellos en realidad han tenido una ayuda de más de $20000 dólares.

Jokisch Polo: Para calificar para el programa de Ingham o de Washtenaw las personas deben residir en esos condados.

Acosta: El principal requisito Entonces, tienen que vivir en el condado de Ingham y ser de bajos ingresos. Es decir, todo se basa en el tamaño de casa, cuántos miembros son. Por ejemplo, para una persona tiene que ser... por ejemplo, para una persona, si una casa solo se compone de una persona, no pueden ganar más de 36 450 por persona, por una sola persona. Ese es uno de los requisitos y que viven en el condado de Inga. De ahí se va derivando dependiendo el tamaño de la familia..

Castro: La inscripción para el plan de salud del condado de Ingham requiere una identificación de cualquier país o estado, y prueba de domicilio que demuestre que vive en el condado de Ingham. Para inscribirse en este programa visite w w w punto ihpm punto org. O en el programa del condado de Washtenaw en healthcarecounts punto org.

