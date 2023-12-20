Repetido: Los niños migrantes que trabajan en condiciones terribles en Michigan

Una investigación del New York Times descubrió que dos tercios de los niños migrantes acaban trabajando a tiempo completo en algunos de los empleos más peligrosos del país. Muchos de ellos viven en Michigan y trabajan con documentos falsos.

Hablamos con una defensora y abogada de inmigrantes en Michigan para entender qué es lo que ha llevado a muchos niños a sufrir este tipo de condiciones en el estado.

Transcripción del Episodio

Michelle Jokisch Polo: Este episodio lo pasamos en enero pero nos pareció que es importante darles a conocer esta información otra vez.

Jokisch Polo: Una investigación del New York Times descubrió que dos tercios de los niños migrantes acaban trabajando a tiempo completo en algunos de los empleos más peligrosos del país. Muchos de ellos viven en Michigan y trabajan con documentos falsos.

Pablo Castro: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Pablo Castro.

Jokisch Polo: Y yo, Michelle Jokisch Polo, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Jokisch Polo: Las Bibliotecas del Distrito del Área Capital celebran este año su veinticinco aniversario. Ellos estarán organizando interesantes programas y divertidos proyectos para conmemorar este importante aniversario, ¡y les están invitando a celebrar con ellos! Para obtener más información sobre el veinticinco aniversario de CADL y los actos de celebración, visita c-a-d-l punto org barra dos cinco.

Castro: Durante los últimos años se ha visto un incremento en el número de inmigrantes que llegan a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

Castro: La mayoría llega con la ilusión de encontrar un buen trabajo y proveer a su familia en su país de origen, pero desafortunadamente las condiciones laborales a las que muchos se enfrentan no son las mejores.

Jokisch Polo: Una reciente investigación del New York Times reveló el uso generalizado de mano de obra infantil ilegal en las fábricas que elaboran cereales, partes de automóviles y otros comestibles.

Jokisch Polo: Las agencias de colocación y los intermediarios buscan a niños de tan sólo 12 o 13 años para trabajos prohibidos, peligrosos y totalmente inadecuados para menores. El trabajo infantil va en aumento, y las últimas revelaciones muestran lo extendido y explotador que es.

Castro: Después de que la investigacion sacara a la luz el trabajo infantil migrante en Michigan los defensores de los derechos de los inmigrantes están presionando para que se produzcan cambios a nivel estatal y federal.

Castro: Anna Hill Galendez es abogada supervisora del centro de derechos de inmigrantes de Michigan conocido en inglés como Michigan Immigrant Rights Center.

Anna Hill Galendez: Siempre es muy difícil escuchar esas historias y escuchar cómo están sufriendo niños y migrantes en malas condiciones de trabajo. Pero desafortunadamente, no me sorprende escuchar estas historias porque cada día escuchamos de nuestros clientes de cualquier año de edad que están experimentando a condiciones expositivas.

Jokisch Polo: Según datos de La Oficina de Reasentamiento de Refugiados, unos 129,000 menores migrantes llegaron a Estados Unidos el año pasado. Esta agencia federal es la encargada de enviar a estos menores con sus "patrocinadores" -normalmente familiares- o a hogares de acogida transitorios para sacarlos de la detención fronteriza.

Jokisch Polo: En el último año fiscal, casi 700 menores fueron entregados a patrocinadores de Michigan, la mayoría en los condados de Kent y Wayne, según datos federales.

Castro: La investigación periodística sugiere que el gobierno federal está entregando al menos algunos de estos niños a patrocinadores que luego los ponen a trabajar en lugar de estudiar, para así quedarse con su salario.

Hill Galendez: Es una cosa muy importante entender que para la mayoría de los niños que están en esta situación están viviendo con familiares o amigos de la familia que realmente quieren cuidar lo mejor que puedan a los niños en sus casas y que lo que necesitan esas familias es es más apoyo para no estar en una situación tan vulnerable.

Jokisch Polo: Anna recalca que el sistema de inmigracion de los Estados Unidos deja a muchos inmigrantes incluyendo a niños en situaciones muy vulnerables y desesperadas por falta de protecciones adecuadas en los sistemas laborales.

Hill Galendez: Entonces, para los empleadores que quieren tomar ventaja de personas vulnerables, tienen esa oportunidad que hay tantos inmigrantes sin estatus migratorio o sin una situación estable que pueden explotar con este tipo de condición de trabajo con falta de pago adecuado. Entonces tenemos que ver cómo mejorar el sistema de inmigración y también cómo tener mejores protecciones para trabajadores.

Jokisch Polo: El artículo también detalla cómo los niños que emigraron a Estados Unidos trabajan jornadas extenuantes en el envasado de alimentos, la fabricación y la construcción.

Jokisch Polo: Anna afirma que la investigación pone al descubierto los grandes fallos que existen en materia de inmigración y empleo.

Hill Galendez: El sistema de muchas compañías de usar compañías de staffing o de contratistas laborales afecta las condiciones del trabajo porque para algunos jóvenes que tienen una edad apropiada para empezar a trabajar, tienen el derecho de trabajar en un lugar de trabajo seguro y vemos mucho que las compañías usan a otro partido, otra compañía para contratar trabajadores y no seguir a las leyes que están diseñados, proteger trabajadores o proveer recursos cuando alguien se accidenta en el trabajo y cuando pasa algo, quieren culpar a la otra agencia de staffing o al contratista laboral. Entonces necesitamos que todos los empleadores que están beneficiandose de labor de trabajadores tengan la obligación y la responsabilidad para asegurar que las protecciones del trabajo realmente se cumplan.

Castro: Desafortunadamente lo que la investigación ha demostrado no es algo nuevo en Michigan. Anna dice que los clientes que ella representa son de todas las edades. Y son individuos que usualmente no quieren llamar la atención a los abusos de sus empleadores por miedo a perder su trabajo.

Hill Galendez: Porque están dependiendo del ingreso que reciben para sobrevivir y para apoyar a otras personas en su familia y tienen miedo de las represalias de deportación, de perder ese trabajo aunque sea muy peligroso. Aunque haya condiciones malas en el trabajo y tienen miedo de tomar alguna acción que podría tener esas consecuencias de que alguien les reporte a migración o que deciden terminales del empleo. Entonces muchas veces no quieren hacer alguna queja sobre lo que está pasando, hasta que lo peor ha pasado, hasta que se accidenta, hasta que terminan el trabajo o hasta que hayan tenido regresar a su país de origen.

Castro: Los trabajadores menores de edad de una fábrica en Grand Rapids le dijeron a los reporteros del New York Times que el polvo picante de Flamin' Hot Cheetos les producía escozor en los pulmones, y que mover pesados palés de cereales toda la noche les hacía doler la espalda. También les preocupaba que sus manos quedaran atrapadas en las cintas transportadoras.

Jokisch Polo: La ley federal clasifica que este tipo de trabajos son tan peligrosos que ningún menor de 16 años está autorizado para este tipo de empleos.

Jokisch Polo: La falta de acceso a beneficios es una más de las consecuencias que llevan a muchas personas a poner a los jóvenes migrantes a trabajar.

Hill Galendez: Muchos no van a tener acceso a esos beneficios muy básicos por varios años. Pueden estar esperando un año o más sólo para tener un permiso de trabajo, varios años para tener un estatus más permanente que les deja tener acceso a seguro de salud, a las estampillas de comida, esas cosas básicas. Y si están viviendo con adultos que no tienen estatus inmigratorio, es muy posible que esos adultos nunca van a tener acceso a esos beneficios. Entonces están en una situación en que están tardando años realmente para la mayoría en llegar a tener acceso a beneficios.

Castro: Sólo los inmigrantes con residencia permanente o green card, y que lleven cinco años viviendo en Estados Unidos, pueden optar a programas de prestaciones como Medicaid, el Programa de Seguro Médico Infantil y las prestaciones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, antes conocido como cupones de alimentos.

Castro: Anna dice que las soluciones a estos problemas deben provenir del gobierno y no necesariamente de las compañías que contratan a menores, ya que muchos de estas desconocen la edad actual de los jóvenes que contratan.

Hill Galendez: Hay una propuesta federal que pensamos que sería muy importante para proteger a esos niños. Es el Children 's Act for Responsible Employment and Farm Safety o la Ley de Niños para Empleo Responsable y la Ley de Seguridad Agrícola para proteger a los niños de 12 años y en adelante de condiciones peligrosas en el trabajo de la agricultura.

Jokisch Polo: Esta ley ayudaría a prevenir que los niños menores de 12 años puedan trabajar en la agricultura.

Jokisch Polo: Otra solución sería ampliar la cobertura al seguro de salud del estado para aquellos menores sin residencia legal, y así eliminar el periodo de espera de 5 años para poder recibir recursos del estado. Esto permitiría que entre 3,000 a 4,000 menores puedan conseguir acceso a estos beneficios, según un reporte de la Michigan League for Public Policy.

Castro: El estado de Michigan, donde más del 70% porciento de individuos viviendo en Michigan sin seguro son inmigrantes, es uno de 16 estados que no han eliminado el periodo de espera. Entre 2016 y 2020, el 10,6% de los inmigrantes de Michigan no tenían seguro, en comparación con el 5,0% de aquellos residentes nacidos en los Estados Unidos.

Castro: Pero más allá de eso, Anna dice que es muy importante que las agencias locales puedan tener los recursos para poder defender a aquellos trabajadores inmigrantes que están sufriendo estos abusos laborales.

Hill Galendez: De darles los recursos que necesitan para reforzar la ley y también para dar mejor acceso a los inmigrantes a sus servicios con competencia cultural y acceso lingüístico. Y eso es algo que podemos mejorar a nivel estatal aquí en Michigan y también a nivel federal, que ayudaría a tener mejores condiciones para cualquier trabajador a y otra manera para apoyar a las familias inmigrantes que están cuidando a niños, tener un trabajo más seguro y un ingreso más seguro para realmente apoyar a los niños que están cuidando.

Jokisch Polo: Anna opina que, a pesar de la profunda división en nuestro país, deberíamos ser capaces de acordar que los niños de entre 12 y 13 años se centren en sus estudios escolares en lugar de preocuparse por lesiones laborales o llegar a sus trabajos a tiempo. Sin embargo, esto no sucederá automáticamente.

Castro: Y para que esto ocurra se necesita una reforma migratoria y acceso a recursos para que todos los inmigrantes puedan recibir protecciones cuando lo necesiten.

Jokisch Polo: Ahora nuestro segmento mensual sobre los recursos de las bibliotecas de la Capital Area District Libraries.

Jokisch Polo: Las sucursales de la biblioteca estan sirviendo como lugares de recollection para Toys for Tots, la campana de donacion de articulos de St. Vincent Catholic Charities y la campana de invierno de Punks with Lunch para articulos basicos y sandwiches de mantequilla de mani para personas sin hogar.

Jokisch Polo: Las sucursales en el centro y el sur de Lansing tienen paquetes de alimentos del Banco de Alimentos del Gran Lansing. Las familias pueden reservar un paquete por semana sin necesidad de traer su tarjeta de biblioteca u otros requisitos. Las sucursales de Okemos y Haslett tienen despensas con comida enlatada y otros alimentos no perecederos y productos de higiene disponibles para cualquier persona que los necesite.

Jokisch Polo: Ademas Los titulares de una tarjeta de las bibliotecas de Lansing pueden obtener boletos a precios especiales en espectáculos selectos en el Wharton Center, así como en conciertos y eventos en el Little Caesars Arena de Detroit.

Jokisch Polo: Considera voluntariar tu tiempo con uno de nuestros grupos de amigos de la biblioteca. Cada una de nuestras 13 sucursales cuenta con un grupo de Amigos de la Biblioteca, formado por voluntarios que trabajan incansablemente para recaudar fondos y abogar por la biblioteca. Mantienen colecciones de libros usados, organizan ventas de libros, planifican recaudaciones de fondos, contribuyen con refrigerios para eventos especiales y apoyan los esfuerzos de la biblioteca de docenas de otras maneras.

Jokisch Polo: Este episodio fue producido por mi, Michelle Jokisch Polo. Lo editaron Pablo Castro y Karel Vega. Escucha ¿Qué Onda Michigan? en todas tus plataformas favoritas de podcasts.

Jokisch Polo: ¿Qué Onda Michigan? Es una producción de WKAR. Asegurate de seguirnos en Facebook buscando Que Onda Michigan.

Castro: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9:45am y los domingos a las 8am sintonizando la estación 102.3FM o la 870 AM. Soy Pablo Castro.

Jokisch Polo: Y yo Michelle Jokisch Polo. Hasta la próxima.

