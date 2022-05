Las escuelas de East Lansing restablecen el mandato de máscara a partir del lunes

Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen. This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here.

Las Escuelas Públicas de East Lansing están restableciendo un mandato de máscara interior a partir del lunes.

En un correo electrónico a los padres el viernes, la superintendente Dori Leyko citó a los U.S. Centers for Disease Control and Prevention cambiando el nivel de riesgo de COVID-19 del condado de Ingham el jueves de riesgo “bajo” a “medio”.

Se espera que los estudiantes y el personal usen máscaras "bien ajustadas" dentro de los edificios escolares y mientras viajan en el transporte del distrito, a menos que se les otorgue una exención, dijo el correo electrónico de Leyko.

La junta escolar de East Lansing votó en abril para hacer que las máscaras sean opcionales, aunque la junta también otorgó al superintendente la autoridad para exigir máscaras una vez más si los casos o el nivel de riesgo de los CDC aumentan.

Los CDC actualizan semanalmente esas designaciones condado por condado, y Leyko indicó que el distrito podría levantar su requisito de máscara si el nivel de riesgo del condado de Ingham vuelve a ser "bajo".

El último día del año escolar del distrito es el 3 de junio.

Para el público en general, los CDC recomiendan usar cubrebocas en lugares públicos una vez que la comunidad alcanza un nivel de riesgo "alto".

Gran parte del centro de Michigan, incluidos los condados de Eaton, Clinton y Jackson, se encuentra actualmente en la lista de riesgo medio.