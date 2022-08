La vacuna Novavax COVID-19 está disponible para los residentes de Michigan mayores de 18 años

Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen.

This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here.

Una nueva opción de vacuna contra el COVID-19 ya está disponible para los adultos de Michigan. El departamento de salud del estado anunció el jueves que tiene un suministro limitado de inyecciones de Novavax.

La U.S. Food and Drug Administration autorizó el uso de emergencia de la vacuna Novavax el mes pasado. Los Centers for Disease Control and Prevention también respaldaron la vacuna.

A diferencia de las vacunas Pzfizer y Moderna, Novavax no utiliza ARNm para inocular a las personas contra el coronavirus.

En cambio, la inyección utiliza una nanopartícula que contiene la proteína externa del virus para estimular el sistema inmunitario para que produzca anticuerpos y respuestas de células T.

Este tipo de tecnología de vacuna es más tradicional y se ha utilizado para proteger contra enfermedades como la hepatitis B y el herpes zóster.

En un comunicado, la directora médica ejecutiva del Michigan Department of Health and Human Services, la Dra. Natasha Bagdasarian, dijo que tener múltiples tipos de vacunas ofrece más opciones y flexibilidad para que las personas se protejan contra el COVID.

“Las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo nuestra mejor defensa contra el virus y ayudan a prevenir enfermedades graves y la muerte. Continuamos instando a los habitantes de Michigan que aún no han sido vacunados a que se vacunen lo antes posible”, dijo.

Actualmente, quienes reciben la vacuna Novavax a través de un programa de dos dosis no pueden recibir un refuerzo de ninguna otra vacuna COVID. Debido a un suministro limitado de 100,000 dosis, el departamento de salud dijo que no se espera que todos los proveedores del estado administren la inyección.

Según el departamento de salud del estado, más de 6,7 millones de habitantes de Michigan de 5 años en adelante han recibido al menso su primera dosis de una vacuna contra el COVID-19.

Puede encontrar información sobre dónde está disponible la vacuna Novavax en vaccines.gov