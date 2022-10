Un acuerdo electoral para permitir un procesamiento previo de las boletas en ausencia

Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen.

This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here.

Después de meses de negociación, la Legislatura de Michigan llegó a un acuerdo sobre los proyectos de ley electorales que permitirían a los secretarios locales en municipios con más de 10,000 residentes comenzar a procesar previamente las boletas de voto en ausencia dos días antes de las elecciones.

Eso se traduce en permitirles abrir los sobres de devolución en las boletas de voto en ausencia. También podrían verificar los números de las boletas en los talones. Sin embargo, aún se les prohibiría contar los votos antes de que se abran las urnas el día de las elecciones.

La representante Ann Bollin (R-Brighton Twp) preside el Comité de Ética y Elecciones de la Cámara. Dijo que llegar a un acuerdo sobre las prioridades fue la parte más difícil de las negociaciones.

“Quieres que todos ganen algo. Pero creo que [lo que] motivó a todos es trabajar realmente para asegurarnos de que estamos protegiendo a nuestros votantes y garantizar que nuestros votantes tengan acceso y... restaurar la confianza, asegurándonos de tener listas de votantes buenas y sólidas. Esto es solo un comienzo”, dijo Bollin antes de votar sobre las medidas el miércoles.

De acuerdo con la lista actualizada del estado de proyectos de ley firmados y vetados de este año, la gobernadora Gretchen Whitmer ha vetado más proyectos de ley electorales que llegaron a su escritorio de los que los firmó.

El personal de la gobernadora no ha dicho directamente si planea firmar la legislación.

“Governor Whitmer has always said she will work with anyone to get things done and put Michiganders first. When it comes to election reforms, our goal is always to uphold Michiganders’ constitutional right to have their voices heard in a safe and secure election. We’ve worked with lawmakers on both sides of the aisle to pass and sign into law more than 900 bills, and are confident we can carry this bipartisanship forward on legislation to improve our state’s elections too,” Whitmer’s spokesperson Bobby Leddy said in a statement.

Los críticos dicen que la legislación de compromiso no hace lo suficiente para garantizar que los empleados puedan preprocesar completamente las boletas en ausencia antes de una elección.

La secretaria del condado de Ingham, Barb Byrum, señaló que la legislación no permite que los empleados locales retiren los sobres secretos. Combinado con las limitaciones de tiempo, le preocupaba que la fanfarria en torno al paquete de ley pudiera culpar a los empleados si los resultados de las elecciones no son inmediatos.

“La Legislatura Republicana no ha escuchado a los profesionales electorales. Certificados, certificados por el estado y certificados a nivel nacional, en muchos casos, profesionales electorales en lo que necesitamos para llevar a cabo nuestras elecciones de manera más eficiente y segura”, dijo Byrum.

El Departamento de Estado de Michigan ha estado apoyando un período de preprocesamiento más prolongado durante años.

En 2020, los legisladores permitieron temporalmente que los empleados hicieran ese procesamiento previo un día antes de las elecciones. La legislación de esta semana elimina una disposición de extinción en esa ley y también agrega un domingo para el procesamiento previo.

“Dos días es un número bastante bajo y esa es una de las cosas que queda por ver si eso es suficiente en Michigan para que los empleados realmente manejen el volumen de boletas en ausencia en esos dos días. La mejor práctica es siete días. Nos hubiera gustado ver más, pero nos alegra ver ese paso en la dirección correcta”, dijo el jueves el portavoz del Departamento de Estado, Jake Rollow.

La legislación también requiere que los secretarios del condado eliminen a los fallecidos de sus listas de votantes registrados al menos una vez al mes. Actualmente, los secretarios del condado envían una lista de votantes que posiblemente fallecieron a los secretarios locales para que se encarguen del trabajo de removerlos.

Limpiar las listas de votantes ha sido un gran tema de conversación republicano, con un informe de marzo del Auditor General del estado que encontró algunas excepciones a la integridad suficiente del archivo de votantes calificados del estado.

Rollow, sin embargo, dijo que no ve que la nueva legislación haga mucha diferencia.

“En general, la gran mayoría de las personas que han muerto ya han sido canceladas de nuestra lista de registro de votantes”, dijo. “Creo que lo importante para recordar es que las elecciones de Michigan son muy seguras y precisas. Y así, el enfoque en este tema es una especie de pista falsa”.

Otros elementos de la legislación ampliarían los tipos de lugares elegibles para convertirse en lugares de votación y abrirían un proceso para que los miembros del servicio devuelvan sus boletas electrónicamente.