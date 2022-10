Se acerca fecha límite para solicitar boleta de voto en ausencia por correo

Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen. This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here .

La oficina del Secretario de Estado de Michigan dice que se está acabando el tiempo para que las personas soliciten una boleta de voto en ausencia por correo a tiempo para devolverla para que se cuente.

La Oficina de Elecciones del estado, que forma parte del Departamento de Estado de Michigan, recomienda que las personas que no soliciten una boleta de voto en ausencia antes del lunes deben dirigirse a la oficina del secretario local para obtener una o presentarse para votar en persona el Día de elección.

De lo contrario, dijo el martes el director de Comunicaciones del Secretario de Estado, Jake Rollow, no hay garantía de que sus votos se cuenten a tiempo.

“Entonces, a partir del 24 de octubre, generalmente es cuando comenzamos a decirle a la gente que es mejor entrar y obtener su boleta o entregarla personalmente si ya la tienen”, dijo en una conferencia telefónica semanal sobre el estado de los preparativos electorales.

Dijo que se espera que aproximadamente la mitad de los votos emitidos este año sean en ausencia. Rollow dijo que las boletas también se pueden depositar en buzones antes de las 8 p. m. del 8 de noviembre.

Rollow said state and local election officials and law enforcement are ramping up to be on the lookout for trouble at polling places and absentee counting boards on Election Day.

“We are, of course, prepared should anyone cause a disruption or attempt to interfere with the election,” he said.

Rollow said many election results probably won’t be known until 24 hours after the polls close.