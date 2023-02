Alumnos de MSU critican regreso a clases, piden mejoras de seguridad

Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen. This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here .

Tras el tiroteo masivo de la semana pasada en la Universidad Estatal de Michigan, los estudiantes están pidiendo a los administradores escolares que implementen medidas de seguridad en el campus, argumentando que el regreso a la instrucción en persona fue demasiado pronto después de la violencia.

Los estudiantes se reunieron en Bessy Hall el martes por la noche para expresar sus preocupaciones en un ayuntamiento organizado por Estudiantes Asociados de la Universidad Estatal de Michigan, el gobierno estudiantil de la escuela. La discusión se centró en la seguridad pública, la salud mental y el apoyo académico.

Muchos administradores, incluida la presidenta interina Teresa Woodruff y el personal del Departamento de Policía y Seguridad Pública de MSU, asistieron al ayuntamiento. Woodruff dijo que los funcionarios quieren trabajar en colaboración con los estudiantes para abordar sus problemas.

“Creo que las barreras entre el administrador y los estudiantes (son) muy pequeñas en este momento, porque todos tenemos una experiencia compartida”, dijo.

El espacio estaba destinado a ser acogedor, con juguetes, galletas y otras golosinas, así como una sala de asesoramiento disponible en la sala de conferencias. El gobierno estudiantil entregó papelitos verdes y rojos para que los estudiantes los agitaran en el aire en lugar de aplaudir.

Los estudiantes compartieron historias de dónde estaban la noche del tiroteo. Algunos dijeron que las alertas de emergencia eran confusas y no podían entender la demora entre los disparos y el envío de los mensajes.

Los estudiantes dijeron que estaban preocupados por no poder asegurar las habitaciones donde se refugiaron en el lugar. Muchos dijeron que quieren ver que la escuela requiera tarjetas de identificación para acceder a los edificios del campus y cerraduras instaladas en las puertas de las aulas.

El 13 de febrero, el atacante pudo ingresar a Berkey Hall y MSU Union, dos edificios que están abiertos al público.

Otros dijeron que no quieren que se establezcan medidas de seguridad excesivas. Dijeron que una presencia policial armada y una cámara de vigilancia ampliada serían incómodas y restarían valor a un entorno de aprendizaje positivo.

En una conferencia de prensa el domingo , el subdirector interino de la policía de MSU, Chris Rozman, dijo que la cultura de la escuela como universidad pública significa que muchos edificios del campus están abiertos para todos durante el horario comercial. Dijo que el departamento considerará mejoras en la seguridad del campus, pero agregó que quiere tomarse un tiempo para pensar en cualquier cambio para evitar reacciones a corto plazo.

"Nuestra solución debe ser integral y de largo plazo e involucra a varios socios que se sientan a la mesa", dijo Rozman. "No es tan fácil como encender un interruptor. Es un cambio de cultura".

Arjun Thakkar / WKAR-MSU El rector interino Thomas Jeitschko se dirige a los estudiantes el martes por la noche.



Si bien los estudiantes dijeron que apreciaban que los administradores estuvieran presentes y trataran de ser sensibles con la comunidad, muchos criticaron el regreso a la instrucción en persona solo una semana después del tiroteo. Algunos dijeron que no se sienten listos para regresar al salón de clases y expresaron su frustración con los profesores que esperan que asistan a conferencias en persona y tomen exámenes tan pronto.

El rector interino Thomas Jeitschko habló al comienzo de la discusión. Él dice que puede ser útil volver a ingresar al entorno de aprendizaje, pero entiende si los estudiantes aún no se sienten cómodos con el regreso.

“Pruébalo", dijo Jeitschko. "Si no te gusta, siempre puedes darte la vuelta si no estás listo, pero trata de regresar”.