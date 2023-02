Profesor de MSU que presenció tiroteos en su clase regresa al campus

This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here .

Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen.

El profesor de la Michigan State Univeristy, cuyo salón de clases fue el lugar del tiroteo masivo mortal la semana pasada, regresa al campus por primera vez desde el incidente.

Marco Díaz-Muñoz estaba dando una clase en Berkey Hall la noche del 13 de febrero cuando el hombre armado apareció en la puerta y comenzó a disparar.

Las estudiantes Arielle Anderson and Alexandria Verner fueron asesinadas.

Otro estudiante, Brian Fraser, fue asesinado poco tiempo después en MSU Union.

Díaz-Muñoz dice que su primer encuentro con sus alumnos no será sobre temas académicos, sino más bien un momento para hablar y reflexionar.

Él sabe que muchos, incluido él mismo, todavía tienen miedo.

“Estarán mirando por encima del hombro. Estaré mirando por encima del hombro”, dijo Díaz-Muñoz. “Probablemente todos estaremos mirando la salida más cercana en caso de que suceda algo, pero tengo que hacerlo a partir de hoy. Un día al vez”.

Díaz-Muñoz dice que quiere ayudar a sus estudiantes a recuperar una sensación de seguridad y esperanza.

“Tu experiencia de pregrado como estudiante; al menos lo fue para mí, fue un momento tan emocionante en mi vida”, dijo él. “Y estos estudiantes, mis estudiantes, merecen tener eso, y no permitir que tal violencia los prive de eso”.

Dos estudiantes heridos durante el tiroteo ahora se encuentran en condición grave pero estable y la condición de una tercera persona se informa como aceptable.

Otros dos permanecen en estado crítico.