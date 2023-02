Tormenta de invierno traerá hielo pesado y nieve hasta mediados de Michigan el miércoles

Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen. This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here.

Se espera que una tormenta de invierno que se dirige a Michigan esta semana traiga una mezcla de lluvia helada, nieve y aguanieve. Una advertencia de tormenta de hielo estará vigente a partir del miércoles por la mañana.

Es probable que todo el estado se vea afectado por la tormenta de invierno que se avecina. La tormenta traerá nieve a las partes del norte del estado, mientras que en el centro de Michigan es probable que haya fuertes lluvias y hielo.

Brandon Hoving, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Grand Rapids, dice que algunas áreas pueden acumular hasta media pulgada de hielo.

“Se esperan las peores condiciones para el miércoles por la noche, por lo que no queremos que la gente sea sorprendida con la guardia baja aquí con el viaje del miércoles por la noche”, dijo. “La gente que se dirige al trabajo mañana por la mañana pensando que no pasa nada. Y esta precipitación llegará bastante rápido y bastante fuerte”.

Según Hoving, el hielo más pesado estará entre la I-96 y la I-94 con posibles cortes de energía dispersos en esa área debido al hielo y los fuertes vientos.

“El miércoles y el miércoles por la noche, vamos a tener ráfagas de viento del noreste, alrededor de 20 millas por hora, con ráfagas de más de 40”, dijo.

Las partes inferior central y norte de la Península Inferior podrían ver entre seis y 12 pulgadas de nieve.

“Es probable que la mayor acumulación de nieve ocurra cerca del norte de la M-46”, agregó Hoving.

El jueves, es probable que haya temperaturas máximas de alrededor de 50, con vientos potencialmente fuertes, entre 35 y 50 millas por hora. Hoving dice que se espera una ráfaga de frío con nieve este fin de semana.