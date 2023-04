Esto es lo que significa el fallo sobre la píldora abortiva para Michigan

Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen.

Al menos por ahora, las personas que buscan abortar en Michigan aún pueden obtener mifepristona, uno de los dos medicamentos que se usan comúnmente en los abortos con mediamentos.

Eso es a pesar de la confusión legal que se desató el viernes, cuando un juez de Texas dictaminó suspender la aprobación del medicamento por parte de la FDA, que autorizó por primera vez en 2000. Pero el juez dijo que la orden no entraría en vigencia hasta dentro de siete días, a fine de para darle al Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiempo para apelar.

El mismo día, un juez en Washington emitió un fallo contradictorio, ordenando a la FDA que no hiciera ningún cambio en la disponibilidad de mifepristona. Ese caso fue presentado por varios estados, incluido Michigan. El lunes, el gobierno federal solicitó a la cortes de apelaciones que suspendiera el fallo de Texas. Es probable que el caso se dirija a la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Mientras tanto, la Dra. Sarah Wallett dijo que seguirá ofreciendo mifepristona a los pacientes todo el tiempo que pueda.

“No hay duda de que la mifepristona es segura y efectiva”, dijo Wallett, directora de operaciones médicas de Planned Parenthood of Michigan. “Toda la evidencia médica, todas las principales organizaciones médicas, todos los proveedores, incluido yo mismo, creemos que esta es la mejor opción para las personas que eligen el aborto con medicamentos. Quiero asegurarme de que la gente no cuestione esos hechos debido a esta demanda. La demanda tiene motivaciones políticas. Está diseñado para evitar que las personas accedan a la atención médica o evitar que las personas accedan al aborto”.

Por ahora, el fallo de Texas no está vigente, dijo Leah Litman, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan.

“Ahora, en caso de que el fallo entre en vigencia, existe una incertidumbre considerable sobre qué significaría exactamente. Nada en el fallo requiere que la Administración de Drogas y Alimentos salga y trate de eliminar toda la mifepristona de los estantes. Nada sobre el fallo requiere que la Administración de Drogas y Alimentos comience a emitir sanciones o iniciar procedimientos de cumplimiento contra los médicos que recetan mifepristona. Y creo que muchas personas esperan que la administración de Biden, por supuesto, no haga tal cosa”, dijo Litman el lunes en Michigan Radio's Stateside.

Pero la confusión actual no es un accidente, dijo. “Esa incertidumbre, y realmente el caos, es parte de por qué los demandantes antiaborto en el caso de Texas buscaron este fallo”.

Mientras tanto, grupos que se oponen al derecho al aborto están celebrando el fallo de Texas, incluidos grupos en Michigan.

“El fallo que salió de Texas se basó en los documentos históricos presentados a la corte que muestran que la FDA aprobó ilegalmente la píldora abortiva en el año 2000”, dijo Genevieve Marnon, directora legislativa de Right to Life of Michigan. “Creo que tanto los habitantes de Michigan como los estadounidenses esperan que la FDA sea un organismo apolítico e imparcial que proteja a los estadounidenses y a los habitantes de Michigan mediante la aprobación de medicamentos seguros y efectivos. Ese no es el proceso que tuvo lugar con la píldora abortiva”.

Décadas de investigación han demostrado que ambos tipos de píldoras abortivas, la mifepristona y el misoprostol, son seguras de usar . Tomadas en combinación, las píldoras se usan en más de la mitad de todos los abortos a nivel nacional. También se usan para ayudar a las mujeres embarazadas que han sufrido abortos espontáneos , dijo la Dra. Lisa Harris, profesora y presidenta asociada de obstetricia y ginecología de la Universidad de Michigan.

“Y si la mifepristona dejara de estar disponible, no podríamos usarla en ninguno de esos entornos”, dijo. “Entonces, esto afecta ampliamente a muchas, muchas personas, incluso a personas que piensan que nunca se enfrentarán a una decisión de abortar”.

¿Qué sucede en Michigan si la mifepristona no está disponible?

Incluso si se anula la aprobación de la mifepristona por parte de la FDA, las pacientes aún podrían obtener abortos legales y seguros en Michigan. Tendrían dos opciones: someterse a un aborto quirúrgico o tomar el camino de la píldora usando solo misoprostol. Pero eso es un poco menos efectivo que usar los dos medicamentos combinados.

“Es más como 85-95% de efectividad, en lugar de 95-99% de efectividad”, dijo Harris. “E implica más horas de náuseas y vómitos y otros efectos secundarios. Por lo tanto, aún podremos brindar tratamiento con medicamentos para el aborto espontáneo y la atención del aborto, pero no podremos usar el régimen que sea más efectivo”.

Harris predice que menos pacientes optarían por abortos con medicamentos, especialmente si viajan desde estados donde el aborto es ilegal.

“Mucha gente podría decir: 'Bueno, no quiero este régimen deficiente. No quiero tener ninguna incertidumbre al respecto. No puedo volver si no funciona’… Y estaría bien que la gente tomara esa decisión, excepto que no tenemos la infraestructura en este momento para aumentar la atención procesal. …No tenemos una forma de reemplazar repentinamente, de la noche a la mañana, esa atención médica con atención quirúrgica”.

Eso podría significar tiempos de espera más largos, dijo Wallett.

“Si muchas más pacientes eligen el procedimiento de aborto, sería difícil verlos a todos. Nuestros centros de salud están diseñados en este momento para que alrededor del 50% de nuestras pacientes, o un poco más, elijan el aborto con medicamentos. Los abortos procedimentales en un centro de salud demandan diferentes recursos. Toman diferente personal. Llevan más tiempo en un centro de salud, solo por la naturaleza de lo que está pasando”.

Para aquellas que aún optaron por abortos con medicamentos usando solo misoprostol, habría un mayor riesgo de tener un aborto incompleto.

“Quizás alrededor del 20% de las veces, los medicamentos no funcionarían”, dijo. “Y el embarazo puede ser expulsado parcialmente, pero no completamente, o puede no ser expulsado en absoluto. Y alguien tendría que ser capaz de averiguarlo, y tendrían que buscar atención para completar el proceso”.

Los pacientes de aborto con medicamentos pueden verificar para asegurarse de que el aborto fue exitoso haciéndose un análisis de sangre o haciéndose una prueba de embarazo varias semanas después.

“Lo que me preocuparía es que alguien no lo supiera, o esperaría demasiado para reconocer que tiene un embarazo en curso”, dijo Wallet. “...Y eso significa procedimientos adicionales en nuestro centro de salud también. Si tiene más abortos fallidos con medicamentos, y luego la gente quiere un procedimiento para terminar el proceso, habrá procedimientos adicionales, incluso si no están eligiendo un aborto de procedimiento desde el principio”.