El Senado de Michigan vota para eliminar la inmunidad de las compañías farmacéuticas

Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen. This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here.

Una ley de Michigan que ofrece amplia inmunidad para proteger a los fabricantes de medicamentos de demandas por responsabilidad está un paso más cerca de ser eliminada según un proyecto de ley aprobado el miércoles por el Senado de Michigan.

State Sen. Jeff Irwin (D-Ann Arbor) is the bill sponsor. He said Michigan is the only state in the country to offer that sort of protection to drug companies.

“Si la idea es que para traer más fabricantes de medicamentos aquí, tenemos que impedir que nuestros ciudadanos tengan derecho a acudir a los tribunales cuando un ser querido muere a causa de un producto farmacéutico o cuando un ser querido resulta perjudicado por la negligencia de algún empresa”, dijo Irwin said. "Eso es horrible".

Un análisis de la Senate Fiscal Agency cita testimonios durante audiencias del comité de que Michigan es el único estado que ofrece una defensa general a los fabricantes y distribuidores de medicamentos.

Rick Pluta / MPRN El Senado de Michigan adoptó una derogación de una ley de inmunidad de las empresas farmacéuticas por 30 votos a favor y 8 en contra. Los ocho votos “no” fueron de republicanos.





El análisis también dice que la protección de la inmunidad ha impedido que el estado presente quejas y se una a demandas colectivas contra las compañías farmacéuticas.

Eso incluye una demanda de 2011 presentada por el entonces fiscal general Mike Cox, un republicano, contra Merck, y una demanda por negligencia y molestias públicas presentada en 2020 contra distribuidores de opioides por la fiscal general demócrata Dana Nessel.

“Creo que tenemos una responsabilidad moral", dijo Irwin. "Vamos a defender a nuestra gente y cuando la gente les hace daño por negligencia, tiene que haber un camino de rendición de cuentas”.

El proyecto de ley fue adoptado con una votación bipartidista de 30 a 8 y ahora pasa a la Cámara de Representantes de Michigan. Todos los votos de la oposición fueron emitidos por republicanos del Senado.

"Creo que el estado se ha desviado bastante de un lado", dijo el senador estatal Aric Nesbitt (R-Porter Township). El líder de la minoría del Senado votó en contra del proyecto de ley.

"No necesitamos estar contentos con las demandas del otro lado".

Nesbit dijo que está abierto a cambiar la ley, pero los demócratas están regalando demasiado a los abogados litigantes.

"Creo que hay que llegar a un punto medio y ellos no estaban dispuestos a llegar a un punto medio", dijo Nesbit. "Y eso es decepcionante".