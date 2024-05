Trabajador agrícola de Michigan diagnosticado con gripe aviar, el segundo caso en EE. UU.

Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen. This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here.

A un trabajador lechero de Michigan le diagnosticaron gripe aviar — el segundo caso humano asociado con un brote en vacas lecheras de EE. UU.

El trabajador había estado en contacto con vacas que se presume estaban infectadas, experimentó síntomas oculares leves y se recuperó, dijeron funcionarios de salud de Estados Unidos y Michigan al anunciar el caso el miércoles. Un hisopo nasal de la persona dio negativo para el virus, pero un hisopo ocular dio positivo, “lo que indica una infección ocular”, dijeron los U.S. Centers for Disease Control and Prevention en un comunicado.

El riesgo para el público sigue siendo bajo, pero los trabajadores agrícolas expuestos a animales infectados corren un riesgo mayor, dijeron funcionarios de salud. Dijeron que a esos trabajadores se les debería ofrecer equipo de protección, especialmente para sus ojos.

El primer caso ocurrió a fines de marzo, cuando a un trabajador agrícola en Texas se le diagnosticó lo que los funcionarios llamaron el primer caso conocido a nivel mundial de una persona que contrajo esta versión de la gripe aviar de un mamífero. Ese paciente también informó sólo inflamación ocular y se recuperó.

Desde 2020, un virus de la gripe aviar se ha estado propagando entre más especies animales (incluidos perros, gatos, zorrillos, osos e incluso focas y marsopas) en decenas de países. La detección en ganado estadounidense a principios de este año fue un giro inesperado que generó dudas sobre la seguridad alimentaria y si comenzaría a propagarse entre los humanos.

Eso no ha sucedido, aunque ha habido un aumento constante de infecciones reportadas en vacas. Hasta el miércoles, el virus había sido confirmado en 51 rebaños lecheros en nueve estados, según el U.S. Agriculture Department. Quince de los rebaños estaban en Michigan.

Los funcionarios de salud de Michigan se han negado a decir cuántas personas expuestas al ganado infectado han sido examinadas o monitoreadas. Los funcionarios estadounidenses dijeron que habían examinado a 40 personas desde que se descubrieron los primeros casos en vacas a fines de marzo.

El Dr. Nirav Shah, de los CDC, elogió a los funcionarios de Michigan por monitorear activamente a los trabajadores agrícolas. Dijo que los funcionarios de salud han estado enviando mensajes de texto diarios a los trabajadores expuestos a vacas infectadas preguntándoles sobre posibles síntomas, y que el esfuerzo ayudó a los funcionarios a detectar esta infección. Dijo que ningún otro trabajador había reportado síntomas.

El USDA está ampliando los incentivos financieros a los productores de leche cuyos rebaños aún no han sido infectados con el virus, Eric Deeble. dijo el miércoles un funcionario federal de agricultura.

El virus se ha encontrado en niveles elevados en la leche cruda de vacas infectadas, pero los funcionarios del gobierno dicen que los productos pasteurizados que se venden en las tiendas de comestibles son seguros porque se ha confirmado que el tratamiento térmico mata el virus.

El nuevo caso marca la tercera vez que a una persona en los Estados Unidos se le diagnostica lo que se conoce como virus tipo A H5N1. En 2022, un recluso en un programa de trabajo lo contrajo mientras mataba aves infectadas en una granja avícola en el condado de Montrose, Colorado. Su único síntoma fue fatiga y se recuperó. Eso fue anterior a la aparición del virus en las vacas.

___

El Associated Press Health and Science Department recibe el apoyo del Howard Hughes Medical Institute's Science and Educational Media Group. La Associated Press es la única responsable de todo el contenido.