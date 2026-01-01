Appraisal: Victorian Slide Chain & Diamond Bracelet

Extras
Appraisal: 1934 U.S. All-Star Team Baseball Signatures, in Sensational Finds.
Appraisal: "Mystery of the Maine" Posters & Banner, from Sensational Finds.
Appraisal: Coro Duette Seahorse Brooch, ca. 1945
Appraisal: 1929 Radclyffe Hall “The Well of Loneliness” Victory Edition
Appraisal: Frederick William MacMonnies Bronze ca. 1896 in Sensational Finds.
Appraisal: 1914 Pastime Novelty Co. "Kaloma" Photo
Appraisal: McChesney "Gal-Leg" Spurs, ca. 1900, in Sensational Finds.
Appraisal: Clara Bow anklet, Cartier watch and note from Sensational Finds!
Appraisal: Jehan Georges Vibert Oil, ca. 1875
Appraisal: U.S. Secret Service Archive, ca. 1900