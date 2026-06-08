Sally: A Solo Play by Sandra Seaton

Premiere Friday, June 19, 2026 | 9pm ET | WKAR-TV in mid-Michigan

This powerful one-woman drama from Sandra Seaton, set at Monticello in the final days before Thomas Jefferson’s death, gives a voice to Sally Hemings. Sabrina Sloan (Hamilton’s Angelica Schuyler) portrays Sally Hemings as well as Jefferson, his daughter Martha and Sally’s brother James. Amid rising family tensions, Sally struggles to ensure Jefferson’s promise to free their children is final.