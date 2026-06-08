© 2026 Michigan State University Board of Trustees
Public Media from Michigan State University
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Premiere Friday, June 19, 2026 | 9pm ET | WKAR-TV in mid-Michigan

This powerful one-woman drama from Sandra Seaton, set at Monticello in the final days before Thomas Jefferson’s death, gives a voice to Sally Hemings. Sabrina Sloan (Hamilton’s Angelica Schuyler) portrays Sally Hemings as well as Jefferson, his daughter Martha and Sally’s brother James. Amid rising family tensions, Sally struggles to ensure Jefferson’s promise to free their children is final.

Watch 1:20:26
Sally: A Solo Play by Sandra Seaton
Sally: A Solo Play
Sandra Seaton's one-woman drama surrounding Sally Hemings' fight to secure her children's freedom.
Special: 1:20:26
Distributed nationally by American Public Television
Latest Episodes
Watch 1:20:26
Sally: A Solo Play by Sandra Seaton
Sally: A Solo Play
Sandra Seaton's one-woman drama surrounding Sally Hemings' fight to secure her children's freedom.
Special: 1:20:26