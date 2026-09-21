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Rummage Sale

Rummage Sale

Fall Rummage Sale

CALVARY UNITED METHODIST CHURCH
LANSING AVE. ENTRANCE
(point of Lansing Ave./Clinton Rd.)

Thursday, October 15th, from 9 a.m.- 6 p.m.
Friday, October 16th, from 9 a.m. - 6 p.m.
Saturday, October 17th, (Bag Day) fill a bag for $3
from 9 a.m. - 11 a.m. From 11a.m.- noon FREE

Baked Goods Available

Calvary United Methodist Church
09:00 AM - 06:00 PM on Thu, 15 Oct 2026

Event Supported By

Calvary United Methodist Church
5177820543
jaxcalumc@gmail.com
https://jacksoncalvaryumc.org

Artist Group Info

Calvary United Methodist Church
Calvary United Methodist Church
925 Backus
Jackson, Michigan 49202
5177820543
jaxcalumc@gmail.com
https://jacksoncalvaryumc.org