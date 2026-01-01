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Antiques Roadshow

Appraisal: Chippendale Slant-front Desk, ca. 1775

Season 30 Episode 18 | 3m 38s

In Vintage First Finds, Hour 3, Leigh Keno appraises a Chippendale slant-front desk, ca. 1775.

Funding for ANTIQUES ROADSHOW is provided by American Cruise Lines and Ancestry. Additional funding is provided by public television viewers.
Extras
Watch 3:10
Antiques Roadshow
Appraisal: Pocket Watch with Fob Chain, ca. 1885
Appraisal: Pocket Watch with Fob Chain, ca. 1885
Clip: S30 E18 | 3:10
Watch 3:13
Antiques Roadshow
Appraisal: Emile Jumeau Doll, ca. 1890
Appraisal: Emile Jumeau Doll, ca. 1890
Clip: S30 E18 | 3:13
Watch 0:30
Antiques Roadshow
Preview: Vintage First Finds, Hour 3
Go back to the beginning for value updates on finds from ROADSHOW’s very first season!
Preview: S30 E18 | 0:30
Watch 2:12
Antiques Roadshow
Appraisal: Prisoner-carved Coconut, ca. 1895
Appraisal: Prisoner-carved Coconut, ca. 1895
Clip: S30 E18 | 2:12
Watch 2:15
Antiques Roadshow
Appraisal: African Folk Art Bronzes, ca. 1950
Appraisal: African Folk Art Bronzes, ca. 1950
Clip: S30 E18 | 2:15
Watch 3:42
Antiques Roadshow
Appraisal: Hammig-attributed Violin & German Violin
Appraisal: Hammig-attributed Violin & German Violin
Clip: S30 E18 | 3:42
Watch 2:34
Antiques Roadshow
Appraisal: Late 19th C. Wagner Painted KPM Plaque
Appraisal: Late 19th C. Wagner Painted KPM Plaque
Clip: S30 E18 | 2:34
Watch 1:04
Antiques Roadshow
Appraisal: Playskool Pullman, ca. 1930
Appraisal: Playskool Pullman, ca. 1930
Clip: S30 E18 | 1:04
Watch 1:54
Antiques Roadshow
Appraisal: Staffordshire Figurine, ca. 1815
Appraisal: Staffordshire Figurine, ca. 1815
Clip: S30 E18 | 1:54
Watch 2:32
Antiques Roadshow
Appraisal: German Tea Kettle-on-Stand, ca. 1911
Appraisal: German Tea Kettle-on-Stand, ca. 1911
Clip: S30 E18 | 2:32