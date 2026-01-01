Appraisal: German Tea Kettle-on-Stand, ca. 1911

Extras
Appraisal: Pocket Watch with Fob Chain, ca. 1885
Appraisal: Emile Jumeau Doll, ca. 1890
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Appraisal: Prisoner-carved Coconut, ca. 1895
Appraisal: African Folk Art Bronzes, ca. 1950
Appraisal: Hammig-attributed Violin & German Violin
Appraisal: Late 19th C. Wagner Painted KPM Plaque
Appraisal: Playskool Pullman, ca. 1930
Appraisal: Chippendale Slant-front Desk, ca. 1775
Appraisal: Staffordshire Figurine, ca. 1815