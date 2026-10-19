Arthur Jafa explores complexities of Black American life

Extras
October 19, 2026 - PBS News Hour full episode
On 'Settle In,' Kathryn Jezer-Morton and Geoff Bennett discuss social media's impact
Remembering Ann Hornaday, film critic and News Hour regular
Electric aviation takes off as companies seek new era of flight
Ohio becomes midterm battleground after years of Republican wins
Tamara Keith and Carrie Dann on Trump's approval rating hitting a record low
Trump escalates clash with Zelenskyy as Russia continues deadly attacks on Ukraine
French authorities impose curfews after weekend rioting
U.S. must put pressure on Russia so Putin ends the war, Ukrainian official says
Examining the controversial claims Trump is making at his midterm rallies