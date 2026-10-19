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PBS News Hour

Arthur Jafa explores complexities of Black American life

Season 2026 Episode 213 | 6m 27s

As cultural institutions across the country face growing pressure to avoid issues of race, a major new exhibition is confronting them head-on. The work of artist Arthur Jafa spans two floors of New York’s New Museum in his largest exhibition to date. Senior arts correspondent Jeffrey Brown met with Jafa for our arts and culture series, CANVAS.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
October 19, 2026 - PBS News Hour full episode
October 19, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E213 | 57:46
Watch 4:38
PBS News Hour
Kathryn Jezer-Morton joins Geoff Bennett on On 'Settle In'
On 'Settle In,' Kathryn Jezer-Morton and Geoff Bennett discuss social media's impact
Clip: S2026 E213 | 4:38
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PBS News Hour
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Remembering Ann Hornaday, film critic and News Hour regular
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PBS News Hour
E-aviation takes off as companies seek new era of flight
Electric aviation takes off as companies seek new era of flight
Clip: S2026 E213 | 8:33
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PBS News Hour
Ohio becomes midterm battleground after years of GOP wins
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PBS News Hour
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Clip: S2026 E213 | 6:46
Watch 3:22
PBS News Hour
Trump escalates Zelenskyy feud as Russia continues attacks
Trump escalates clash with Zelenskyy as Russia continues deadly attacks on Ukraine
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French authorities impose curfews after weekend rioting
French authorities impose curfews after weekend rioting
Clip: S2026 E213 | 3:31
Watch 6:37
PBS News Hour
U.S. must pressure Putin to end war, Ukrainian official says
U.S. must put pressure on Russia so Putin ends the war, Ukrainian official says
Clip: S2026 E213 | 6:37
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PBS News Hour
Examining Trump's claims at his midterm rallies
Examining the controversial claims Trump is making at his midterm rallies
Clip: S2026 E212 | 6:48