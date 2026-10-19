U.S. must pressure Putin to end war, Ukrainian official says

Extras
October 19, 2026 - PBS News Hour full episode
Arthur Jafa explores complexities of Black American life in new exhibition
On 'Settle In,' Kathryn Jezer-Morton and Geoff Bennett discuss social media's impact
Remembering Ann Hornaday, film critic and News Hour regular
Electric aviation takes off as companies seek new era of flight
Ohio becomes midterm battleground after years of Republican wins
Tamara Keith and Carrie Dann on Trump's approval rating hitting a record low
Trump escalates clash with Zelenskyy as Russia continues deadly attacks on Ukraine
French authorities impose curfews after weekend rioting
Examining the controversial claims Trump is making at his midterm rallies