Supermarkets and variety stores schedule Thanksgiving and Black Friday hours
For last-minute Thanksgiving shopping or planning ahead for Black Friday, here’s a partial list of stores that will be open on Thanksgiving Day and the day after.
Meijer
- Thanksgiving - 6 a.m. to 5 p.m.
- Black Friday - 6 a.m. to midnight
Dollar General
- Thanksgiving - 7 a.m. to 8 pm; however, some stores are 8 a.m. to 10 p.m.
- Black Friday - Regular hours (8 a.m. to 10 p.m.)
Target
- Thanksgiving - Closed
- Black Friday - 6 a.m. to 10 p.m.
Family Dollar
- Thanksgiving - 8 a.m. to 6 p.m.
- Black Friday - Hours vary
Kroger
- Thanksgiving - 6 a.m. to 3 p.m. in Greater Lansing
- Black Friday - Normal hours (6 a.m. to 10 p.m.)
Horrocks Farm Market
- Thanksgiving - 8 a.m. to 4 p.m.
- Black Friday - 7 a.m. to 10 p.m.
Westlund's Apple Market
- Thanksgiving - 9 a.m. to 2 p.m.
- Black Friday - Regular hours
Walmart
- Thanksgiving - Closed
- Black Friday - Check local Walmart online
Sam's Club
- Thanksgiving - Closed
- Black Friday - 8 a.m to 8 p.m. for "plus" members, 9 a.m. to 8 p.m. for all other members.
Costco
- Thanksgiving - Closed
- Black Friday - 10 a.m. to 8:30 p.m.
Trader Joe’s
- Thanksgiving - Closed
- Black Friday - Normal store hours
Whole Foods Market
- Thanksgiving - 8 a.m. to 1 p.m.
- Black Friday - Regular store hours
ALDI
- Thanksgiving - Closed
- Black Friday - Hours vary