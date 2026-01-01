© 2026 Michigan State University Board of Trustees
Public Media from Michigan State University
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Antiques Roadshow

Appraisal: 1885 Mark Twain First Edition

Season 30 Episode 18 | 3m 51s

Watch Selby Kiffer appraise a 1885 Mark Twain first edition in Vintage First Finds, Hour 3!

Funding for ANTIQUES ROADSHOW is provided by American Cruise Lines and Ancestry. Additional funding is provided by public television viewers.
Extras
Watch 3:10
Antiques Roadshow
Appraisal: Pocket Watch with Fob Chain, ca. 1885
Appraisal: Pocket Watch with Fob Chain, ca. 1885
Clip: S30 E18 | 3:10
Watch 3:13
Antiques Roadshow
Appraisal: Emile Jumeau Doll, ca. 1890
Appraisal: Emile Jumeau Doll, ca. 1890
Clip: S30 E18 | 3:13
Watch 0:30
Antiques Roadshow
Preview: Vintage First Finds, Hour 3
Go back to the beginning for value updates on finds from ROADSHOW’s very first season!
Preview: S30 E18 | 0:30
Watch 2:12
Antiques Roadshow
Appraisal: Prisoner-carved Coconut, ca. 1895
Appraisal: Prisoner-carved Coconut, ca. 1895
Clip: S30 E18 | 2:12
Watch 2:15
Antiques Roadshow
Appraisal: African Folk Art Bronzes, ca. 1950
Appraisal: African Folk Art Bronzes, ca. 1950
Clip: S30 E18 | 2:15
Watch 3:42
Antiques Roadshow
Appraisal: Hammig-attributed Violin & German Violin
Appraisal: Hammig-attributed Violin & German Violin
Clip: S30 E18 | 3:42
Watch 2:34
Antiques Roadshow
Appraisal: Late 19th C. Wagner Painted KPM Plaque
Appraisal: Late 19th C. Wagner Painted KPM Plaque
Clip: S30 E18 | 2:34
Watch 1:04
Antiques Roadshow
Appraisal: Playskool Pullman, ca. 1930
Appraisal: Playskool Pullman, ca. 1930
Clip: S30 E18 | 1:04
Watch 3:38
Antiques Roadshow
Appraisal: Chippendale Slant-front Desk, ca. 1775
Appraisal: Chippendale Slant-front Desk, ca. 1775
Clip: S30 E18 | 3:38
Watch 1:54
Antiques Roadshow
Appraisal: Staffordshire Figurine, ca. 1815
Appraisal: Staffordshire Figurine, ca. 1815
Clip: S30 E18 | 1:54