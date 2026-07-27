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PBS News Hour

Film explores lack of support systems for U.S. mothers

Season 2026 Episode 153 | 9m 35s

A new documentary explores the realities of motherhood in America, from the high cost of child care to the culture wars over parenting and raising a family. Amna Nawaz spoke with the filmmakers behind "No Country for Mothers" for our arts and culture series, CANVAS.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
July 27, 2026 - PBS News Hour full episode
July 27, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E153 | 57:46
Watch 8:09
PBS News Hour
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Tamara Keith and Amy Walter on midterm voter enthusiasm
Clip: S2026 E153 | 8:09
Watch 6:24
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Cyclospora and salmonella outbreaks raise concerns about U.S. food safety
Clip: S2026 E153 | 6:24
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U.S. air defense supply shrinks during Iran war, leaving experts concerned
Clip: S2026 E153 | 9:27
Watch 6:31
PBS News Hour
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Clip: S2026 E153 | 6:31
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July 24, 2026 - PBS News Hour full episode
July 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E152 | 57:46
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Aid worker describes crisis in Venezuela after earthquakes
Aid worker describes crisis in Venezuela, one month after devastating earthquakes
Clip: S2026 E152 | 6:46