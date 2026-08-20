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PBS News Hour

Can 'right to race' laws protect American tracks?

Season 2026 Episode 171 | 4m 57s

Across the country, small, local racetracks are under threat from noise and nuisance lawsuits from nearby property owners. That’s prompting some state legislatures to protect what supporters call the “right to race.” Digital reporter Tim McPhillips traveled to a track in Virginia to learn more.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
August 20, 2026 - PBS News Hour full episode
August 20, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E171 | 57:46
Watch 6:28
PBS News Hour
War crimes part of Russia's strategy, ex-U.S. colonel says
War crimes are part of Russia's strategy in Ukraine, retired U.S. Army colonel says
Clip: S2026 E171 | 6:28
Watch 7:13
PBS News Hour
Why Treasury yields are at 20-year highs
Why Treasury yields are at 20-year highs – and why it matters
Clip: S2026 E171 | 7:13
Watch 5:30
PBS News Hour
Why primary polls appear to be so inaccurate this year
Why primary polls appear to be so inaccurate this year
Clip: S2026 E171 | 5:30
Watch 9:32
PBS News Hour
Ousted CIA officer warns politics undermining intelligence
Ousted transgender CIA officer warns White House politics undermining U.S. intelligence
Clip: S2026 E171 | 9:32
Watch 2:24
PBS News Hour
Indiana residents frustrated amid 10-day power outage
Indiana residents frustrated amid 10-day power outage following storms
Clip: S2026 E171 | 2:24
Watch 6:13
PBS News Hour
News Wrap: U.S. carrier heading home after long deployment
News Wrap: USS Abraham Lincoln heading home after 9-month deployment
Clip: S2026 E171 | 6:13
Watch 9:47
PBS News Hour
Afghans who worked with U.S. reflect on life under Taliban
5 years after the U.S. left, Afghan allies reflect on life under Taliban rule
Clip: S2026 E171 | 9:47
Watch 57:46
PBS News Hour
August 19, 2026 - PBS News Hour full episode
August 19, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E170 | 57:46
Watch 5:53
PBS News Hour
Why states say Meta designed addictive features for children
Why states claim Meta designed addictive features for children
Clip: S2026 E170 | 5:53