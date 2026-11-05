Rep. Garcia: Democrats have mandate to pursue accountability

Extras
November 5, 2026 - PBS News Hour full episode
After midterms, world leaders await Trump's next move in Iran
Newsom plans to commute all of California's death sentences
A look at the midterm races that remain undecided
State lawmakers seek greater control over what universities can teach
News Wrap: Head of Justice Department's civil rights division resigns
On 'Settle In,' D.L. Hughley recounts his confrontation with Bill Cosby
Refugee influx and foreign aid cuts strain South Sudan's health care system
November 4, 2026 - PBS News Hour full episode
Election 2026 PBS News special coverage