D.L. Hughley joins Geoff Bennett on 'Settle In'

Extras
November 5, 2026 - PBS News Hour full episode
News Wrap: Head of Justice Department's civil rights division resigns
State lawmakers seek greater control over what universities can teach
Rep. Garcia says voters gave Democrats a mandate to pursue accountability
After midterms, world leaders await Trump's next move in Iran
Newsom plans to commute all of California's death sentences
A look at the midterm races that remain undecided
Refugee influx and foreign aid cuts strain South Sudan's health care system
Election 2026 PBS News special coverage
November 4, 2026 - PBS News Hour full episode