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Off the Record

November 6, 2026 - Jocelyn Benson | OFF THE RECORD

Season 56 Episode 19 | 27m 45s

Michigan's new governor-elect sits down for her first extended conversation on how she got here and where her new administration in waiting is headed. After the conversation, Chuck Stokes, Beth LeBlanc, Jordyn Hermani, and Simon Schuster join senior capital correspondent Tim Skubick to talk about the election results.

Aired: 11/05/26
Support for Off the Record is provided by Bellwether Public Relations.
Extras
Watch 17:52
Off the Record
SPECIAL: Governor-Elect Jocelyn Benson with Tim Skubick
Governor-Elect Jocelyn Benson sits down one-on-one with Tim Skubick following her election victory
Special: 17:52
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October 30, 2026 - Correspondent Edition | OFF THE RECORD
Correspondent Edition. Topic: Elections
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The panel continues their discussion about elections.
Clip: S56 E18 | 14:53
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Correspondent Edition. Topic: Elections
Episode: S56 E17 | 27:45
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Guest: Rep. Tyrone Carter. Topic: New election polling data.
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Correspondent Edition. Topic: President and Candidate Opinions.
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Episode: S56 E12 | 27:45
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Guest: Mike Bishop (R)
Clip: S56 E12 | 10:39