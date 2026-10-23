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Off the Record

October 30, 2026 - Correspondent Edition | OFF THE RECORD

Season 56 Episode 18 | 27m 45s

This week a correspondent edition with election day approaching. Kyle Melinn, Craig Mauger, Zoe Clark, and Colin Jackson join senior capitol correspondent Tim Skubick.

Aired: 10/29/26
Support for Off the Record is provided by Bellwether Public Relations.
Extras
Watch 27:45
Off the Record
October 23, 2026 - Correspondent Edition | OFF THE RECORD
Correspondent Edition. Topic: Elections
Episode: S56 E17 | 27:45
Watch 27:45
Off the Record
October 16, 2026 - Rep. Parker Fairbairn | OFF THE RECORD
Guest: Parker Fairbairn. Topic: Final gubernatorial debate.
Episode: S56 E16 | 27:45
Watch 27:46
Off the Record
October 9, 2026 - Sen. Darrin Camilleri | OFF THE RECORD
Guest: Darrin Camilleri. Topic: Debates.
Episode: S56 E15 | 27:46
Watch 27:45
Off the Record
October 2, 2026 - Rep. Tyrone Carter | OFF THE RECORD
Guest: Rep. Tyrone Carter. Topic: New election polling data.
Episode: S56 E14 | 27:45
Watch 27:45
Off the Record
September 25, 2026 - Correspondent Edition | OFF THE RECORD
Correspondent Edition. Topic: President and Candidate Opinions.
Episode: S56 E13 | 27:45
Watch 27:45
Off the Record
September 18, 2026 - Mike Bishop | OFF THE RECORD
Guest: Mike Bishop. Topic: Election Fairness.
Episode: S56 E12 | 27:45
Watch 10:39
Off the Record
September 18, 2026 Mike Bishop | OTR Overtime
Guest: Mike Bishop (R)
Clip: S56 E12 | 10:39
Watch 27:45
Off the Record
September 11, 2026 - Richard Czuba | OFF THE RECORD
Guest: Richard Czuba. Topic: Polling Data.
Episode: S56 E11 | 27:45
Watch 27:45
Off the Record
September 3, 2026 - Correspondent Edition | OFF THE RECORD
Correspondent Edition. Topic: Democratic Party Unity.
Episode: S56 E10 | 27:45
Watch 27:45
Off the Record
August 28, 2026 - Curtis Hertel | OFF THE RECORD
Guest: Curtis Hertel. Topic: Money out of politics petition and the Democratic Convention.
Episode: S56 E9 | 27:45